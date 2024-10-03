https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/korfez-isbirligi-konseyinden-lubnana-acil-insani-destek-saglama-cabalarinin-yogunlastirilmasi-1088743168.html

Körfez İşbirliği Konseyinden Lübnan'a acil insani destek sağlama çabalarının yoğunlaştırılması çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyinden Lübnan'a acil insani destek sağlama çabalarının yoğunlaştırılması çağrısı

Sputnik Türkiye

Körfez İşbirliği Konseyi Bakanlar Konseyi toplantısı Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Lübnan'a acil... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T02:30+0300

2024-10-03T02:30+0300

2024-10-03T02:30+0300

dünya

lübnan

körfez işbirliği konseyi (kik)

körfez işbirliği konseyi

katar

doha

insani yardım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088695845_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7279b325ebb6669469c0081d8860f112.jpg

Ortadoğu bölgesinde yaşanan askeri gerilim ve gelişmeler devam ederken Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani başkanlığında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Bakanlar Konseyi toplantısı yapıldı.Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Halife el-Merer, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, Umman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Halife el-Harisi ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi'nin katıldığı toplantıdan sonra yazılı açıklama yapıldı.Lübnan ve Filistin topraklarındaki gerilimin kınandığı açıklamada, etkileri yalnızca bu bölgeyle sınırlı olmayıp, bunun ötesinde daha geniş bir çevreye yayılan bu gerilimin tehlikeli yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.Sivillerin acılarını dindirmek ve onları her türlü ciddi sonuçtan korumak için Lübnan'a acil insani destek sağlamaya yönelik uluslararası ve bölgesel çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunulan açıklamada ayrıca itidal, bölgesel çatışmalara karışmaktan kaçınma ve bölgedeki çatışma çemberinin genişlemesinin engellenmesi çağrısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israil-lubnani-vurdu-beyrutta-3-buyuk-patlama-1088739590.html

lübnan

katar

doha

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lübnan, körfez işbirliği konseyi (kik), körfez işbirliği konseyi, katar, doha, insani yardım