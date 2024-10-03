https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/20-bin-lira-kiraya-itiraz-etti-bilirkisi-kesif-yapti-mahkemeden-dikkat-ceken-kira-karari-1088748145.html

20 bin lira kiraya itiraz etti, bilirkişi keşif yaptı: Mahkemeden dikkat çeken 'kira' kararı

20 bin lira kiraya itiraz etti, bilirkişi keşif yaptı: Mahkemeden dikkat çeken 'kira' kararı

Sputnik Türkiye

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 18 yıldır oturan bir kiracı aylık 9 bin 500 TL kira ödemekteydi. Ev sahibi 20 bin TL kira isteyince taraflar davalık oldu... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T09:42+0300

2024-10-03T09:42+0300

2024-10-03T09:42+0300

ekonomi

mahkeme

kira

ev sahibi

tüfe

tefecilik operasyonu

enflasyon

zam

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Kiraların son yıllardaki hızlı yükselişi, ev sahibi ve kiracıları sık sık karşı karşıya getirdi. Kiraya zam yapılan dönemlerde çok sayıda anlaşmazlık çıktı.Milliyet gazetesinin haberine göre Beşiktaş’ta 18 yıldır oturan bir kiracı halihazırda 9 bin 500 TL kira ödüyor. Ev sahibi 20 bin TL isteyince taraflar arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Ev sahibi 20 bin TL kira bedeli için uyarlama davası açıyor.Dava süreciyle ilgili detayları anlatan Avukat Aylin Esra Eren şu ifadeleri kullandı: Ev sahibi 20 bin lira istediBilirkişi keşif yaptıHakim ne karar verdi?

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Sputnik Türkiye

mahkeme, kira, ev sahibi , tüfe, tefecilik operasyonu, enflasyon, zam