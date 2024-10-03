https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/lubnan-disisleri-bakani-nasrallah-oldurulmeden-once-21-gunluk-ateskesi-kabul-etmisti-1088748649.html

Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, öldürülmeden önce 21 günlük ateşkesi kabul etmişti

Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, öldürülmeden önce 21 günlük ateşkesi kabul etmişti

Sputnik Türkiye

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib, ABD medyasına verdiği röportajda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinden sadece... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T09:39+0300

2024-10-03T09:39+0300

2024-10-03T09:39+0300

israil- filistin çatışması

lübnan

lübnan dışişleri bakanlığı

hasan nasrallah

hizbullah lideri hasan nasrallah

amos hochstein

israil

israil-filistin

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Bakan Abdallah Bou Habib, Beyaz Saray kıdemli danışmanı Amos Hochstein’in ateşkesi müzakere etmek üzere Lübnan’a gitmeye hazırlandığını vurgulayarak "Bize Netanyahu'nun bu konuda hemfikir olduğunu söylediler ve biz de Hizbullah'tan bu konuda onay aldık ve o zamandan beri neler olduğunu biliyorsunuz" diye devam etti.CNN’den Christiane Amanpour’a verdiği röportajında şu açıklamayı yaptı:Nasrallah ölmeden önce 12 ülke ateşkes çağrısı yapmıştıHizbullah lideri Nasrallah, 27 Eylül Cuma günü İsrail’in saldırısında hayatını kaybetmiş, 25 Eylül’de ABD, Fransa, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada 21 günlük bir ateşkes çağrısı yapılmıştı. Ortak açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/husiler-tel-aviv-yakinlarindaki-yafada-hayati-bir-hedefi-vurduk-1088748176.html

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Sputnik Türkiye

lübnan, lübnan dışişleri bakanlığı, hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah, amos hochstein, israil, israil-filistin