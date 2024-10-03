https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/iran-hava-sahasini-israile-acan-ulkeleri-dusman-olarak-gorecegi-uyarisinda-bulundu-1088750569.html
İran, hava sahasını İsrail’e açan ülkeleri düşman olarak göreceği uyarısında bulundu
İran, hava sahasını İsrail’e açan ülkeleri düşman olarak göreceği uyarısında bulundu
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, hava sahasını İsrail'e açacak her ülkeyi düşman olarak görecekleri uyarısında bulundu. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T10:24+0300
2024-10-03T10:24+0300
2024-10-03T10:29+0300
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İsrail’e yönelik 1 Eylül akşamı düzenlenen saldırı sırasında İran füzelerinin yüzde 95’nin hedefe ulaştığını ve engellenmediğini iddia eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu eylemlerin “savunma amaçlı” olduğunu savundu.İsrail’in misilleme saldırıda bulunacağı ve bu amaçla diğer ülkelerin hava sahalarını kullanabileceği ihtimalini değerlendiren Arakçi, “Bize göre hava sahasını düşmanlarımıza açan tüm ülkeler düşmanımız olur” ifadesini kullandı.Arakçi, hiçbir ülkenin böyle bir karar almayacağı umudunu dile getirdi.Politico: Suriye ve Yemen'deki İran güçlerini vurma olasılığı görüşülüyorThe Politico gazetesi, Beyaz Saray’daki kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail’in ABD’yle İran Devrim Muhafızları’nın Suriye ya da Yemen'deki güçlerini vurma olasılığını görüştüğünü yazdı.Yazıda, “ABD, (İran'ın İsrail saldırısına) askeri saldırıyı da içerebilecek bir karşılık konusunda İsrail’le aktif iletişim halinde. Düşünülen seçenekler arasında (İsrail'in) İran destekli milislere ya da doğrudan Devrim Muhafızları’nın Yemen veya Suriye'deki güçlerine yönelik saldırıları var” ifadesine yer verildi.Kaynaklar, ABD'nin daha sınırlı bir karşılık vermeyi tercih edeceğini belirtiyor.Daha önce İsrail’in önümüzdeki günlerde İran’a misilleme saldırı düzenlemek için hazırlık çalışmaları yaptığı önü sürülmüştü. Saldırının İran topraklarındaki petrol kuyuları dahil stratejik tesisleri hedef alacağı belirtilmişti.‘İsrail gece Beyrut’a yaklaşık 20 saldırı düzenledi’Al Mayadeen televizyonu, İsrail ordusunun geçen gece Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik 20 kadar hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.Vurulan yerler arasında Burj al-Barajna mülteci kampının da bulunduğu belirtilirken özellikle kentin güney mahallelerinin ağır bombardımana maruz kaldığı kaydedildi.Ayrıca Lübnan’ın kuzeydoğusundaki El-Hirmil kentine de saldırı düzenlendiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusyadan-lubnana-yardim-eli-putinin-talimatiyla-beyruta-33-ton-insani-yardim-ulastirildi-1088749560.html
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iran, iran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, israil, abd, iran devrim muhafızları, lübnan, beyrut, hava saldırısı, mülteci kampı
iran, iran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, israil, abd, iran devrim muhafızları, lübnan, beyrut, hava saldırısı, mülteci kampı
İran, hava sahasını İsrail’e açan ülkeleri düşman olarak göreceği uyarısında bulundu
10:24 03.10.2024 (güncellendi: 10:29 03.10.2024)
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, hava sahasını İsrail'e açacak her ülkeyi düşman olarak görecekleri uyarısında bulundu.
İsrail’e yönelik 1 Eylül akşamı düzenlenen saldırı sırasında İran füzelerinin yüzde 95’nin hedefe ulaştığını ve engellenmediğini iddia eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu eylemlerin “savunma amaçlı” olduğunu savundu.
İsrail’in misilleme saldırıda bulunacağı ve bu amaçla diğer ülkelerin hava sahalarını kullanabileceği ihtimalini değerlendiren Arakçi, “Bize göre hava sahasını düşmanlarımıza açan tüm ülkeler düşmanımız olur” ifadesini kullandı.
Arakçi, hiçbir ülkenin böyle bir karar almayacağı umudunu dile getirdi.
Politico: Suriye ve Yemen'deki İran güçlerini vurma olasılığı görüşülüyor
The Politico gazetesi, Beyaz Saray’daki kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail’in ABD’yle İran Devrim Muhafızları’nın Suriye ya da Yemen'deki güçlerini vurma olasılığını görüştüğünü yazdı.
Yazıda, “ABD, (İran'ın İsrail saldırısına) askeri saldırıyı da içerebilecek bir karşılık konusunda İsrail’le aktif iletişim halinde. Düşünülen seçenekler arasında (İsrail'in) İran destekli milislere ya da doğrudan Devrim Muhafızları’nın Yemen veya Suriye'deki güçlerine yönelik saldırıları var” ifadesine yer verildi.
Kaynaklar, ABD'nin daha sınırlı bir karşılık vermeyi tercih edeceğini belirtiyor.
Daha önce İsrail’in önümüzdeki günlerde İran’a misilleme saldırı düzenlemek için hazırlık çalışmaları yaptığı önü sürülmüştü. Saldırının İran topraklarındaki petrol kuyuları dahil stratejik tesisleri hedef alacağı belirtilmişti.
‘İsrail gece Beyrut’a yaklaşık 20 saldırı düzenledi’
Al Mayadeen televizyonu, İsrail ordusunun geçen gece Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik 20 kadar hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Vurulan yerler arasında Burj al-Barajna mülteci kampının da bulunduğu belirtilirken özellikle kentin güney mahallelerinin ağır bombardımana maruz kaldığı kaydedildi.
Ayrıca Lübnan’ın kuzeydoğusundaki El-Hirmil kentine de saldırı düzenlendiği aktarıldı.