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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/meteorolojinin-ardindan-prof-dr-orhan-sen-uyardi-risk-yuksek-dere-kenarlarini-terk-edin-1088653281.html
Meteoroloji'nin ardından Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 'Risk yüksek, dere kenarlarını terk edin'
Meteoroloji'nin ardından Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 'Risk yüksek, dere kenarlarını terk edin'
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin büyük bir bölümünde 2 gündür kuvvetli yağış etkili oluyor. Meteoroloji'nin son uyarısına göre, Doğu Karadeniz'de gece saatlerine kadar yağışların... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T13:23+0300
2024-10-01T13:23+0300
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ciddi derecede düşüş gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 il için sarı ve 4 il için yaptığı turuncu kodlu uyarının ardından kuvvetli yağışlar etkisini gösteriyor. Meteoroloji'den son uyarı Doğu ve Batı Karadeniz için geldi. Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Saat verildiDoğu Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Trabzon ve Rize il geneli ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, Batı Karadeniz'de de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (100 kg/m2/12 saat ve üzeri), Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından 1 Ekim'de ilişkin hava durumu değerlendirmesini paylaştı. Şen paylaşımında, "Aşırı yağış ve fırtınayı afete dönüştürmeden atlatmak için tedbirinizi sabahtan alın. Dere kenarlarını terk edin köprülere çıkmayın denizden uzaklaşın, risk yüksek" notunu düştü. Şen'in paylaşımları şöyle:"Sabah saatlerinden itibaren yarın öğlene kadar Zonguldak, Bartın - İnebolu arasında aşırı yağış var. Bu sürede 200kg yağiş yağabilir. Bu bölgedeki dereler taşar. Dere kenarlarından ve yataklarından uzaklaşın, yükseklere çıkın. Fırtına da var. İstanbul bugün sabah yerel yağmur görülebilir. Sonbahar havasında 20 C. İzmir 24, Antalya 28, Ankara akşam yağmurlu 17 C. Hafta sonu bugüne göre sıcaklıklar 7-8 derece artacak. Haftanın ikinci yarısı yağış görünmüyor. Batı Karadeniz bölgesi Bartın, Zonguldak, Amasra, Kastamonu-Bozkurt-İnebolu'da yaşayan vatandaşlar aşırı yağış ve fırtınayı afete dönüştürmeden atlatmak için tedbirinizi sabahtan alın. Dere kenarlarını terk edin köprülere çıkmayın denizden uzaklaşın, risk yüksek."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/meteoroloji-cok-kuvvetli-olacak-dedi-okullar-bile-tatil-edildi-17-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-1088634793.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, bursa

Meteoroloji'nin ardından Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 'Risk yüksek, dere kenarlarını terk edin'

13:23 01.10.2024
© AAKuvvetli yağış
Kuvvetli yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA
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Türkiye'nin büyük bir bölümünde 2 gündür kuvvetli yağış etkili oluyor. Meteoroloji'nin son uyarısına göre, Doğu Karadeniz'de gece saatlerine kadar yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Dere kenarlarını terk edin, köprülere çıkmayın, denizden uzaklaşın, risk yüksek" uyarısında bulundu.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları ciddi derecede düşüş gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 il için sarı ve 4 il için yaptığı turuncu kodlu uyarının ardından kuvvetli yağışlar etkisini gösteriyor. Meteoroloji'den son uyarı Doğu ve Batı Karadeniz için geldi.

Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi

Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Trabzon ve Rize il geneli ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, Batı Karadeniz'de de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (100 kg/m2/12 saat ve üzeri), Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından 1 Ekim'de ilişkin hava durumu değerlendirmesini paylaştı. Şen paylaşımında, "Aşırı yağış ve fırtınayı afete dönüştürmeden atlatmak için tedbirinizi sabahtan alın. Dere kenarlarını terk edin köprülere çıkmayın denizden uzaklaşın, risk yüksek" notunu düştü. Şen'in paylaşımları şöyle:
"Sabah saatlerinden itibaren yarın öğlene kadar Zonguldak, Bartın - İnebolu arasında aşırı yağış var. Bu sürede 200kg yağiş yağabilir. Bu bölgedeki dereler taşar. Dere kenarlarından ve yataklarından uzaklaşın, yükseklere çıkın. Fırtına da var. İstanbul bugün sabah yerel yağmur görülebilir. Sonbahar havasında 20 C. İzmir 24, Antalya 28, Ankara akşam yağmurlu 17 C. Hafta sonu bugüne göre sıcaklıklar 7-8 derece artacak. Haftanın ikinci yarısı yağış görünmüyor. Batı Karadeniz bölgesi Bartın, Zonguldak, Amasra, Kastamonu-Bozkurt-İnebolu'da yaşayan vatandaşlar aşırı yağış ve fırtınayı afete dönüştürmeden atlatmak için tedbirinizi sabahtan alın. Dere kenarlarını terk edin köprülere çıkmayın denizden uzaklaşın, risk yüksek."
Sağanak, yağmur, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji 'Çok kuvvetli olacak' dedi, okullar bile tatil edildi: 17 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi
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