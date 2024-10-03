https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/hamastan-israilin-saldirilarina-karsi-duzenlenecek-ofke-cumasina-katilim-cagrisi-1088743753.html
Hamas'tan İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenecek 'Öfke Cuması'na katılım çağrısı
Hamas'tan İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenecek 'Öfke Cuması'na katılım çağrısı
Sputnik Türkiye
Hamas, İsrail'in devam eden saldırılarına karşı düzenlenecek 'Öfke Cuması' eylemlerine dünya halklarını katılmaya çağırdı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T04:38+0300
2024-10-03T04:38+0300
2024-10-03T04:38+0300
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Hamas ve kendini 'Gazze'deki Soykırımı Durdurmak için Uluslararası Kampanya' olarak adlandıran grup, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da devam eden saldırılarını kınamak için dünya halklarını düzenlenecek 'Öfke Cuması' eylemlerine katılmaya çağırdı.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam ümmetimizin halklarını ve özgür dünya halklarını, 'Filistin ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Durdurma Cuması' için seferber olmaya ve (eylemlere) katılmaya çağırıyoruz. Yaşananlara karşı ayağa kalkıp öfkelenmek her özgür insanın görevidir" ifadeleri kullanıldı.Dünyanın özgür halklarının ve Filistin davasını destekleyenlerin, etkin faaliyetlerini ve gösterilerini sürdürmeye ve 'Filistin ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Durdurma Cuması' gösterilerine katılmaya çağrıldığı açıklamada, İsrail'i kınamaları, suçlarını ortaya çıkarmak için çalışmaları ve hükümetlere İsrail ile ilişkilerini kesmeleri için baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/israilin-sama-duzenledigi-hava-saldirisinda-nasrallahin-damadi-oldu-1088743293.html
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öfke cuması,
Hamas'tan İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenecek 'Öfke Cuması'na katılım çağrısı
Hamas, İsrail'in devam eden saldırılarına karşı düzenlenecek 'Öfke Cuması' eylemlerine dünya halklarını katılmaya çağırdı.
Hamas ve kendini 'Gazze'deki Soykırımı Durdurmak için Uluslararası Kampanya' olarak adlandıran grup, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da devam eden saldırılarını kınamak için dünya halklarını düzenlenecek 'Öfke Cuması' eylemlerine katılmaya çağırdı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam ümmetimizin halklarını ve özgür dünya halklarını, 'Filistin ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Durdurma Cuması' için seferber olmaya ve (eylemlere) katılmaya çağırıyoruz. Yaşananlara karşı ayağa kalkıp öfkelenmek her özgür insanın görevidir" ifadeleri kullanıldı.
Dünyanın özgür halklarının ve Filistin davasını destekleyenlerin, etkin faaliyetlerini ve gösterilerini sürdürmeye ve 'Filistin ve Lübnan'a Yönelik Saldırıları Durdurma Cuması' gösterilerine katılmaya çağrıldığı açıklamada, İsrail'i kınamaları, suçlarını ortaya çıkarmak için çalışmaları ve hükümetlere İsrail ile ilişkilerini kesmeleri için baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.