https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/rus-ve-cin-savas-gemileri-asya-pasifikte-ortak-devriyeye-basliyor-1088656427.html

Rus ve Çin savaş gemileri Asya-Pasifik'te ortak devriyeye başlıyor

Rus ve Çin savaş gemileri Asya-Pasifik'te ortak devriyeye başlıyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Pasifik Filosu, açıklamasında Rus ve Çin savaş gemilerinin Asya-Pasifik'te ortak yürütülen tatbikatlar sonrasında ortak devriyelere başladığını... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T14:40+0300

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2024-10-01T14:40+0300

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Rus taktik grubu, büyük savaş gemilerini içeriyor ve devriyeye Çin muhripleri, bir firkateyn ve entegre bir ikmal gemisi de katılıyor. Rusya Pasifik Filosu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Devriye görevi kapsamında eğitim ve muharebe tatbikatları yürütme, denizaltı savunmasını iyileştirme ve deniz kurtarma tatbikatı gibi yeteneklerin icra edileceği belirtildi.

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