https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/beklenen-gun-geldi-cem-garipoglunun-mezari-bugun-aciliyor-1088744728.html
Beklenen gün geldi: Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor
Beklenen gün geldi: Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor
Sputnik Türkiye
Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve 10 Ekim 2014 yılında Silivri Cezaevi'nde intihar eden katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor. Mezar... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T07:32+0300
2024-10-03T07:32+0300
2024-10-03T07:32+0300
yaşam
cem garipoğlu
münevver karabulut
ölüm
kabir
mezar
mezar
inceleme
inceleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/08/1074465572_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_8a339eb44cef36cabf76464c46f943f0.jpg
Türkiye Münevver Karabulut cinayetini üzerinden yıllar geçse de hala dün gibi hatırlarken, yıllardır akıllarda soru işareti olarak kalan 'Cem Garipoğlu öldü mü' sorusu yanıt buluyor. 2009 yılında Karabulut'u Bahçeşehir'deki villalarında vahşice katleden Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı cezaevi hücresinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği açıklanmıştı.Karabulut ai̇lesi̇ 'fethi̇ kabi̇r' i̇çi̇n başvurmuştuKarabulut ailesi avukatlarının ’Fethi Kabir İşlemi’ talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti.Geni̇ş güvenli̇k önlemleri̇Cem Garipoğlu’nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konulurken, alınan güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.Gari̇poğlu'nun mezarı bugün açılıyorÇevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın bugün saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.Ne olmuştu?Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 17 yaşındaki Karabulut’un cansız bedeni, parçalanmış şekilde gitar kutusuna konuldu ve Etiler’deki bir çöp konteynerine atıldı. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. İçerisinde sırları barındıran vahşi cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda büyük infial uyandırmıştı.Kati̇l 3 buçuk ay kayıplara karışmıştıKatil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu’nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/vanda-11-gundur-kayip-olan-sumeyye-aziz-bulundu-1088688438.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/08/1074465572_64:0:712:486_1920x0_80_0_0_717e3e7d142dcb5f33258718eb53c6d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cem garipoğlu, münevver karabulut, ölüm, kabir, mezar, mezar, inceleme, inceleme
cem garipoğlu, münevver karabulut, ölüm, kabir, mezar, mezar, inceleme, inceleme
Beklenen gün geldi: Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor
Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve 10 Ekim 2014 yılında Silivri Cezaevi'nde intihar eden katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor. Mezar etrafında polis ekiplerinin demir bariyerler konulduğu görülürken; mezarın saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.
Türkiye Münevver Karabulut cinayetini üzerinden yıllar geçse de hala dün gibi hatırlarken, yıllardır akıllarda soru işareti olarak kalan 'Cem Garipoğlu öldü mü' sorusu yanıt buluyor. 2009 yılında Karabulut'u Bahçeşehir'deki villalarında vahşice katleden Garipoğlu 10 Ekim 2014 tarihinde ise kaldığı cezaevi hücresinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği açıklanmıştı.
Karabulut ai̇lesi̇ 'fethi̇ kabi̇r' i̇çi̇n başvurmuştu
Karabulut ailesi avukatlarının ’Fethi Kabir İşlemi’ talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmişti.
Geni̇ş güvenli̇k önlemleri̇
Cem Garipoğlu’nun mezarı etrafına polis ekipleri tarafından demir bariyerler konulurken, alınan güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.
Gari̇poğlu'nun mezarı bugün açılıyor
Çevresinde güvenlik önlemleri alınan mezarın bugün saat 11.00 sıralarında açılması bekleniyor.
Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 17 yaşındaki Karabulut’un cansız bedeni, parçalanmış şekilde gitar kutusuna konuldu ve Etiler’deki bir çöp konteynerine atıldı. Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuştu. İçerisinde sırları barındıran vahşi cinayet duyulduktan sonra Türkiye kamuoyunda büyük infial uyandırmıştı.
Kati̇l 3 buçuk ay kayıplara karışmıştı
Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış ve bu kaçış 197 gün sürmüştü. Cinayetten 197 gün sonra teslim olan Garipoğlu’nun yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermişti.