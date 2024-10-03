https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/lubnan-disisleri-bakani-nasrallah-oldurulmeden-once-21-gunluk-ateskesi-kabul-etmisti-1088748649.html
Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, öldürülmeden önce 21 günlük ateşkesi kabul etmişti
Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, öldürülmeden önce 21 günlük ateşkesi kabul etmişti
Sputnik Türkiye
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib, ABD medyasına verdiği röportajda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinden sadece... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T09:39+0300
2024-10-03T09:39+0300
2024-10-03T09:39+0300
israil- filistin çatışması
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lübnan dışişleri bakanlığı
hasan nasrallah
hizbullah lideri hasan nasrallah
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Bakan Abdallah Bou Habib, Beyaz Saray kıdemli danışmanı Amos Hochstein’in ateşkesi müzakere etmek üzere Lübnan’a gitmeye hazırlandığını vurgulayarak "Bize Netanyahu'nun bu konuda hemfikir olduğunu söylediler ve biz de Hizbullah'tan bu konuda onay aldık ve o zamandan beri neler olduğunu biliyorsunuz" diye devam etti.CNN’den Christiane Amanpour’a verdiği röportajında şu açıklamayı yaptı:Nasrallah ölmeden önce 12 ülke ateşkes çağrısı yapmıştıHizbullah lideri Nasrallah, 27 Eylül Cuma günü İsrail’in saldırısında hayatını kaybetmiş, 25 Eylül’de ABD, Fransa, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada 21 günlük bir ateşkes çağrısı yapılmıştı. Ortak açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/husiler-tel-aviv-yakinlarindaki-yafada-hayati-bir-hedefi-vurduk-1088748176.html
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lübnan, lübnan dışişleri bakanlığı, hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah, amos hochstein, israil, israil-filistin
lübnan, lübnan dışişleri bakanlığı, hasan nasrallah, hizbullah lideri hasan nasrallah, amos hochstein, israil, israil-filistin
Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, öldürülmeden önce 21 günlük ateşkesi kabul etmişti
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib, ABD medyasına verdiği röportajda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinden sadece birkaç gün önce 21 günlük ateşkesi kabul ettiğini söyledi.
Bakan Abdallah Bou Habib, Beyaz Saray kıdemli danışmanı Amos Hochstein’in ateşkesi müzakere etmek üzere Lübnan’a gitmeye hazırlandığını vurgulayarak "Bize Netanyahu'nun bu konuda hemfikir olduğunu söylediler ve biz de Hizbullah'tan bu konuda onay aldık ve o zamandan beri neler olduğunu biliyorsunuz" diye devam etti.
CNN’den Christiane Amanpour’a verdiği röportajında şu açıklamayı yaptı:
“Tamamen anlaşmıştık. Lübnan Hizbullah’a danıştıktan sonra ateşkesi kabul etti. (Lübnan Meclisi) Başkanı Nebih Berri, Hizbullah ile istişare etti ve biz de Amerikalıları ve Fransızları bilgilendirdik. Ve bize Netanyahu'nun da her iki başkan (Biden ve Macron) tarafından yayınlanan bildiriyi kabul ettiğini söylediler.”
Nasrallah ölmeden önce 12 ülke ateşkes çağrısı yapmıştı
Hizbullah lideri Nasrallah, 27 Eylül Cuma günü İsrail’in saldırısında hayatını kaybetmiş, 25 Eylül’de ABD, Fransa, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada 21 günlük bir ateşkes çağrısı yapılmıştı. Ortak açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
“BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararıyla uyumlu bir diplomatik çözüme varılması ve Gazze'de ateşkesle ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararının uygulanması için diplomasiye alan sağlamak amacıyla Lübnan-İsrail sınırında derhal 21 günlük bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz.”