https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/israilin-misillemesi-konusunda-rahatlatan-iddia-iranin-nukleer-tesislerini-vurmayi-planlamiyor-1088760236.html

İsrail’in misillemesi konusunda rahatlatan iddia: ‘İran’ın nükleer tesislerini vurmayı planlamıyor’

İsrail’in misillemesi konusunda rahatlatan iddia: ‘İran’ın nükleer tesislerini vurmayı planlamıyor’

Sputnik Türkiye

İsrail’in, İran'ın füze saldırısına misilleme olarak bu ülkedeki nükleer tesislere yönelik saldırıları potansiyel bir seçenek olarak değerlendirmediği... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T12:02+0300

2024-10-03T12:02+0300

2024-10-03T12:04+0300

dünya

israil

iran

füze saldırısı

nükleer tesis

abd

joe biden

naftali bennett

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İngiliz Financial Times gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberde, “Bazı İsrailli yetkililer nükleer tesislerin vurulması çağrısında bulunsa da konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi bunun değerlendirilmediğini söyledi” ifadesini kullandı.ABD ve diğer Batılı müttefiklerin İsrail'i askeri hedeflere odaklanmaya çağırdığı aktarılırken bununla birlikte ABD’li yetkililerin Tel Aviv üzerindeki etkilerinin sınırlı olabileceğinin farkında olduğu kaydedildi.Haberde, ABD Başkanı Joe Biden’in de İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırmasına karşı çıktığı bildirildi.Daha önce eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer tesislerini vurma çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/iran-hava-sahasini-israile-acan-ulkeleri-dusman-olarak-gorecegi-uyarisinda-bulundu-1088750569.html

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israil, iran, füze saldırısı, nükleer tesis, abd, joe biden, naftali bennett