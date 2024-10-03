https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/milli-guvenlik-kurulu-basladi-ana-gundem-ortadogu-ve-israil-saldirilari-1088776424.html
Milli Güvenlik Kurulu başladı: Ana gündem Ortadoğu ve İsrail saldırıları
Milli Güvenlik Kurulu başladı: Ana gündem Ortadoğu ve İsrail saldırıları
Sputnik Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Ortadoğu'da giderek artan tansiyon ve İsrail'in... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T16:05+0300
2024-10-03T16:05+0300
2024-10-03T16:05+0300
politika
recep tayyip erdoğan
mgk
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı.Ortadoğu'da İran-İsrail arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları toplantının ana gündem maddesi olacak. Yaşanan bölgesel krizin Türkiye'ye olan etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1088766036.html
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recep tayyip erdoğan, mgk, cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan, mgk, cumhurbaşkanlığı külliyesi
Milli Güvenlik Kurulu başladı: Ana gündem Ortadoğu ve İsrail saldırıları
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Ortadoğu'da giderek artan tansiyon ve İsrail'in saldırıları.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı.
Ortadoğu'da İran-İsrail arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları toplantının ana gündem maddesi olacak. Yaşanan bölgesel krizin Türkiye'ye olan etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.