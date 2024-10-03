https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/lubnanda-son-24-saat-israil-saldirilarinda-46-kisi-hayatini-kaybetti-1088743874.html
Lübnan'da son 24 saat: İsrail saldırılarında 46 kişi hayatını kaybetti
Lübnan'da son 24 saat: İsrail saldırılarında 46 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T04:52+0300
2024-10-03T04:52+0300
2024-10-03T04:52+0300
dünya
lübnan
lübnan sağlık bakanlığı
israil
israil ordusu
hava saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088741437_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_98d85dd2aba171fd716b896c06acba63.jpg
İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında ölenler ve yaralananlar hakkında Lübnan Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'daki bazı kasabalara düzenlediği saldırılarda 46 kişi ölürken, 85 kişinin yaralandığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/hamastan-israilin-saldirilarina-karsi-duzenlenecek-ofke-cumasina-katilim-cagrisi-1088743753.html
lübnan
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088741437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35d0a7c5e3f6643227788ff4216cde9d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lübnan, lübnan sağlık bakanlığı, israil, israil ordusu, hava saldırısı
lübnan, lübnan sağlık bakanlığı, israil, israil ordusu, hava saldırısı
Lübnan'da son 24 saat: İsrail saldırılarında 46 kişi hayatını kaybetti
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında ölenler ve yaralananlar hakkında Lübnan Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in ülkeye yönelik devam eden hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'daki bazı kasabalara düzenlediği saldırılarda 46 kişi ölürken, 85 kişinin yaralandığı ifade edildi.