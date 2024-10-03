https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/beklenen-gun-geldi-cem-garipoglunun-mezari-bugun-aciliyor-1088744728.html

Beklenen gün geldi: Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

Beklenen gün geldi: Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

Sputnik Türkiye

Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve 10 Ekim 2014 yılında Silivri Cezaevi'nde intihar eden katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor. Mezar... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T07:32+0300

2024-10-03T07:32+0300

2024-10-03T07:32+0300

yaşam

cem garipoğlu

münevver karabulut

ölüm

kabir

mezar

mezar

inceleme

inceleme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/08/1074465572_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_8a339eb44cef36cabf76464c46f943f0.jpg

Türkiye Münevver Karabulut cinayetini üzerinden yıllar geçse de hala dün gibi hatırlarken, yıllardır akıllarda soru işareti olarak kalan 'Cem Garipoğlu öldü mü' sorusu yanıt buluyor. 2009 yılında Karabulut'u Bahçeşehir'deki villalarında vahşice katleden Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı cezaevi hücresinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği açıklanmıştı.Karabulut ai̇lesi̇ 'fethi̇ kabi̇r' i̇çi̇n başvurmuştuKarabulut ailesi avukatlarının ’Fethi Kabir İşlemi’ talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti.Geni̇ş güvenli̇k önlemleri̇Cem Garipoğlu’nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konulurken, alınan güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.Gari̇poğlu'nun mezarı bugün açılıyorÇevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın bugün saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.Ne olmuştu?Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 17 yaşındaki Karabulut’un cansız bedeni, parçalanmış şekilde gitar kutusuna konuldu ve Etiler’deki bir çöp konteynerine atıldı. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. İçerisinde sırları barındıran vahşi cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda büyük infial uyandırmıştı.Kati̇l 3 buçuk ay kayıplara karışmıştıKatil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu’nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/vanda-11-gundur-kayip-olan-sumeyye-aziz-bulundu-1088688438.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cem garipoğlu, münevver karabulut, ölüm, kabir, mezar, mezar, inceleme, inceleme