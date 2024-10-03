https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/israilin-sama-duzenledigi-hava-saldirisinda-nasrallahin-damadi-oldu-1088743293.html

İsrail'in Şam’a düzenlediği hava saldırısında Nasrallah’ın damadı öldü

İsrail'in Şam’a düzenlediği hava saldırısında Nasrallah’ın damadı öldü

Sputnik Türkiye

Eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın damadının İsral'in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği hava saldırısında öldüğü belirtildi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T02:38+0300

2024-10-03T02:38+0300

2024-10-03T02:39+0300

dünya

hasan nasrallah

damat

şam

israil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1c/1088557313_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92e2cb2bc105ef8a694dbd5a5e202ad2.jpg

İsrail’in çarşamba gecesi Şam’ın Mezzeh semtindeki 3 katlı bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında eski Hizbullah lideri Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir'in öldüğü bildirildi.Kasir'in aynı zamanda İsrail ordusu tarafından Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürülen üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Cafer Kasir’in kardeşi olduğu ifade edildi.Arap ve Lübnan basınındaki haberlere göre Şam’daki hava saldırısında Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir’in öldürüldüğü haberi, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi sivil toplum kuruluşu tarafından da doğrulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/korfez-isbirligi-konseyinden-lubnana-acil-insani-destek-saglama-cabalarinin-yogunlastirilmasi-1088743168.html

şam

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hasan nasrallah, damat, şam, israil