https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/milli-guvenlik-kurulu-basladi-ana-gundem-ortadogu-ve-israil-saldirilari-1088776424.html

Milli Güvenlik Kurulu başladı: Ana gündem Ortadoğu ve İsrail saldırıları

Milli Güvenlik Kurulu başladı: Ana gündem Ortadoğu ve İsrail saldırıları

Sputnik Türkiye

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi Ortadoğu'da giderek artan tansiyon ve İsrail'in... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T16:05+0300

2024-10-03T16:05+0300

2024-10-03T16:05+0300

politika

recep tayyip erdoğan

mgk

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı.Ortadoğu'da İran-İsrail arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları toplantının ana gündem maddesi olacak. Yaşanan bölgesel krizin Türkiye'ye olan etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1088766036.html

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, mgk, cumhurbaşkanlığı külliyesi