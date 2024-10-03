https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/mali-ukraynanin-teroristlerle-baglantilarina-iliskin-sorusturmanin-sonuclarini-aciklayacagiz-1088755727.html

Mali: Ukrayna’nın teröristlerle bağlantılarına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını açıklayacağız

Mali: Ukrayna’nın teröristlerle bağlantılarına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını açıklayacağız

Sputnik Türkiye

Mali Dışişleri Bakanı Diop, Ukrayna’nın Mali’deki teröristlerle işbirliğine ilişkin soruşturmanın uzun sürmeyeceğini, çünkü Kiev’in işbirliği yaptığını kabul... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T11:38+0300

2024-10-03T11:38+0300

2024-10-03T11:40+0300

dünya

mali

abdoulaye diop

ukrayna

terör

teröre destek

nijer

burkina faso

sahel

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Sputnik’e röportajında, Ukraynalı yetkililerin yaptığı açıklamaların ardından ülkesinde terörle mücadeleden sorumlu bir savcının birkaç gün önce teröre yardım şüphesiyle soruşturma açtığını belirterek şunu dedi:Daha önce Mali, Nijer ve Burkina Faso’nun, Kiev'in Afrika'da, özellikle de Sahel bölgesinde teröre verdiği destek nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Ukrayna'ya karşı harekete geçmesini talep ettiğini anımsatan Diop, Konsey’in henüz sessizliğini koruduğunu ve Mali’nin bu sessizliğin nedenini bilmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:‘BRICS için başvuruda bulunacağız’Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ülkesinin BRICS’e büyük ilgi duyduğunu da anlattı.Ülkesinin henüz üyelik başvurusu yapacak kıvama gelmediğini ama başta Rusya olmak üzere BRICS üyeleriyle bu konuda müzakerelerin devam ettiğini söyleyen Malili bakan, “Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz, ancak yakın gelecekte ülkemin Sahel Devletleri İttifakı konfederasyonu ile birlikte BRICS'e üyelik başvurusunda bulunacağını umuyorum” ifadesini kullandı.BRICS’in alternatif bir çok taraflı barış modelini temsil ettiğini ve uluslararası ilişkilerde belirli bir denge sağladığını söyleyen Diop, “BRICS, hem jeopolitik açıdan hem de ülkemizin sesinin uluslararası arenada duyulmasını sağlamak açısından ilgi çekiyor” dedi.Örgütün, örneğin yerel ve ulusal para birimleri kullanarak ticaret yapabilme veya BRICS Kalkınma Bankasını kullanabilme gibi ekonomik açıdan da ilgi çekici olduğunu dile getiren Malili diplomat, “BRICS, ekonomilerimize ve iş adamlarımıza bazı finansmanlara erişim imkanı sağlayacak olması bakımından da ülkemiz için kesinlikle ilginç bir seçenek olduğunu düşünüyoruz” diye kaydetti.Diop, ülkesinin Burkina Faso ve Nijer ile BRICS'e yönelik ortak bir yaklaşım geliştirme konusunu görüştüğünü de ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/cin-disisleri-bakani-wang-rusyayla-birlikte-cok-kutuplu-dunyanin-insasina-katkida-bulunacagiz-1088746689.html

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sahel

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mali, abdoulaye diop, ukrayna, terör, teröre destek, nijer, burkina faso, sahel , birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), brics, rusya, brics kalkınma bankası