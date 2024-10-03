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Mevsimin ilk karı düştü: Araç camları buzla kaplandı
Mevsimin ilk karı düştü: Araç camları buzla kaplandı
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Ardahan'da etkili olan sağanak yağış sonrası Damal ve Hanak ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Mevsimin ilk karıyla tepeler beyaza... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T20:41+0300
2024-10-03T20:41+0300
2024-10-03T20:43+0300
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erzurum büyükşehir belediyesi
ardahan valiliği
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Sağanak yağışların etkili olduğu Ardahan'da mevsimin ilk karı ilçenin yüksek kesimlerine düştü.Ardahan'ın Damal ve Hanak ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Sonbahar mevsiminin ilk karı olan yağışlar sonrası bölgede sıcaklık 0 ile 5 derece arasında seyrediyor.Kar yağışı sonrası bölgedeki araçların camları buzla kaplandı. Nehir ve su yataklarında donma yaşandı.İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?4 Ekim Cuma az bulutlu 18°C 26°C5 Ekim Cumartesi parçalı bulutlu 19°C 28°C6 Ekim Pazar parçalı bulutlu 20°C 26°C7 Ekim Pazartesi gökgürültülü sağanak yağışlı 17°C 21°C
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mevsimin ilk karı, hava durumu, ardahan
mevsimin ilk karı, hava durumu, ardahan
Mevsimin ilk karı düştü: Araç camları buzla kaplandı
20:41 03.10.2024 (güncellendi: 20:43 03.10.2024)
Ardahan'da etkili olan sağanak yağış sonrası Damal ve Hanak ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Mevsimin ilk karıyla tepeler beyaza bürünürken, araçların camları da soğuk havadan dolayı buzla kaplandı.
Sağanak yağışların etkili olduğu Ardahan'da mevsimin ilk karı ilçenin yüksek kesimlerine düştü.
Ardahan'ın Damal ve Hanak ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Sonbahar mevsiminin ilk karı olan yağışlar sonrası bölgede sıcaklık 0 ile 5 derece arasında seyrediyor.
Kar yağışı sonrası bölgedeki araçların camları buzla kaplandı. Nehir ve su yataklarında donma yaşandı.
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
4 Ekim Cuma az bulutlu 18°C 26°C
5 Ekim Cumartesi parçalı bulutlu 19°C 28°C
6 Ekim Pazar parçalı bulutlu 20°C 26°C
7 Ekim Pazartesi gökgürültülü sağanak yağışlı 17°C 21°C