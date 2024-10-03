https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/merkez-bankasinin-rezervleri-rekor-kirdi-1088771528.html
Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar yükselişle 157 milyar 390 milyon... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T14:37+0300
2024-10-03T14:37+0300
2024-10-03T14:53+0300
ekonomi
merkez bankası
rezerv
altın rezervi
döviz rezervi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088772272_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_43f980a09a6059514f16408b1bd82310.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam rezervleri geçen hafta 998 milyon dolar artışla yeni rekorunu kırdı.TCMB verilerine göre, 27 Eylül itibarıyla toplam rezervler 156 milyar 392 milyon dolardan, 157 milyar 390 milyon dolara çıktı.Brüt rezervler 94 milyar 109 milyon dolardan 93 milyar 824 milyon dolara inerken, altın rezervleri 62 milyar 283 milyon dolardan 63 milyar 566 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de böylece yeni bir zirve yaptı.Bir önceki hafta 51 milyar 775 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 342 milyon dolar artarak 54 milyar 117 milyon dolara çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/emekli-ve-memurlari-ilgilendiriyor-maas-zammi-icin-3-aylik-enflasyon-farki-geldi-1088752228.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088772272_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ce6db8dd3e7896a3f1fda7e4d1f50640.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası, rezerv, altın rezervi, döviz rezervi
merkez bankası, rezerv, altın rezervi, döviz rezervi
Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı
14:37 03.10.2024 (güncellendi: 14:53 03.10.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar yükselişle 157 milyar 390 milyon dolara çıktı. Böylece tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam rezervleri geçen hafta 998 milyon dolar artışla yeni rekorunu kırdı.
TCMB verilerine göre, 27 Eylül itibarıyla toplam rezervler 156 milyar 392 milyon dolardan, 157 milyar 390 milyon dolara çıktı.
Brüt rezervler 94 milyar 109 milyon dolardan 93 milyar 824 milyon dolara inerken, altın rezervleri 62 milyar 283 milyon dolardan 63 milyar 566 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri de böylece yeni bir zirve yaptı.
Bir önceki hafta 51 milyar 775 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 342 milyon dolar artarak 54 milyar 117 milyon dolara çıktı.