Ukrayna ordusundan vahşet: 'Kursk Bölgesi sakinini kilisede astılar'
Kursk bölgesi sınır kısmı
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Sınırdaki Rusya bölgelerine yönelik saldırılarda sivilleri sıkça hedef alan Ukrayna ordusu, Kursk Bölgesi'ndeki eylemlerinde sivillere yönelik tutumunu yeni bir boyuta taşıdı.
Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde yaşayan bir sakin, akrabası olan bir sivilin Ukraynalı askerler tarafından kilisede asılarak öldürüldüğünü belirtti.
Rusya Soruşturma Komitesi'ndeki askeri sorgu memurlarına ifade veren Kursk sakini, Ukraynalı askerlerin akrabasıyla vahşice alay ettiklerini, onu dövdüklerini ve ardından kilisede astıklarını anlattı.
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne sızma girişiminden hemen sonra ailesiyle birlikte bölgeden ayrıldıklarını söyleyen sakin, yeğeninin ise orada kalmayı tercih ettiğini bildirdi.
Kursk sakini, "Yeğenim kaldı, evinde kaldı, sahip olduğu şeylere kıyamadı. Ona dokunmayacaklarını düşündü. Ancak onlar (Ukraynalı askerler) yeğenimle alay ettiler, onu dövdüler ve sonra kiliseye sürükleyerek götürüp astılar" dedi.
Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.
Rusya Soruşturma Komitesi'ndeki askeri sorgu memurlarına ifade veren Kursk sakini, Ukraynalı askerlerin akrabasıyla vahşice alay ettiklerini, onu dövdüklerini ve ardından kilisede astıklarını anlattı.
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne sızma girişiminden hemen sonra ailesiyle birlikte bölgeden ayrıldıklarını söyleyen sakin, yeğeninin ise orada kalmayı tercih ettiğini bildirdi.
Kursk sakini, "Yeğenim kaldı, evinde kaldı, sahip olduğu şeylere kıyamadı. Ona dokunmayacaklarını düşündü. Ancak onlar (Ukraynalı askerler) yeğenimle alay ettiler, onu dövdüler ve sonra kiliseye sürükleyerek götürüp astılar" dedi.
Rusya ordusu, Kursk Bölgesi'nde sınıra yakın noktalarda bulunan Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonlara devam ediyor.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.