https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/msbden-aciklama-turk-vatandaslari-lubnandan-tahliye-olacak-mi--1088473705.html

MSB'den açıklama: Türk vatandaşları Lübnan'dan tahliye olacak mı?

MSB'den açıklama: Türk vatandaşları Lübnan'dan tahliye olacak mı?

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail’in saldırılar düzenlediği Lübnan’da bulunan Türk vatandaşların tahliyesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı ile koordineli... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T15:24+0300

2024-09-26T15:24+0300

2024-09-26T15:24+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

türkiye

lübnan

israil

terörle mücadele

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085287333_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_6a4c0b598f0bdf0daacd78655c5f2e15.jpg

Aktürk, Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, 16 geminin ile İstanbul Boğaz'ını geçeceğini, 13 gemi ile 13 liman ziyareti yapılacağını ve gemilerin vatandaşların ziyaretine açılacağını aktardı.“Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi”Tuğamiral Aktürk, Terörle mücadeleye ilişkin son bir haftada yaşanan gelişmeleri de aktardı. Aktürk, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 36'sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 49 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Ayrıca, bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Başkale ve Habur'daki hudut karakollarımıza teslim olmuştur” açıklamasında bulundu.Terörle mücadelenin tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini vurgulayan Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'a Allah'tan rahmet diledi.“Son bir haftada hudutlarda 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 şahıs yakalandı”Hudutların güvenliği için hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirdiğini ve sınır güvenliğinde etkin tedbirler alığını kaydeden Tuğamiral Aktürk, “Son bir hafta içerisinde, 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 876 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 716 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 78 bin 705'e ulaşmıştır” bilgisini aktardı.“İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları tüm bölgenin kaosa sürüklenme tehlikesini artırmıştır”Bölgedeki istikrarı ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının bir an evvel durdurulması gerektiğini söyleyen Aktürk, “İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları tüm bölgenin kaosa sürüklenme tehlikesini artırmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun acil ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli tedbirleri alması şarttır” şeklinde konuştu.Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türk Devletler Teşkilatı'nın ilk toplantısına katılacağı bilgisini de aktararak, “Harita Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde, 30 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ve gözlemci ülkelerin, ulusal-askerî haritacılık kurum temsilcileri ile ‘Türk Devletleri Teşkilatı Haritacılık Kurumları Başkanları 1'inci Toplantısı' gerçekleştirilecektir” diye konuştu.“S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamakta”Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise, bir Yunan gazetesinin ‘F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağına' ilişkin iddialarına, şu şekilde cevap verdi:“Lübnan'a yapılan yardımlar Lübnan'ın talepleri doğrultusunda devam edecektir”İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'a yardımların devam edip etmeyeceği ve TSK'nın tahliye operasyonu yapıp yapmayacağına dair de açıklama yapan MSB kaynakları, “TSK, Lübnan'dan vatandaşlarımızın veya yabancı ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi maksadıyla kendisine tevdi edilecek görevleri yerine getirecek imkân ve kabiliyetlere sahiptir ve daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra etmiştir. Hali hazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Muhtemel bir tahliye harekâtı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır. Yardımlar da diğer kurumlarla koordineli şekilde Lübnan'ın talepleri doğrultusunda ve güvenlik şartlarına göre devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

türkiye

lübnan

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, lübnan, israil, terörle mücadele