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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/lubnanda-saldirilar-sonrasi-evlerini-terk-edenlerin-sayisi-12-milyona-yukseldi-1088764134.html
Lübnan’da evlerini terk edenlerin sayısı 1.2 milyona yükseldi
Lübnan’da evlerini terk edenlerin sayısı 1.2 milyona yükseldi
Sputnik Türkiye
Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, Lübnan'da saldırılar sonrasında göçe zorlanan insan sayısının 1.2 milyonu aştığını söyledi. Öte yandan Uluslararası Göç Örgütü... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T13:10+0300
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israil- filistin çatışması
lübnan
zorunlu göç
israil-filistin
saldırı
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Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın aktardığına göre Bakan Yasin, güvenli barınak arayışı içindeki Lübnanlılara yardımcı olmak için ‘ zamana karşı yarıştıklarını’ belirterek özellikle okulların maksimum kapasiteye ulaştığı Beyrut ve Lübnan Dağı'nda 870'den fazla sığınak olduğunu belirtti.İsrail saldırılarının durması için diplomatik kanalların çalışması gerektiğini belirten Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, “Mısır, Katar ve diğer ülkeler tarafından sunulanlar da dahil olmak üzere Arap girişimleri var ve Fransa her zaman ateşkes çağrısında bulunuyor, ancak İsrail tarafının uluslararası yasaları ve çözümü önemsemediği açık” dedi.Bakan Yasin açıklamasında, İsrail saldırıları nedeniyle 1,2 milyon kişinin ülke içinde göçe zorlandığını vurgulayarak yerinden edilen Lübnanlılara barınma sağlamak için zamana karşı yarıştıklarını ifade etti.UNICEF Lübnan ise çatışmaların arttığı Lübnan’da çok sayıda çocuğun risk altında olduğuna dikkat çekerek çocukların korku, şiddet ve istikrarsızlıkla çevrelenmiş durumda olduğunu belirtti.BM’in Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bugün yaptığı açıklamada İsrail’in saldırılarının başladığı günden itibaren Lübnan'da 1,600 kişinin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak 6 bin kişinin de yaralandığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/dominik-cumhuriyeti-haftada-10-bin-kayitsiz-gocmeni-sinir-disi-etmeye-hazirlaniyor-1088764218.html
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lübnan, zorunlu göç, israil-filistin, saldırı
lübnan, zorunlu göç, israil-filistin, saldırı

Lübnan’da evlerini terk edenlerin sayısı 1.2 milyona yükseldi

13:10 03.10.2024 (güncellendi: 13:11 03.10.2024)
© FotoğrafUNICEF Lübnan
UNICEF Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© Fotoğraf
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Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, Lübnan'da saldırılar sonrasında göçe zorlanan insan sayısının 1.2 milyonu aştığını söyledi. Öte yandan Uluslararası Göç Örgütü ise saldırılarda 1,600 kişinin öldüğünü ve 6 bin kişinin yaralandığını belirtti.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın aktardığına göre Bakan Yasin, güvenli barınak arayışı içindeki Lübnanlılara yardımcı olmak için ‘ zamana karşı yarıştıklarını’ belirterek özellikle okulların maksimum kapasiteye ulaştığı Beyrut ve Lübnan Dağı'nda 870'den fazla sığınak olduğunu belirtti.
İsrail saldırılarının durması için diplomatik kanalların çalışması gerektiğini belirten Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, “Mısır, Katar ve diğer ülkeler tarafından sunulanlar da dahil olmak üzere Arap girişimleri var ve Fransa her zaman ateşkes çağrısında bulunuyor, ancak İsrail tarafının uluslararası yasaları ve çözümü önemsemediği açık” dedi.
Bakan Yasin açıklamasında, İsrail saldırıları nedeniyle 1,2 milyon kişinin ülke içinde göçe zorlandığını vurgulayarak yerinden edilen Lübnanlılara barınma sağlamak için zamana karşı yarıştıklarını ifade etti.
UNICEF Lübnan ise çatışmaların arttığı Lübnan’da çok sayıda çocuğun risk altında olduğuna dikkat çekerek çocukların korku, şiddet ve istikrarsızlıkla çevrelenmiş durumda olduğunu belirtti.
BM’in Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bugün yaptığı açıklamada İsrail’in saldırılarının başladığı günden itibaren Lübnan'da 1,600 kişinin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak 6 bin kişinin de yaralandığını belirtti.
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