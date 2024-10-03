https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/lavrov-rusya-ile-cin-arasindaki-askeri-isbirligi-yogun-bir-sekilde-gelisiyor-1088742427.html
Lavrov: Rusya ile Çin arasındaki askeri işbirliği yoğun bir şekilde gelişiyor
Lavrov: Rusya ile Çin arasındaki askeri işbirliği yoğun bir şekilde gelişiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki askeri işbirliğinin yoğun şekilde geliştiğini, bunun üçüncü ülkelere yönelik olmadığını... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T01:15+0300
2024-10-03T01:15+0300
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Lavrov, Rusya ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümüne ilişkin Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı makalede. Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki askeri ve askeri-teknik işbirliğinin yoğun bir şekilde geliştiğini, ancak bunun üçüncü ülkelere yönelik olmadığını vurguladı.Lavrov, “Yüksek düzeyde karşılıklı güven, askeri ve askeri-teknik işbirliğinin yoğun bir şekilde geliştirilmesine, ortak askeri tatbikatların yürütülmesine, hava ve deniz devriyelerinin düzenlenmesine, ortak sınır bölgesinde dostane etkileşimin gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda kesinlikle şeffaf niteliğe sahip eylemlerimiz, uluslararası hukuka tam olarak uygun şekilde yürütülüyor ve üçüncü ülkelere yönelik değil” ifadelerine yer verdi.Lavrov ayrıca, ABD ve uyduları tarafından uygulanan çeşitli kısıtlayıcı tedbirlere rağmen Rusya ve Çin ekonomilerinin sağlam bir şekilde gelişmeye devam ettiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/rus-ve-cin-savas-gemileri-asya-pasifikte-ortak-devriyeye-basliyor-1088656427.html
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sergey lavrov, rusya, çin, askeri iş birliği, rossiyskaya gazeta, makale, güven, devriye, eylem, abd, uydu
sergey lavrov, rusya, çin, askeri iş birliği, rossiyskaya gazeta, makale, güven, devriye, eylem, abd, uydu
Lavrov: Rusya ile Çin arasındaki askeri işbirliği yoğun bir şekilde gelişiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki askeri işbirliğinin yoğun şekilde geliştiğini, bunun üçüncü ülkelere yönelik olmadığını belirtti.
Lavrov, Rusya ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümüne ilişkin Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı makalede. Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki askeri ve askeri-teknik işbirliğinin yoğun bir şekilde geliştiğini, ancak bunun üçüncü ülkelere yönelik olmadığını vurguladı.
Lavrov, “Yüksek düzeyde karşılıklı güven, askeri ve askeri-teknik işbirliğinin yoğun bir şekilde geliştirilmesine, ortak askeri tatbikatların yürütülmesine, hava ve deniz devriyelerinin düzenlenmesine, ortak sınır bölgesinde dostane etkileşimin gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda kesinlikle şeffaf niteliğe sahip eylemlerimiz, uluslararası hukuka tam olarak uygun şekilde yürütülüyor ve üçüncü ülkelere yönelik değil” ifadelerine yer verdi.
Lavrov ayrıca, ABD ve uyduları tarafından uygulanan çeşitli kısıtlayıcı tedbirlere rağmen Rusya ve Çin ekonomilerinin sağlam bir şekilde gelişmeye devam ettiğini kaydetti.