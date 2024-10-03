https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/israilin-saldirilarinda-bir-lubnan-askeri-oldu-1088770242.html
İsrail'in saldırılarında bir Lübnan askeri öldü
İsrail'in saldırılarında bir Lübnan askeri öldü
Sputnik Türkiye
Lübnan ordusundan bugün yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki bir tahliye çalışması sırasında İsrail’in saldırısı sonrası bir askerin öldüğünü ve bir askerin... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T14:12+0300
2024-10-03T14:12+0300
2024-10-03T14:12+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
lübnan ordusu
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Lübnan ordusunun açıklamasında “Lübnan Kızıl Haçı'nın katılımıyla Tayyibe - Marjeyoun kasabasında tahliye ve kurtarma operasyonu yürüten askerlerden biri İsrail tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit oldu, bir diğeri de yaralandı” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/lubnanda-saldirilar-sonrasi-evlerini-terk-edenlerin-sayisi-12-milyona-yukseldi-1088764134.html
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lübnan, israil, israil-filistin, lübnan ordusu
İsrail'in saldırılarında bir Lübnan askeri öldü
Lübnan ordusundan bugün yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki bir tahliye çalışması sırasında İsrail’in saldırısı sonrası bir askerin öldüğünü ve bir askerin yaralandığını duyurdu.
Lübnan ordusunun açıklamasında “Lübnan Kızıl Haçı'nın katılımıyla Tayyibe - Marjeyoun kasabasında tahliye ve kurtarma operasyonu yürüten askerlerden biri İsrail tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit oldu, bir diğeri de yaralandı” ifadelerine yer verdi.