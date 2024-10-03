Jahrein cezaevinden seslendi: 'Çıkar mıyım?'

Antalya L Tipi Cezaevinden; Üç haftadır arada bir durup kendi kendime 'ben burada bu insanlarla ne yapıyorum?' diye soruyorum. Cevabını bulamıyorum. Oğlumun kokusunu anımsamaya çalışıyorum, anımsayamıyorum. Bir daha geri getirilemeyecek önemli bir anı, büyümesini, gelişmesini kaçıracağım diye aklımı yitiriyorum. Sonra diyorum ki, çıkarsın Ahmet. Pek çok suç kaydı olanlar dışarıda polise, bekçiye, devlete kurşun sıkıyor. Bu ülkede adaletin esamesi varsa çıkarsın. Çıkar mıyım?