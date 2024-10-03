https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-2-binden-fazla-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1088765083.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 2 binden fazla askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 2 binden fazla askeri etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde 2 binden fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T13:01+0300

2024-10-03T13:01+0300

2024-10-03T13:50+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 145 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatlara ulaştı. Üç karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 400 asker ve bir savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı. Ukrayna ordusunun üç karşı saldırısı püskürtülürken 720 kadar askeri etkisiz hale getirildi ve bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve sekiz karşı saldırıyı engelledi. Ukraynalı güçlerin kaybı 615 kadar asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçler 130 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 75 askerini etkisiz hale getirdi ve bir tankı imha etti.Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna destek sağlayan enerji tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı ATACMS ve beş adet HIMARS füzesi ile 144 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.Kursk’ta etkisiz hale getirilen Ukraynalı sayısı 20 bine yaklaşıyorRusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında, Ukrayna birliklerinin son bir günde 300’ün üzerinde asker ve dört zırhlı araç kaybettiğini duyurdu.Açıklamaya göre Ukrayna ordusu 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla başlattığı saldırının ardından şimdiye kadar toplam olarak 19 bin 850’nin üzerinde asker, 135 tank ve bin 28 zırhlı araç kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ukraynali-askerler-aktif-hale-getirilmemis-mayinlarla-rus-ordusuna-beklenmedik-mesaj-verdi-1088763865.html

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