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Konut kredisi faizlerinde düşüş: Bazı bankalar oranları değiştirdi
Konut kredisi faizlerinde düşüş: Bazı bankalar oranları değiştirdi
Sputnik Türkiye
Konut alma planı yapanlar uzun süredir kredi faizlerinde indirim bekliyordu. Bu konuda bazı bankalardan beklenen adım geldi. Kredi faizleri yüzde 3'ün altına... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T13:43+0300
2024-10-03T13:46+0300
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Son dönemlerde kamuoyunda konut kredisine yönelik indirim beklentisi öne çıktı. Bazı bankalar ilk kez konut alacaklar için aylık kredisi faiz oranını 5-10 yıl vade için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a indirdi. Merkez Bankası verilerine göre konut kredisi faiz oranı, 20 Eylül haftası itibarıyla yüzde 43,20 olarak kaydedildi. NTV'nin haberine göre, Mayıs 2024 itibarıyla bu oran yüzde 45 olarak belirlenmişti.120 ay vadede yüzde 2,89 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksidi, yıllık maliyeti ve geri ödemesi şöyle:Aylık taksit: 29 bin 878 liraYıllık maliyet: Yüzde 41,83Toplam geri ödeme: 3 milyon 605 bin 044 liraKonut fiyatları artacak mı?Ağustos ve eylül aylarında yüzde 25 zam sınırının kalkması, memur atamaları, üniversitelerin açılması ve evliliklerin etkisiyle fiyatlarda yükseliş görülmüştü. Uzmanlara göre kira fiyatlarında yatay dönem başladı. Şubat ayına kadar kiralarda belirgin bir artışın yaşanmaması bekleniyor. Konut fiyatlarında da reel düşüşün devam emesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ekim-ayi-kira-zam-orani-netlesti-kira-zammi-ne-kadar-oldu-1088750231.html
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Konut kredisi faizlerinde düşüş: Bazı bankalar oranları değiştirdi

13:43 03.10.2024 (güncellendi: 13:46 03.10.2024)
© AAİstanbul, konut, boğaz
İstanbul, konut, boğaz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© AA
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Konut alma planı yapanlar uzun süredir kredi faizlerinde indirim bekliyordu. Bu konuda bazı bankalardan beklenen adım geldi. Kredi faizleri yüzde 3'ün altına inmeye başladı. Konut kredisi faizleri ne kadar? Konut kredisi alınır mı? Konut kredisi geri ödemesi ne kadar?
Son dönemlerde kamuoyunda konut kredisine yönelik indirim beklentisi öne çıktı. Bazı bankalar ilk kez konut alacaklar için aylık kredisi faiz oranını 5-10 yıl vade için yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a indirdi. Merkez Bankası verilerine göre konut kredisi faiz oranı, 20 Eylül haftası itibarıyla yüzde 43,20 olarak kaydedildi. NTV'nin haberine göre, Mayıs 2024 itibarıyla bu oran yüzde 45 olarak belirlenmişti.
120 ay vadede yüzde 2,89 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksidi, yıllık maliyeti ve geri ödemesi şöyle:

Aylık taksit: 29 bin 878 lira
Yıllık maliyet: Yüzde 41,83
Toplam geri ödeme: 3 milyon 605 bin 044 lira

Konut fiyatları artacak mı?

Ağustos ve eylül aylarında yüzde 25 zam sınırının kalkması, memur atamaları, üniversitelerin açılması ve evliliklerin etkisiyle fiyatlarda yükseliş görülmüştü. Uzmanlara göre kira fiyatlarında yatay dönem başladı. Şubat ayına kadar kiralarda belirgin bir artışın yaşanmaması bekleniyor. Konut fiyatlarında da reel düşüşün devam emesi öngörülüyor.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
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