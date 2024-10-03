https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusya-ve-azerbaycandan-batili-istihbarat-servislerinin-hasmane-girisimlerine-karsi-ozel-onlem-1088781921.html

Rusya ve Azerbaycan'dan Batılı istihbarat servislerinin hasmane girişimlerine karşı özel önlem

Rusya ve Azerbaycan'dan Batılı istihbarat servislerinin hasmane girişimlerine karşı özel önlem

Sputnik Türkiye

Batılı ülkeler Rusya karşıtı tutum ve eylemlerinin dozajını giderek artırırken Moskova, müttefikleriyle Batı'nın girişimlerine karşı işbirliğini... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T17:36+0300

2024-10-03T17:36+0300

2024-10-03T17:36+0300

dünya

rusya

rusya dış istihbarat servisi (svr)

rusya dış istihbarat servisi

svr

sergey narışkin

azerbaycan

rus dış istihbarat servisi

abd

agit

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088778531_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_f7faa6d3ecf66388a6df4c9291aea23e.jpg

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rusya ve Azerbaycan'ın Batılı istihbarat servislerinin hasmane girişimleriyle mücadeleye özel bir yer ayırdığını belirterek bir Rus diplomata yönelik provokasyonun ortak çabalar sonucunda önlendiğinin altını çizdi.SVR Direktörü Narışkin, dün başladığı Bakü ziyaretinde Azerbaycan Dış İstihbarat Servisi ve Devlet Güvenlik Servisi'nin yöneticileriyle bir araya geldi.Bakü'deki ziyaretinin sonunda bir basın toplantısı düzenleyen Narışkin, SVR ile Azerbaycan Dış İstihbarat Servisi ve Devlet Güvenlik Servisi arasındaki işbirliğinde, Batılı istihbarat servislerinin iki ülkedeki iç siyasi istikrarı baltalamaya yönelik hasmane planlarının tespitiyle ilgili çabalara özel bir yer ayrıldığını vurguladı.Narışkin, ortaya çıkan mevcut durumda istihbarat ve karşı istihbaratın ana görevlerinden birinin, yurtdışında organize edilen Rusya ve Azerbaycan karşıtı yıkıcı eylemlerin zamanında tespit edilip akamete uğratılması olduğunun altını çizdi.'Rus diplomata yönelik provokasyon önlendi'Yurtdışındaki bazı resmi kurumlar ile özel kuruluşların Rusya ve Azerbaycan'daki durumu karıştırma çabası içinde olduğuna dikkat çeken Narışkin, "Bu güçler, hem Rusya hem de Azerbaycan'ın bağımsız ve egemen politika izlemesinden hoşnut değil. Son dönemde yurtdışında ülkelerimizdeki kurum ve vatandaşları hedef alan yıkıcı faaliyetlerin genişlediğini gözlüyoruz. Azeri ve Rus istihbarat servislerinin kısa süre önce ABD'nin bir Rus diplomata yönelik provokatif tehdidini ortadan kaldırmasını buna örnek verebilirim" ifadelerini kullandı.'ABD, AGİT'e Gürcistan raporu hazırlattı' Bu arada Narışkin, Batılı ülkelerin bir türlü sakinleşemediğini ve Güney Kafkasya ülkelerinin içişlerine müdahale etmeyi sürdürdüğünü belirtti. ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'ne (ODIHR) Gürcistan'la ilgili bir ara rapor hazırlattığını anlatan SVR Direktörü, belgede söz konusu adil ve şeffaf seçimlerin düzenlenmesi için gereken koşulların bulunmadığı iddialarının yer aldığını kaydetti. Raporun elbette gerçekle örtüşmediğinin altını çizen Narışkin, "Bu eylemin amacı, Gürcistan'ın içişlerine küstah bir biçimde karışmak ve aklıselim sahibi, ulusal tandanslı güçlerin iktidara gelmesini engellemektir" diye vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rus-disislerinden-turkiyenin-bricse-tam-uyelik-basvurusu-hakkinda-aciklama-1088772838.html

rusya

azerbaycan

abd

gürcistan

güney kafkasya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), rusya dış istihbarat servisi, svr, sergey narışkin, azerbaycan, rus dış istihbarat servisi, abd, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), abd, gürcistan, güney kafkasya