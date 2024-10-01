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Rus ve Çin savaş gemileri Asya-Pasifik'te ortak devriyeye başlıyor
Rus ve Çin savaş gemileri Asya-Pasifik'te ortak devriyeye başlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Pasifik Filosu, açıklamasında Rus ve Çin savaş gemilerinin Asya-Pasifik'te ortak yürütülen tatbikatlar sonrasında ortak devriyelere başladığını... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rus taktik grubu, büyük savaş gemilerini içeriyor ve devriyeye Çin muhripleri, bir firkateyn ve entegre bir ikmal gemisi de katılıyor. Rusya Pasifik Filosu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Devriye görevi kapsamında eğitim ve muharebe tatbikatları yürütme, denizaltı savunmasını iyileştirme ve deniz kurtarma tatbikatı gibi yeteneklerin icra edileceği belirtildi.
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çin, çin donanması, rusya donanması, asya & pasifik, pasifik okyanusu, asya-pasifik, rus pasifik filosu, ortak devriye

Rus ve Çin savaş gemileri Asya-Pasifik'te ortak devriyeye başlıyor

14:40 01.10.2024
© FotoğrafRusya ve Çin savaş gemileri Asya-Pasifik'te ortak devriyelere başlıyor
Rusya ve Çin savaş gemileri Asya-Pasifik'te ortak devriyelere başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© Fotoğraf
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Rusya'nın Pasifik Filosu, açıklamasında Rus ve Çin savaş gemilerinin Asya-Pasifik'te ortak yürütülen tatbikatlar sonrasında ortak devriyelere başladığını duyurdu.
Rus taktik grubu, büyük savaş gemilerini içeriyor ve devriyeye Çin muhripleri, bir firkateyn ve entegre bir ikmal gemisi de katılıyor. Rusya Pasifik Filosu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Rus ve Çin donanmalarının savaş gemileri, 'Beibu/Interaction - 2024' tatbikatına katıldıktan sonra Okhotsk Denizi'nde ikmal yaptı, taktik bir grup oluşturdu ve Asya-Pasifik bölgesinde devriye görevleri yürütmeye başladı. Gemi grubu Bussol Boğazı'nı geçerek kuzeybatı Pasifik Okyanusu'na girdi."
Devriye görevi kapsamında eğitim ve muharebe tatbikatları yürütme, denizaltı savunmasını iyileştirme ve deniz kurtarma tatbikatı gibi yeteneklerin icra edileceği belirtildi.
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