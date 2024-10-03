https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/korfez-isbirligi-konseyinden-lubnana-acil-insani-destek-saglama-cabalarinin-yogunlastirilmasi-1088743168.html
Körfez İşbirliği Konseyinden Lübnan'a acil insani destek sağlama çabalarının yoğunlaştırılması çağrısı
Körfez İşbirliği Konseyinden Lübnan'a acil insani destek sağlama çabalarının yoğunlaştırılması çağrısı
Sputnik Türkiye
Körfez İşbirliği Konseyi Bakanlar Konseyi toplantısı Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Lübnan'a acil... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T02:30+0300
2024-10-03T02:30+0300
2024-10-03T02:30+0300
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Ortadoğu bölgesinde yaşanan askeri gerilim ve gelişmeler devam ederken Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani başkanlığında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Bakanlar Konseyi toplantısı yapıldı.Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Halife el-Merer, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, Umman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Halife el-Harisi ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi'nin katıldığı toplantıdan sonra yazılı açıklama yapıldı.Lübnan ve Filistin topraklarındaki gerilimin kınandığı açıklamada, etkileri yalnızca bu bölgeyle sınırlı olmayıp, bunun ötesinde daha geniş bir çevreye yayılan bu gerilimin tehlikeli yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.Sivillerin acılarını dindirmek ve onları her türlü ciddi sonuçtan korumak için Lübnan'a acil insani destek sağlamaya yönelik uluslararası ve bölgesel çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunulan açıklamada ayrıca itidal, bölgesel çatışmalara karışmaktan kaçınma ve bölgedeki çatışma çemberinin genişlemesinin engellenmesi çağrısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israil-lubnani-vurdu-beyrutta-3-buyuk-patlama-1088739590.html
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lübnan, körfez işbirliği konseyi (kik), körfez işbirliği konseyi, katar, doha, insani yardım
lübnan, körfez işbirliği konseyi (kik), körfez işbirliği konseyi, katar, doha, insani yardım
Körfez İşbirliği Konseyinden Lübnan'a acil insani destek sağlama çabalarının yoğunlaştırılması çağrısı
Körfez İşbirliği Konseyi Bakanlar Konseyi toplantısı Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Lübnan'a acil insani destek sağlanması çabalarının yoğunlaştırılması gerektiği ifade edildi.
Ortadoğu bölgesinde yaşanan askeri gerilim ve gelişmeler devam ederken Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani başkanlığında Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Bakanlar Konseyi toplantısı yapıldı.
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Halife el-Merer, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah el-Yahya, Umman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Halife el-Harisi ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi'nin katıldığı toplantıdan sonra yazılı açıklama yapıldı.
Lübnan ve Filistin topraklarındaki gerilimin kınandığı açıklamada, etkileri yalnızca bu bölgeyle sınırlı olmayıp, bunun ötesinde daha geniş bir çevreye yayılan bu gerilimin tehlikeli yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Sivillerin acılarını dindirmek ve onları her türlü ciddi sonuçtan korumak için Lübnan'a acil insani destek sağlamaya yönelik uluslararası ve bölgesel çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunulan açıklamada ayrıca itidal, bölgesel çatışmalara karışmaktan kaçınma ve bölgedeki çatışma çemberinin genişlemesinin engellenmesi çağrısında bulunuldu.