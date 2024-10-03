https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/israilin-saldirilarinda-bir-lubnan-askeri-oldu-1088770242.html

İsrail'in saldırılarında bir Lübnan askeri öldü

İsrail'in saldırılarında bir Lübnan askeri öldü

Sputnik Türkiye

Lübnan ordusundan bugün yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki bir tahliye çalışması sırasında İsrail’in saldırısı sonrası bir askerin öldüğünü ve bir askerin... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-03T14:12+0300

israil- filistin çatışması

lübnan

israil

israil-filistin

lübnan ordusu

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Lübnan ordusunun açıklamasında “Lübnan Kızıl Haçı'nın katılımıyla Tayyibe - Marjeyoun kasabasında tahliye ve kurtarma operasyonu yürüten askerlerden biri İsrail tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit oldu, bir diğeri de yaralandı” ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/lubnanda-saldirilar-sonrasi-evlerini-terk-edenlerin-sayisi-12-milyona-yukseldi-1088764134.html

lübnan

israil

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lübnan, israil, israil-filistin, lübnan ordusu