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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/lubnan-disisleri-bakani-nasrallah-oldurulmeden-once-21-gunluk-ateskesi-kabul-etmisti-1088748649.html
Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, öldürülmeden önce 21 günlük ateşkesi kabul etmişti
Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, öldürülmeden önce 21 günlük ateşkesi kabul etmişti
Sputnik Türkiye
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib, ABD medyasına verdiği röportajda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinden sadece... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T09:39+0300
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Bakan Abdallah Bou Habib, Beyaz Saray kıdemli danışmanı Amos Hochstein’in ateşkesi müzakere etmek üzere Lübnan’a gitmeye hazırlandığını vurgulayarak "Bize Netanyahu'nun bu konuda hemfikir olduğunu söylediler ve biz de Hizbullah'tan bu konuda onay aldık ve o zamandan beri neler olduğunu biliyorsunuz" diye devam etti.CNN’den Christiane Amanpour’a verdiği röportajında şu açıklamayı yaptı:Nasrallah ölmeden önce 12 ülke ateşkes çağrısı yapmıştıHizbullah lideri Nasrallah, 27 Eylül Cuma günü İsrail’in saldırısında hayatını kaybetmiş, 25 Eylül’de ABD, Fransa, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada 21 günlük bir ateşkes çağrısı yapılmıştı. Ortak açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/husiler-tel-aviv-yakinlarindaki-yafada-hayati-bir-hedefi-vurduk-1088748176.html
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Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, öldürülmeden önce 21 günlük ateşkesi kabul etmişti

09:39 03.10.2024
© FotoğrafLübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, öldürülmeden önce 21 günlük ateşkesi kabul etmişti
Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, öldürülmeden önce 21 günlük ateşkesi kabul etmişti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© Fotoğraf
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Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib, ABD medyasına verdiği röportajda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinden sadece birkaç gün önce 21 günlük ateşkesi kabul ettiğini söyledi.
Bakan Abdallah Bou Habib, Beyaz Saray kıdemli danışmanı Amos Hochstein’in ateşkesi müzakere etmek üzere Lübnan’a gitmeye hazırlandığını vurgulayarak "Bize Netanyahu'nun bu konuda hemfikir olduğunu söylediler ve biz de Hizbullah'tan bu konuda onay aldık ve o zamandan beri neler olduğunu biliyorsunuz" diye devam etti.
CNN’den Christiane Amanpour’a verdiği röportajında şu açıklamayı yaptı:
“Tamamen anlaşmıştık. Lübnan Hizbullah’a danıştıktan sonra ateşkesi kabul etti. (Lübnan Meclisi) Başkanı Nebih Berri, Hizbullah ile istişare etti ve biz de Amerikalıları ve Fransızları bilgilendirdik. Ve bize Netanyahu'nun da her iki başkan (Biden ve Macron) tarafından yayınlanan bildiriyi kabul ettiğini söylediler.”

Nasrallah ölmeden önce 12 ülke ateşkes çağrısı yapmıştı

Hizbullah lideri Nasrallah, 27 Eylül Cuma günü İsrail’in saldırısında hayatını kaybetmiş, 25 Eylül’de ABD, Fransa, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada 21 günlük bir ateşkes çağrısı yapılmıştı. Ortak açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
“BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararıyla uyumlu bir diplomatik çözüme varılması ve Gazze'de ateşkesle ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının uygulanması için diplomasiye alan sağlamak amacıyla Lübnan-İsrail sınırında derhal 21 günlük bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz.”
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