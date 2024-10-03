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İsrail’in misillemesi konusunda rahatlatan iddia: ‘İran’ın nükleer tesislerini vurmayı planlamıyor’
İsrail’in misillemesi konusunda rahatlatan iddia: ‘İran’ın nükleer tesislerini vurmayı planlamıyor’
Sputnik Türkiye
İsrail’in, İran'ın füze saldırısına misilleme olarak bu ülkedeki nükleer tesislere yönelik saldırıları potansiyel bir seçenek olarak değerlendirmediği... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T12:02+0300
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füze saldırısı
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İngiliz Financial Times gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberde, “Bazı İsrailli yetkililer nükleer tesislerin vurulması çağrısında bulunsa da konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi bunun değerlendirilmediğini söyledi” ifadesini kullandı.ABD ve diğer Batılı müttefiklerin İsrail'i askeri hedeflere odaklanmaya çağırdığı aktarılırken bununla birlikte ABD’li yetkililerin Tel Aviv üzerindeki etkilerinin sınırlı olabileceğinin farkında olduğu kaydedildi.Haberde, ABD Başkanı Joe Biden’in de İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmasına karşı çıktığı bildirildi.Daha önce eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer tesislerini vurma çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/iran-hava-sahasini-israile-acan-ulkeleri-dusman-olarak-gorecegi-uyarisinda-bulundu-1088750569.html
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israil, iran, füze saldırısı, nükleer tesis, abd, joe biden, naftali bennett
israil, iran, füze saldırısı, nükleer tesis, abd, joe biden, naftali bennett

İsrail’in misillemesi konusunda rahatlatan iddia: ‘İran’ın nükleer tesislerini vurmayı planlamıyor’

12:02 03.10.2024 (güncellendi: 12:04 03.10.2024)
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaİran'dan İsrail'e füze saldırısı
İran'dan İsrail'e füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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İsrail’in, İran'ın füze saldırısına misilleme olarak bu ülkedeki nükleer tesislere yönelik saldırıları potansiyel bir seçenek olarak değerlendirmediği belirtildi.
İngiliz Financial Times gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberde, “Bazı İsrailli yetkililer nükleer tesislerin vurulması çağrısında bulunsa da konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi bunun değerlendirilmediğini söyledi” ifadesini kullandı.
ABD ve diğer Batılı müttefiklerin İsrail'i askeri hedeflere odaklanmaya çağırdığı aktarılırken bununla birlikte ABD’li yetkililerin Tel Aviv üzerindeki etkilerinin sınırlı olabileceğinin farkında olduğu kaydedildi.
Haberde, ABD Başkanı Joe Biden’in de İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmasına karşı çıktığı bildirildi.
Daha önce eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer tesislerini vurma çağrısında bulunmuştu.
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
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