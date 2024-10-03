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20 bin lira kiraya itiraz etti, bilirkişi keşif yaptı: Mahkemeden dikkat çeken 'kira' kararı
20 bin lira kiraya itiraz etti, bilirkişi keşif yaptı: Mahkemeden dikkat çeken 'kira' kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 18 yıldır oturan bir kiracı aylık 9 bin 500 TL kira ödemekteydi. Ev sahibi 20 bin TL kira isteyince taraflar davalık oldu... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T09:42+0300
2024-10-03T09:42+0300
ekonomi
mahkeme
kira
ev sahibi
tüfe
tefecilik operasyonu
enflasyon
zam
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Kiraların son yıllardaki hızlı yükselişi, ev sahibi ve kiracıları sık sık karşı karşıya getirdi. Kiraya zam yapılan dönemlerde çok sayıda anlaşmazlık çıktı.Milliyet gazetesinin haberine göre Beşiktaş’ta 18 yıldır oturan bir kiracı halihazırda 9 bin 500 TL kira ödüyor. Ev sahibi 20 bin TL isteyince taraflar arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Ev sahibi 20 bin TL kira bedeli için uyarlama davası açıyor.Dava süreciyle ilgili detayları anlatan Avukat Aylin Esra Eren şu ifadeleri kullandı: Ev sahibi 20 bin lira istediBilirkişi keşif yaptıHakim ne karar verdi?
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mahkeme, kira, ev sahibi , tüfe, tefecilik operasyonu, enflasyon, zam
mahkeme, kira, ev sahibi , tüfe, tefecilik operasyonu, enflasyon, zam

20 bin lira kiraya itiraz etti, bilirkişi keşif yaptı: Mahkemeden dikkat çeken 'kira' kararı

09:42 03.10.2024
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© İHA
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İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 18 yıldır oturan bir kiracı aylık 9 bin 500 TL kira ödemekteydi. Ev sahibi 20 bin TL kira isteyince taraflar davalık oldu. Bilirkişi heyeti evin güncel kira bedelinin 34 bin TL olması gerektiğini bildirdi. Mahkemeden ise dikkat çeken bir karar çıktı.
Kiraların son yıllardaki hızlı yükselişi, ev sahibi ve kiracıları sık sık karşı karşıya getirdi. Kiraya zam yapılan dönemlerde çok sayıda anlaşmazlık çıktı.
Milliyet gazetesinin haberine göre Beşiktaş’ta 18 yıldır oturan bir kiracı halihazırda 9 bin 500 TL kira ödüyor. Ev sahibi 20 bin TL isteyince taraflar arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Ev sahibi 20 bin TL kira bedeli için uyarlama davası açıyor.
Dava süreciyle ilgili detayları anlatan Avukat Aylin Esra Eren şu ifadeleri kullandı:
“İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi’nde çok işlek bir cadde üzerinde, rayiç bedellerin yüksek olduğu apartmanda bir kişinin taşınmazı bulunuyor. Bu taşınmazda 01.11.2006 tarihinden bu yana kiracı oturmakta. Yani kiracı halihazırda evde 18 yıldır oturmaktadır. Bu kiracı ilk eve taşındığında 1900 TL kira bedeli ödemekteydi. Süreçte TÜFE oranları üzerinden zam yapıldı. Pandemi sürecinden itibaren yüzde 25 zam sınırı uygulandıktan sonra ev sahibi ile aralarında anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Pandemiden bu yana rayiç bedellerin orantısız bir şekilde yükselmesiyle birlikte her ev sahibi ve kiracının yaşadığı kira bedeli konusunda artık anlaşamamaya başladılar."

Ev sahibi 20 bin lira istedi

Kiracı 01.11.2023 tarihinde 9 bin 500 TL kira ödemeye devam etme konusunda ısrarcı olunca, ev sahibi kira bedelinin artırılması amacıyla kira uyarlama davası açtı. Bu davada aylık kiranın 01.11.2022 tarihinden itibaren en az 20 bin TL olması talep edildi. Dava İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Kiracı istenen 20 bin TL kira bedeline itiraz etti. 2023 tarihinde 9 bin 500 TL ödeyen kiracı 2022 tarihinden itibaren 20 bin TL’lik bir kira bedelini ödemek istemedi. 18 Nisan 2024 tarihinde bir gayrimenkul değerleme uzmanı, bir inşaat mühendisi ve bir avukat bilirkişiden oluşan üç kişilik heyet mahkeme hakimi eşliğinde dava konusu kiralanan taşınmazda keşfe gitti.

Bilirkişi keşif yaptı

Bu sırada söz konusu kiralanan mülkün rayiç değerinin ne kadar olduğu, binanın yaşı, apartmanda oturan kişilerin ne kadar kira ödediğini tespit etmek amaçlı keşif yapıldı. Bilirkişi heyet raporu hazırlandı ve bu mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda 118 metrekarelik taşınmazın keşif tarihinde aylık kira bedelinin 34 bin TL olması gerektiği, 01.11.2022 kira dönemi başlangıç tarihinde de 19 bin 500 TL kira bedeli olması gerektiği belirtildi.

Hakim ne karar verdi?

"Karar olarak hakim 01.11.2022 kira dönemi başlangıç tarihinde 16 bin 500 TL aylık kira bedeli ödenmesi konusunda karar verdi. Bu bilirkişi raporundan daha az bir rakam oldu. Hakimler ücret taktirlerinde yüzde 15 hak ve nesafet indirimi uygulayabiliyor. Bu hak ve nesafet indirimi kiracı tarafın iyi niyetli olup olmadığına göre değerlendiriliyor. Kiracının 18 yıldır kiracı olması, taşınmaza zarar vermemesi, ev sahibi ve kiracı arasında ceza davası olmaması gibi etkenler bu durumu etkilemektedir.”

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