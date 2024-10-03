https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/istanbulda-okullarda-5-bin-500-yeni-temizlik-personeli-goreve-basladi-1088778378.html

İstanbul'da okullarda 5 bin 500 yeni temizlik personeli göreve başladı

İstanbul'da okullarda 5 bin 500 yeni temizlik personeli göreve başladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki okullarda Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında tam zamanlı 5 bin 500 kişilik yeni temizlik personeli çalışmaya başladı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T16:56+0300

2024-10-03T16:56+0300

2024-10-03T17:08+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

istanbul il milli eğitim müdürlüğü

okul

temizlik

personel

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son günlerde sosyal medya mecraları başta olmak üzere yazılı ve görsel basının gündeminde yer tutan 'okullarda temizlik hizmetleri' konusunda açıklama yapmış ve yeni temizlik personellerinin göreve başlayacağını duyurmuştu. İstanbul'da da bu kapsamda yeni temizlik personelinin görevlerine başladığı açıklandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, okulların açıldığı ilk hafta ufak problemlerin yaşandığını, İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında İstanbul'da ilk etapta yeterince temizlik görevlisi bulanamadığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili çalışma başlattığını belirten Yentür, "Bakanlığımızın girişimleri sonucu İstanbul'a tekrardan 5 bin 500 kişilik Toplum Yararına Çalışma Programı'ndan (TYP) tam zamanlı temizlik görevlisi kadrosu verildi. İş Gücü Uyum Programından 13 bin, TYP'den 5 bin 500 kadromuz var. Ayrıca İstanbul'umuzda 1595 kadrolu hizmetlimiz bulunuyor." dedi.Tüm öğretim yılı boyunca herhangi bir belediyenin kendilerine temizlik başvurusu olmadığını ifade eden Yentür, "Bu noktada herhangi bir belediyenin tam zamanlı ve tam yıl uygulaması olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze herhangi bir başvurusu yok. Kamuoyunda böyle bir algı da var. İstanbul ilinde ne büyükşehir belediyesi tarafından ne de ilçe belediyesi tarafından tam zamanlı olarak okulların tam yıl, tam gün boyunca temizliğiyle ilgili herhangi bir resmi müracaat bulunmamaktadır." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/meb-okullarda-temizlik-icin-30-bin-kontenjan-tahsis-edildigini-duyurdu-siyasi-sov-yapildigi-vurgusu-1088625105.html

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milli eğitim bakanlığı, istanbul il milli eğitim müdürlüğü, okul, temizlik, personel