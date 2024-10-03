Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 2 binden fazla askeri etkisiz hale getirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Seçimlerin hileli olduğunun konuşulması sisteme zarar verir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Devlet kaç kişiye maaş ödüyor?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Volkan Ceyli, e-ticareti anlattı: Roma’da oturan bir kişi Türkiye’den tarhana alabiliyor
12:05
86 dk
HABER MASASI
Günümüzün en büyük tehlikesi olan kumar bağımlılığının altında yatan nedenler nelerdir ?
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Şah damarı tıkanıklığı sorunu ve çözümleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail Lübnan’a üç noktadan girmeye çalıştı, üçünde de yenildi’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kılıçdaroğlu ,Erdoğan’ı nasıl karşılamıştı?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
19:19
3 dk
ÖDÜLDEN ÖDÜLE BİR HAYAT
Siyahi gırtlaklı bir İngiliz New York’ta
19:27
14 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
19:45
3 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
20:20
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
20:32
3 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
20:50
4 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
22:25
2 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
06:34
5 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
06:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Gelecek kuşaklarımızı toplumun acımasız kollarına bırakıyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sporun milyarlarca liralık kara kutusu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
MESEM'ler Meclis gündeminde
12:06
83 dk
HABER MASASI
Sanal kumar bağımlılığı son yıllarda artış gösteriyor
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İran-İsrail gerilimi: İsrail yanıt verecek mi?
15:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-2-binden-fazla-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1088765083.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 2 binden fazla askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 2 binden fazla askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 binden fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T13:01+0300
2024-10-03T13:50+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
donbass
ukrayna
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
atacms
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085480488_0:181:3072:1908_1920x0_80_0_0_ea228cd25f96acd0c4c11d27983ee6c8.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 145 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 400 asker ve bir savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı. Ukrayna ordusunun üç karşı saldırısı püskürtülürken 720 kadar askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve sekiz karşı saldırıyı engelledi. Ukraynalı güçlerin kaybı 615 kadar asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 130 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 75 askerini etkisiz hale getirdi ve bir tankı imha etti.Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna destek sağlayan enerji tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı ATACMS ve beş adet HIMARS füzesi ile 144 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.Kursk’ta etkisiz hale getirilen Ukraynalı sayısı 20 bine yaklaşıyorRusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında, Ukrayna birliklerinin son bir günde 300’ün üzerinde asker ve dört zırhlı araç kaybettiğini duyurdu.Açıklamaya göre Ukrayna ordusu 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla başlattığı saldırının ardından şimdiye kadar toplam olarak 19 bin 850’nin üzerinde asker, 135 tank ve bin 28 zırhlı araç kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ukraynali-askerler-aktif-hale-getirilmemis-mayinlarla-rus-ordusuna-beklenmedik-mesaj-verdi-1088763865.html
rusya
donbass
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085480488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b803c3d50a197fe7cf452280f637d55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, atacms, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, ukrayna, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, atacms, himars

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 2 binden fazla askeri etkisiz hale getirildi

13:01 03.10.2024 (güncellendi: 13:50 03.10.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 binden fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği ve Ukrayna’daki hedeflere grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 145 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 400 asker ve bir savaş aracı kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı. Ukrayna ordusunun üç karşı saldırısı püskürtülürken 720 kadar askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve sekiz karşı saldırıyı engelledi. Ukraynalı güçlerin kaybı 615 kadar asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 130 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 75 askerini etkisiz hale getirdi ve bir tankı imha etti.
Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna destek sağlayan enerji tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı ATACMS ve beş adet HIMARS füzesi ile 144 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.

Kursk’ta etkisiz hale getirilen Ukraynalı sayısı 20 bine yaklaşıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında, Ukrayna birliklerinin son bir günde 300’ün üzerinde asker ve dört zırhlı araç kaybettiğini duyurdu.
Açıklamaya göre Ukrayna ordusu 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla başlattığı saldırının ardından şimdiye kadar toplam olarak 19 bin 850’nin üzerinde asker, 135 tank ve bin 28 zırhlı araç kaybetti.
Rus ordusu mayın temizleme timi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
Ukrayna krizi
Ukraynalı askerler, aktif hale getirilmemiş mayınlarla Rus ordusuna beklenmedik mesaj verdi
12:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала