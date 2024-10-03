https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/kucukcekmecede-kolonlarinda-catlak-olusan-binanin-tahliyesine-karar-verildi-1088761286.html
Küçükçekmece'de kolonlarında çatlak oluşan binanın tahliyesine karar verildi
Küçükçekmece'de kolonlarında çatlak oluşan binanın tahliyesine karar verildi
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan ve yapılan incelemede riskli olduğu belirlenen 5 katlı apartmanın boşaltılmasına karar verildi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T12:18+0300
2024-10-03T12:18+0300
2024-10-03T12:18+0300
türkiye
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Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi'nde, 27 Eylül'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı binada inceleme yapan 6 kişilik heyet, raporunu tamamladı.Heyet hazırladığı raporda, binanın mevcut haliyle kullanımının can güvenliği bakımından sakıncalı olacağı ve ivedi şekilde boşaltılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.Bunun üzerine, sabah saatlerinde binanın olduğu sokağa belediye görevlileri, zabıta ve polis ekipleri geldi.Ekipler, apartman sakinlerine tahliye kararını tebliğ ederek, gün içerisinde binanın boşaltılması gerektiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/20-bin-lira-kiraya-itiraz-etti-bilirkisi-kesif-yapti-mahkemeden-dikkat-ceken-kira-karari-1088748145.html
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Küçükçekmece'de kolonlarında çatlak oluşan binanın tahliyesine karar verildi
Küçükçekmece'de, kolonlarında çatlak oluşan ve yapılan incelemede riskli olduğu belirlenen 5 katlı apartmanın boşaltılmasına karar verildi.
Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Bağlar Caddesi'nde, 27 Eylül'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı binada inceleme yapan 6 kişilik heyet, raporunu tamamladı.
Heyet hazırladığı raporda, binanın mevcut haliyle kullanımının can güvenliği bakımından sakıncalı olacağı ve ivedi şekilde boşaltılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
Bunun üzerine, sabah saatlerinde binanın olduğu sokağa belediye görevlileri, zabıta ve polis ekipleri geldi.
Ekipler, apartman sakinlerine tahliye kararını tebliğ ederek, gün içerisinde binanın boşaltılması gerektiğini bildirdi.