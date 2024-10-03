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Mali: Ukrayna’nın teröristlerle bağlantılarına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını açıklayacağız
Mali: Ukrayna’nın teröristlerle bağlantılarına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını açıklayacağız
Sputnik Türkiye
Mali Dışişleri Bakanı Diop, Ukrayna’nın Mali’deki teröristlerle işbirliğine ilişkin soruşturmanın uzun sürmeyeceğini, çünkü Kiev’in işbirliği yaptığını kabul... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T11:38+0300
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Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Sputnik’e röportajında, Ukraynalı yetkililerin yaptığı açıklamaların ardından ülkesinde terörle mücadeleden sorumlu bir savcının birkaç gün önce teröre yardım şüphesiyle soruşturma açtığını belirterek şunu dedi:Daha önce Mali, Nijer ve Burkina Faso’nun, Kiev'in Afrika'da, özellikle de Sahel bölgesinde teröre verdiği destek nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Ukrayna'ya karşı harekete geçmesini talep ettiğini anımsatan Diop, Konsey’in henüz sessizliğini koruduğunu ve Mali’nin bu sessizliğin nedenini bilmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:‘BRICS için başvuruda bulunacağız’Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ülkesinin BRICS’e büyük ilgi duyduğunu da anlattı.Ülkesinin henüz üyelik başvurusu yapacak kıvama gelmediğini ama başta Rusya olmak üzere BRICS üyeleriyle bu konuda müzakerelerin devam ettiğini söyleyen Malili bakan, “Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz, ancak yakın gelecekte ülkemin Sahel Devletleri İttifakı konfederasyonu ile birlikte BRICS'e üyelik başvurusunda bulunacağını umuyorum” ifadesini kullandı.BRICS’in alternatif bir çok taraflı barış modelini temsil ettiğini ve uluslararası ilişkilerde belirli bir denge sağladığını söyleyen Diop, “BRICS, hem jeopolitik açıdan hem de ülkemizin sesinin uluslararası arenada duyulmasını sağlamak açısından ilgi çekiyor” dedi.Örgütün, örneğin yerel ve ulusal para birimleri kullanarak ticaret yapabilme veya BRICS Kalkınma Bankasını kullanabilme gibi ekonomik açıdan da ilgi çekici olduğunu dile getiren Malili diplomat, “BRICS, ekonomilerimize ve iş adamlarımıza bazı finansmanlara erişim imkanı sağlayacak olması bakımından da ülkemiz için kesinlikle ilginç bir seçenek olduğunu düşünüyoruz” diye kaydetti.Diop, ülkesinin Burkina Faso ve Nijer ile BRICS'e yönelik ortak bir yaklaşım geliştirme konusunu görüştüğünü de ekledi.
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mali, abdoulaye diop, ukrayna, terör, teröre destek, nijer, burkina faso, sahel , birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), brics, rusya, brics kalkınma bankası
mali, abdoulaye diop, ukrayna, terör, teröre destek, nijer, burkina faso, sahel , birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), brics, rusya, brics kalkınma bankası

Mali: Ukrayna’nın teröristlerle bağlantılarına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını açıklayacağız

11:38 03.10.2024 (güncellendi: 11:40 03.10.2024)
© Sputnik / Aleksey FilippovMali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© Sputnik / Aleksey Filippov
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Mali Dışişleri Bakanı Diop, Ukrayna’nın Mali’deki teröristlerle işbirliğine ilişkin soruşturmanın uzun sürmeyeceğini, çünkü Kiev’in işbirliği yaptığını kabul ettiğini belirterek sonuçların zamanında kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Sputnik’e röportajında, Ukraynalı yetkililerin yaptığı açıklamaların ardından ülkesinde terörle mücadeleden sorumlu bir savcının birkaç gün önce teröre yardım şüphesiyle soruşturma açtığını belirterek şunu dedi:

Bu soruşturmanın büyük çalışma gerektiğini sanmıyorum, çünkü Ukraynalı yetkililer kendileri terör ağlarına dahli olduğunu, onlara istihbarat ve donanım sağladığını açık açık beyan ediyor. Hatta bir şeylerin daha olacağını öne sürüyorlar. Elbette hukuki açıdan bir soruşturma başlatmak zorundaydık ve bu soruşturma devam ediyor ve ben yargı sisteminin işleyişine müdahale edemem. Ancak soruşturmanın sonuçlarının zamanında kamuoyuna açıklanacağından eminim.

Daha önce Mali, Nijer ve Burkina Faso’nun, Kiev'in Afrika'da, özellikle de Sahel bölgesinde teröre verdiği destek nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Ukrayna'ya karşı harekete geçmesini talep ettiğini anımsatan Diop, Konsey’in henüz sessizliğini koruduğunu ve Mali’nin bu sessizliğin nedenini bilmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukrayna'nın Mali'deki terör koalisyonuna verdiği doğrudan desteğin yanı sıra, Ukrayna’ya sağlanan silah, diğer maddi destek ve askeri teçhizatın ne yazık ki kısmen Sahel'e yönlendirildiğini ve ülkelerimizi daha da istikrarsızlaştırdığını biliyoruz. Tüm bunlar, üzerinde çalışmamız gereken unsurlar olmakla birlikte, soruşturmanın sonuçlarını ve Ukrayna liderlerinin hesap vermesini dört gözle bekliyoruz.

‘BRICS için başvuruda bulunacağız’

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ülkesinin BRICS’e büyük ilgi duyduğunu da anlattı.
Ülkesinin henüz üyelik başvurusu yapacak kıvama gelmediğini ama başta Rusya olmak üzere BRICS üyeleriyle bu konuda müzakerelerin devam ettiğini söyleyen Malili bakan, “Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz, ancak yakın gelecekte ülkemin Sahel Devletleri İttifakı konfederasyonu ile birlikte BRICS'e üyelik başvurusunda bulunacağını umuyorum” ifadesini kullandı.
BRICS’in alternatif bir çok taraflı barış modelini temsil ettiğini ve uluslararası ilişkilerde belirli bir denge sağladığını söyleyen Diop, “BRICS, hem jeopolitik açıdan hem de ülkemizin sesinin uluslararası arenada duyulmasını sağlamak açısından ilgi çekiyor” dedi.
Örgütün, örneğin yerel ve ulusal para birimleri kullanarak ticaret yapabilme veya BRICS Kalkınma Bankasını kullanabilme gibi ekonomik açıdan da ilgi çekici olduğunu dile getiren Malili diplomat, “BRICS, ekonomilerimize ve iş adamlarımıza bazı finansmanlara erişim imkanı sağlayacak olması bakımından da ülkemiz için kesinlikle ilginç bir seçenek olduğunu düşünüyoruz” diye kaydetti.
Diop, ülkesinin Burkina Faso ve Nijer ile BRICS'e yönelik ortak bir yaklaşım geliştirme konusunu görüştüğünü de ekledi.
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