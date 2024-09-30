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MEB, okullarda temizlik için 30 bin kontenjan tahsis edildiğini duyurdu, 'siyasi şov yapıldığı' vurgusu yaptı
MEB, okullarda temizlik için 30 bin kontenjan tahsis edildiğini duyurdu, 'siyasi şov yapıldığı' vurgusu yaptı
Sputnik Türkiye
MEB, okullarda temizlik hizmetleri konusunda açıklama yaparak 30 bin kontenjanın daha tahsis edildiğini açıkladı. Açıklamada, 'Türkiye genelinde okullarda... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T18:07+0300
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son günlerde sosyal medya mecraları başta olmak üzere yazılı ve görsel basının gündeminde yer tutan 'okullarda temizlik hizmetleri' konusunda açıklama yaptı.Bazı sorunlar yaşandı Bakanlığa bağlı 60 bin 487 okulun temizlenmesi ve temizlik malzemesinin tedarikinin, MEB tarafından yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklamanın devamında 60 bin 487 okulda toplam 143 bin 355 temizlik personeli görev yapmaktadır bilgisi verilirken, İşgücü Uyum Programı çerçevesinde Bakanlığa tahsis edilen 120 bin kontenjanın tamamlanması sürecinin de halen devam ettiği belirtildi. 'Siyasi şov malzemesi yapılması etik değildir' Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: 'Algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır'Bu tarzda hareket eden bazı belediyelerce, Türkiye genelinde "okullarda temizlik sorunu varmış gibi" gösterilerek ihtiyaç veya talep olmadığı hâlde ve usullere aykırı bir biçimde okullarımıza temizlik personeli ve malzemesi gönderilmek suretiyle algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır.Öyle ki öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlarıyla 20 milyonu aşkın bir camianın adresi olan eğitim kurumlarımızın bazılarındaki -asla arzu etmediğimiz- münferit olumsuz görüntüleri kullanmak suretiyle tüm okullarımızı ve yönetimlerini zan altında bırakan bu tutum, kamuoyunca "samimiyetten uzak siyasi bir şov ve hizmet götüremedikleri topluma karşı bir manipülasyon" olarak değerlendirilmektedir.İlim ve irfan yuvaları olan okullarımızda hiçbir ad ve kılıf altında siyaset yapılmasına göz yummamız söz konusu olamaz. "Fikri hür, vicdanı hür" nesiller yetiştirmekle mükellef eğitim kurumlarımız; siyasete malzeme yapılacak yerler değildir. Herkesin bu konuda azami hassasiyet göstermesi en temel vatandaşlık görevidir."
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meb, okul, temizlik, kadro, mansur yavaş
meb, okul, temizlik, kadro, mansur yavaş

MEB, okullarda temizlik için 30 bin kontenjan tahsis edildiğini duyurdu, 'siyasi şov yapıldığı' vurgusu yaptı

18:07 30.09.2024 (güncellendi: 18:10 30.09.2024)
© AAMEB
MEB - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© AA
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MEB, okullarda temizlik hizmetleri konusunda açıklama yaparak 30 bin kontenjanın daha tahsis edildiğini açıkladı. Açıklamada, 'Türkiye genelinde okullarda temizlik sorunu varmış gibi gösterilerek' algı operasyonu yapılmaya çalışıldığı vurgusu yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son günlerde sosyal medya mecraları başta olmak üzere yazılı ve görsel basının gündeminde yer tutan 'okullarda temizlik hizmetleri' konusunda açıklama yaptı.

Bazı sorunlar yaşandı

Bakanlığa bağlı 60 bin 487 okulun temizlenmesi ve temizlik malzemesinin tedarikinin, MEB tarafından yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Okullardaki temizlik hizmetlerinin yürütülmesinde, hâlihazırda 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli bulunmaktadır. İstihdama katılımı artırmak amacıyla bu yıl başlatılan 'İşgücü Uyum Programı' kapsamında kadrolu temizlik personeline ilaveten yarı zamanlı 120 bin kontenjan ayrılmış ancak bahse konu programın bu yıl ilk kez uygulanmasından kaynaklı yeteri başvuru olmaması nedeniyle gecikmelere bağlı bazı sorunlar yaşanmıştır. Söz konusu İUP programı kapsamında hâlihazırda 63 bin 777 personel görev yapmaktadır. Tedbir olarak ayrıca Bakanlığımızın girişimleri sonucunda "Toplum Yararına Program (TYP)" kapsamında 30 bin kontenjan daha tahsis edilmiştir ve bu personel bugün itibarıyla tam zamanlı olarak göreve başlamıştır.

Açıklamanın devamında 60 bin 487 okulda toplam 143 bin 355 temizlik personeli görev yapmaktadır bilgisi verilirken, İşgücü Uyum Programı çerçevesinde Bakanlığa tahsis edilen 120 bin kontenjanın tamamlanması sürecinin de halen devam ettiği belirtildi.

'Siyasi şov malzemesi yapılması etik değildir'

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:
"Bakanlık olarak başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla hukuki sınırlar içinde karşılıklı çalışmayı önemsiyoruz. Ancak bu tavrın siyasi şov malzemesi yapılması şüphesiz etik değildir. Herhangi bir protokol olmaksızın ve gerekli tedbirler alınmaksızın atılacak adımlar kamu hukuku açısından da yanlıştır. 2.217 okulun bulunduğu bir ilde 13 okulda sadece bir gün temizlik yapıp "ildeki bütün okulların temizliği her gün yapılıyor" görüntüsü vermenin asgari ahlaki ilkeler açısından sorunlu olduğu açıktır.

'Algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır'

Bu tarzda hareket eden bazı belediyelerce, Türkiye genelinde "okullarda temizlik sorunu varmış gibi" gösterilerek ihtiyaç veya talep olmadığı hâlde ve usullere aykırı bir biçimde okullarımıza temizlik personeli ve malzemesi gönderilmek suretiyle algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır.
Öyle ki öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlarıyla 20 milyonu aşkın bir camianın adresi olan eğitim kurumlarımızın bazılarındaki -asla arzu etmediğimiz- münferit olumsuz görüntüleri kullanmak suretiyle tüm okullarımızı ve yönetimlerini zan altında bırakan bu tutum, kamuoyunca "samimiyetten uzak siyasi bir şov ve hizmet götüremedikleri topluma karşı bir manipülasyon" olarak değerlendirilmektedir.
İlim ve irfan yuvaları olan okullarımızda hiçbir ad ve kılıf altında siyaset yapılmasına göz yummamız söz konusu olamaz. "Fikri hür, vicdanı hür" nesiller yetiştirmekle mükellef eğitim kurumlarımız; siyasete malzeme yapılacak yerler değildir. Herkesin bu konuda azami hassasiyet göstermesi en temel vatandaşlık görevidir."
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