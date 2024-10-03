https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/israilin-misillemesi-konusunda-rahatlatan-iddia-iranin-nukleer-tesislerini-vurmayi-planlamiyor-1088760236.html
İsrail’in misillemesi konusunda rahatlatan iddia: ‘İran’ın nükleer tesislerini vurmayı planlamıyor’
İsrail’in misillemesi konusunda rahatlatan iddia: ‘İran’ın nükleer tesislerini vurmayı planlamıyor’
Sputnik Türkiye
İsrail’in, İran'ın füze saldırısına misilleme olarak bu ülkedeki nükleer tesislere yönelik saldırıları potansiyel bir seçenek olarak değerlendirmediği... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T12:02+0300
2024-10-03T12:02+0300
2024-10-03T12:04+0300
dünya
israil
iran
füze saldırısı
nükleer tesis
abd
joe biden
naftali bennett
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088681601_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_66812ab749d17bafa9fdc9da9f24f44a.jpg
İngiliz Financial Times gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberde, “Bazı İsrailli yetkililer nükleer tesislerin vurulması çağrısında bulunsa da konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi bunun değerlendirilmediğini söyledi” ifadesini kullandı.ABD ve diğer Batılı müttefiklerin İsrail'i askeri hedeflere odaklanmaya çağırdığı aktarılırken bununla birlikte ABD’li yetkililerin Tel Aviv üzerindeki etkilerinin sınırlı olabileceğinin farkında olduğu kaydedildi.Haberde, ABD Başkanı Joe Biden’in de İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmasına karşı çıktığı bildirildi.Daha önce eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer tesislerini vurma çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/iran-hava-sahasini-israile-acan-ulkeleri-dusman-olarak-gorecegi-uyarisinda-bulundu-1088750569.html
israil
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088681601_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4cb3253186aa7142805c04c8c313f8dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, iran, füze saldırısı, nükleer tesis, abd, joe biden, naftali bennett
israil, iran, füze saldırısı, nükleer tesis, abd, joe biden, naftali bennett
İsrail’in misillemesi konusunda rahatlatan iddia: ‘İran’ın nükleer tesislerini vurmayı planlamıyor’
12:02 03.10.2024 (güncellendi: 12:04 03.10.2024)
İsrail’in, İran'ın füze saldırısına misilleme olarak bu ülkedeki nükleer tesislere yönelik saldırıları potansiyel bir seçenek olarak değerlendirmediği belirtildi.
İngiliz Financial Times
gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberde, “Bazı İsrailli yetkililer nükleer tesislerin vurulması çağrısında bulunsa da konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi bunun değerlendirilmediğini söyledi
” ifadesini kullandı.
ABD ve diğer Batılı müttefiklerin İsrail'i askeri hedeflere odaklanmaya çağırdığı aktarılırken bununla birlikte ABD’li yetkililerin Tel Aviv üzerindeki etkilerinin sınırlı olabileceğinin farkında olduğu kaydedildi.
Haberde, ABD Başkanı Joe Biden’in de İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmasına karşı çıktığı bildirildi.
Daha önce eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer tesislerini vurma çağrısında bulunmuştu.