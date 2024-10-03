https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/katil-zanlisinin-ifadesi-ortaya-cikti-yanlis-kisiyi-vurdum-1088767041.html
Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: 'Yanlış kişiyi vurdum'
Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: 'Yanlış kişiyi vurdum'
Sputnik Türkiye
Bursa'da sokak ortasında başından vurularak öldürülen Hüseyin Uzun'un katil zanlısı ilk ifadesinde husumetlisi yerine yanındaki arkadaşını vurduğunu söyledi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T13:41+0300
2024-10-03T13:41+0300
2024-10-03T13:41+0300
türkiye
bursa
cinayet
katil
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Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Altıparmak Caddesi üzerinde yaşanan olayda, arkadaşı Mertcan B. ile birlikte cadde üzerinde yürüyen Hüseyin Uzun'un (25) arkasından gelen bir kişi, tabanca ile ensesinden vurdu. Yakın mesafede Uzun'un ensesinden girip kulağından çıkan tek kurşun cadde üzerindeki bir dükkanın içerisine düştü. Hüseyin Uzun'un vurulmaktan son anda kurtulan arkadaşı Mertcan B. ise koşarak canını zor kurtardı. Kanlar içinde kalan genci gören çevredekiler, hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Uzun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.'Mertcan'ı vuracaktım yanlış kişiyi vurdum'Olay yerinden motosiklete binerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, etrafta bulunan güvenlik kameralarından saldırganın kimliğini tespit etti. M.Ç olduğu öğrenilen saldırgan, polisin titiz çalışması sonucu 2 saatte yakalandı.Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli, verdiği ifadede, "Aramızda geçmişe dayalı alacak verecek meselesi vardı. Kendilerini takibe aldım. Cadde üzerinde yakalayınca ateş ettim. Mertcan'ı vuracaktım, yanlış kişiyi vurdum” dediği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/sir-perdesi-aralaniyor-cem-garipoglu-yasiyor-mu-oldu-mu-cem-garipoglu-kimdir-mezari-acildi-mi-iste-1088757874.html
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bursa, cinayet, katil, cinayet büro amirliği
bursa, cinayet, katil, cinayet büro amirliği
Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: 'Yanlış kişiyi vurdum'
Bursa'da sokak ortasında başından vurularak öldürülen Hüseyin Uzun'un katil zanlısı ilk ifadesinde husumetlisi yerine yanındaki arkadaşını vurduğunu söyledi.
Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Altıparmak Caddesi üzerinde yaşanan olayda, arkadaşı Mertcan B. ile birlikte cadde üzerinde yürüyen Hüseyin Uzun'un (25) arkasından gelen bir kişi, tabanca ile ensesinden vurdu. Yakın mesafede Uzun'un ensesinden girip kulağından çıkan tek kurşun cadde üzerindeki bir dükkanın içerisine düştü. Hüseyin Uzun'un vurulmaktan son anda kurtulan arkadaşı Mertcan B. ise koşarak canını zor kurtardı. Kanlar içinde kalan genci gören çevredekiler, hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Uzun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
'Mertcan'ı vuracaktım yanlış kişiyi vurdum'
Olay yerinden motosiklete binerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, etrafta bulunan güvenlik kameralarından saldırganın kimliğini tespit etti. M.Ç olduğu öğrenilen saldırgan, polisin titiz çalışması sonucu 2 saatte yakalandı.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli, verdiği ifadede, "Aramızda geçmişe dayalı alacak verecek meselesi vardı. Kendilerini takibe aldım. Cadde üzerinde yakalayınca ateş ettim. Mertcan'ı vuracaktım, yanlış kişiyi vurdum” dediği öğrenildi.