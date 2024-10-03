Karabulut ailesinin avukatı Epözdemir: Mezarda kefen ve bez yoktu

“İki tabaka vardı. İlk tabakada hiçbir şey yok. Kefen ve bez yoktu. Toprağın üzerinde dağınık şekilde kemikler ve kafatası vardı. Kefen ve bezin olmadığı tutanağa geçti.Adli Tıp uzmanları yazdılar. Toprağın üzerinde dağınık bir şekilde duran kemikler ve kafatası vardı sadece, ceset bütünlüğü ise yoktu.

Bu birkaç alternatifi bize verebilir. 10 sene içinde kaybolmuş ya da aşınmış olabilir mi ? O bana çok rasyonel gelmiyor. Sonradan kemiklerin bırakılma ihtimali kefenin olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. O beni ziyadesiyle rahatsız etti. 2014 yılında defin işlemi sırasında da kayıt alınmamış. Biz de otopsiye girmedik yasal hakkımız da yok. Kimlik tespitiyle ilgili talimat yazılmıştı.

Kimlik tespiti ise yapılamadı. Sadece avukatları hazır bulundu. Mutlaka kimlik tespiti için ölenin yakınlarının hazır bulunması gerekiyordu. Steril bir beze konularak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Özellikle dişler incelenecek. Biz geçmişte alınan örnekler üzerinden değil Garipoğlu ailesi erkeklerinden alınacak örneklerle yapılmasını talep ettik. Güncel DNA örnekleriyle incelenmesini özellikle istedik."