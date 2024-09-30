https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/meb-okullarda-temizlik-icin-30-bin-kontenjan-tahsis-edildigini-duyurdu-siyasi-sov-yapildigi-vurgusu-1088625105.html

MEB, okullarda temizlik için 30 bin kontenjan tahsis edildiğini duyurdu, 'siyasi şov yapıldığı' vurgusu yaptı

MEB, okullarda temizlik için 30 bin kontenjan tahsis edildiğini duyurdu, 'siyasi şov yapıldığı' vurgusu yaptı

Sputnik Türkiye

MEB, okullarda temizlik hizmetleri konusunda açıklama yaparak 30 bin kontenjanın daha tahsis edildiğini açıkladı. Açıklamada, 'Türkiye genelinde okullarda... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T18:07+0300

2024-09-30T18:07+0300

2024-09-30T18:10+0300

türkiye

meb

okul

temizlik

kadro

mansur yavaş

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son günlerde sosyal medya mecraları başta olmak üzere yazılı ve görsel basının gündeminde yer tutan 'okullarda temizlik hizmetleri' konusunda açıklama yaptı.Bazı sorunlar yaşandı Bakanlığa bağlı 60 bin 487 okulun temizlenmesi ve temizlik malzemesinin tedarikinin, MEB tarafından yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklamanın devamında 60 bin 487 okulda toplam 143 bin 355 temizlik personeli görev yapmaktadır bilgisi verilirken, İşgücü Uyum Programı çerçevesinde Bakanlığa tahsis edilen 120 bin kontenjanın tamamlanması sürecinin de halen devam ettiği belirtildi. 'Siyasi şov malzemesi yapılması etik değildir' Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: 'Algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır'Bu tarzda hareket eden bazı belediyelerce, Türkiye genelinde "okullarda temizlik sorunu varmış gibi" gösterilerek ihtiyaç veya talep olmadığı hâlde ve usullere aykırı bir biçimde okullarımıza temizlik personeli ve malzemesi gönderilmek suretiyle algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır.Öyle ki öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlarıyla 20 milyonu aşkın bir camianın adresi olan eğitim kurumlarımızın bazılarındaki -asla arzu etmediğimiz- münferit olumsuz görüntüleri kullanmak suretiyle tüm okullarımızı ve yönetimlerini zan altında bırakan bu tutum, kamuoyunca "samimiyetten uzak siyasi bir şov ve hizmet götüremedikleri topluma karşı bir manipülasyon" olarak değerlendirilmektedir.İlim ve irfan yuvaları olan okullarımızda hiçbir ad ve kılıf altında siyaset yapılmasına göz yummamız söz konusu olamaz. "Fikri hür, vicdanı hür" nesiller yetiştirmekle mükellef eğitim kurumlarımız; siyasete malzeme yapılacak yerler değildir. Herkesin bu konuda azami hassasiyet göstermesi en temel vatandaşlık görevidir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/mansur-yavas-keciorende-bir-okulu-temizlerken-yetkililer-disari-cikardi-2-kati-temizledik-1-kat-pis-1088599336.html

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meb, okul, temizlik, kadro, mansur yavaş