https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/rus-ve-cin-savas-gemileri-asya-pasifikte-ortak-devriyeye-basliyor-1088656427.html
Rus ve Çin savaş gemileri Asya-Pasifik'te ortak devriyeye başlıyor
Rus ve Çin savaş gemileri Asya-Pasifik'te ortak devriyeye başlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Pasifik Filosu, açıklamasında Rus ve Çin savaş gemilerinin Asya-Pasifik'te ortak yürütülen tatbikatlar sonrasında ortak devriyelere başladığını... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T14:40+0300
2024-10-01T14:40+0300
2024-10-01T14:40+0300
dünya
çin
çin donanması
rusya donanması
asya & pasifik
pasifik okyanusu
asya-pasifik
rus pasifik filosu
ortak devriye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088656473_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fb10a72081a837582adfc14adeea46e7.jpg
Rus taktik grubu, büyük savaş gemilerini içeriyor ve devriyeye Çin muhripleri, bir firkateyn ve entegre bir ikmal gemisi de katılıyor. Rusya Pasifik Filosu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Devriye görevi kapsamında eğitim ve muharebe tatbikatları yürütme, denizaltı savunmasını iyileştirme ve deniz kurtarma tatbikatı gibi yeteneklerin icra edileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/kremlinden-israilin-lubnana-yonelik-kara-harekatina-dair-ilk-degerlendirme-1088649253.html
çin
pasifik okyanusu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088656473_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_d7c66e68e8bc81459b75b6a697a535cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, çin donanması, rusya donanması, asya & pasifik, pasifik okyanusu, asya-pasifik, rus pasifik filosu, ortak devriye
çin, çin donanması, rusya donanması, asya & pasifik, pasifik okyanusu, asya-pasifik, rus pasifik filosu, ortak devriye
Rus ve Çin savaş gemileri Asya-Pasifik'te ortak devriyeye başlıyor
Rusya'nın Pasifik Filosu, açıklamasında Rus ve Çin savaş gemilerinin Asya-Pasifik'te ortak yürütülen tatbikatlar sonrasında ortak devriyelere başladığını duyurdu.
Rus taktik grubu, büyük savaş gemilerini içeriyor ve devriyeye Çin muhripleri, bir firkateyn ve entegre bir ikmal gemisi de katılıyor. Rusya Pasifik Filosu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Rus ve Çin donanmalarının savaş gemileri, 'Beibu/Interaction - 2024' tatbikatına katıldıktan sonra Okhotsk Denizi'nde ikmal yaptı, taktik bir grup oluşturdu ve Asya-Pasifik bölgesinde devriye görevleri yürütmeye başladı. Gemi grubu Bussol Boğazı'nı geçerek kuzeybatı Pasifik Okyanusu'na girdi."
Devriye görevi kapsamında eğitim ve muharebe tatbikatları yürütme, denizaltı savunmasını iyileştirme ve deniz kurtarma tatbikatı gibi yeteneklerin icra edileceği belirtildi.