https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/israilin-sama-duzenledigi-hava-saldirisinda-nasrallahin-damadi-oldu-1088743293.html
İsrail'in Şam’a düzenlediği hava saldırısında Nasrallah’ın damadı öldü
İsrail'in Şam’a düzenlediği hava saldırısında Nasrallah’ın damadı öldü
Sputnik Türkiye
Eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın damadının İsral'in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği hava saldırısında öldüğü belirtildi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T02:38+0300
2024-10-03T02:38+0300
2024-10-03T02:39+0300
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damat
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İsrail’in çarşamba gecesi Şam’ın Mezzeh semtindeki 3 katlı bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında eski Hizbullah lideri Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir'in öldüğü bildirildi.Kasir'in aynı zamanda İsrail ordusu tarafından Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürülen üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Cafer Kasir’in kardeşi olduğu ifade edildi.Arap ve Lübnan basınındaki haberlere göre Şam’daki hava saldırısında Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir’in öldürüldüğü haberi, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi sivil toplum kuruluşu tarafından da doğrulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/korfez-isbirligi-konseyinden-lubnana-acil-insani-destek-saglama-cabalarinin-yogunlastirilmasi-1088743168.html
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hasan nasrallah, damat, şam, israil
hasan nasrallah, damat, şam, israil
İsrail'in Şam’a düzenlediği hava saldırısında Nasrallah’ın damadı öldü
02:38 03.10.2024 (güncellendi: 02:39 03.10.2024)
Eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın damadının İsral'in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği hava saldırısında öldüğü belirtildi.
İsrail’in çarşamba gecesi Şam’ın Mezzeh semtindeki 3 katlı bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında eski Hizbullah lideri Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir'in öldüğü bildirildi.
Kasir'in aynı zamanda İsrail ordusu tarafından Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldürülen üst düzey Hizbullah komutanı Muhammed Cafer Kasir’in kardeşi olduğu ifade edildi.
Arap ve Lübnan basınındaki haberlere göre Şam’daki hava saldırısında Nasrallah’ın damadı Hasan Kasir’in öldürüldüğü haberi, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi sivil toplum kuruluşu tarafından da doğrulandı.