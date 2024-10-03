https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/jahrein-cezaevinden-seslendi-cikar-miyim-1088786970.html
Jahrein cezaevinden seslendi: 'Çıkar mıyım?'
Jahrein cezaevinden seslendi: 'Çıkar mıyım?'
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Antalya L Tipi Cezaevi'nde 'mühtescenlik' suçundan tutuklu bulunan Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaparak cezaevindeki... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T20:09+0300
2024-10-03T20:09+0300
2024-10-03T20:10+0300
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cezaevi
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hapis cezası
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15 gündür müstehcenlik suçundan tutuklu bulunan Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç, ilk kez paylaşım yaptı.Müstehcenlik suçlaması ile Antalya savcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Jahrein sosyal medya üzerinden ilk kez mesaj paylaştı. 14 Eylül’den bu yana cezaevinde olan Jahrein çocuğunu özlediğini belirtti.'Ülkede adaletin esamesi varsa'Sosyal medya hesabı instagram üzerinden mesaj yayınlayan Jahrein cezaevinde yaşadığı zorlukları belirterek şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/jahrein-kullanici-adi-ile-bilinen-ahmet-sonuc-tutuklandi-1088000956.html
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Jahrein cezaevinden seslendi: 'Çıkar mıyım?'
20:09 03.10.2024 (güncellendi: 20:10 03.10.2024)
Antalya L Tipi Cezaevi'nde 'mühtescenlik' suçundan tutuklu bulunan Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaparak cezaevindeki son durumunu paylaştı.
15 gündür müstehcenlik suçundan tutuklu bulunan Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç, ilk kez paylaşım yaptı.
Müstehcenlik suçlaması ile Antalya savcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Jahrein sosyal medya üzerinden ilk kez mesaj paylaştı. 14 Eylül’den bu yana cezaevinde olan Jahrein çocuğunu özlediğini belirtti.
'Ülkede adaletin esamesi varsa'
Sosyal medya hesabı instagram üzerinden mesaj yayınlayan Jahrein cezaevinde yaşadığı zorlukları belirterek şöyle konuştu:
Antalya L Tipi Cezaevinden; Üç haftadır arada bir durup kendi kendime 'ben burada bu insanlarla ne yapıyorum?' diye soruyorum. Cevabını bulamıyorum. Oğlumun kokusunu anımsamaya çalışıyorum, anımsayamıyorum. Bir daha geri getirilemeyecek önemli bir anı, büyümesini, gelişmesini kaçıracağım diye aklımı yitiriyorum. Sonra diyorum ki, çıkarsın Ahmet. Pek çok suç kaydı olanlar dışarıda polise, bekçiye, devlete kurşun sıkıyor. Bu ülkede adaletin esamesi varsa çıkarsın. Çıkar mıyım?