https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ipanin-ozel-lise-oranlari-devlet-okullarini-asti-iddiasina-mebden-yanit-ozel-okul-sayisi-aciklandi-1088749918.html

İPA'nın 'özel lise oranları devlet okullarını aştı' iddiasına MEB'den yanıt: Özel okul sayısı açıklandı

İPA'nın 'özel lise oranları devlet okullarını aştı' iddiasına MEB'den yanıt: Özel okul sayısı açıklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Planlama Ajansınca (İPA) kentteki özel ve resmi lise oranlarıyla ilgili yayımlanan rapor ve buna dayandırılarak... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T10:16+0300

2024-10-03T10:16+0300

2024-10-03T10:16+0300

türkiye

meb

özel okul

özel okullar

okul

devlet

istanbul planlama ajansı (ipa)

haber

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/08/1074461719_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f46f6f997ee5b52e4df0d08d5f78f7ba.jpg

Müdürlükten yapılan açıklamada, İPA tarafından yayımlanan ve son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden rapordaki, "İstanbul'da bulunan özel lise oranlarının devlet okullarını aştığı ve dolayısıyla fırsat eşitliğinin azaldığı"na dair haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulduğu kaydedildi.'Haber gerçek dışı'Açıklamada, "Bahse konu haberlerde 'İstanbul'daki özel liselerin, okul sayısı toplamının yüzde 68,10'unu oluşturduğu ve buna rağmen bu özel okulların eğitime katkısının başarıyı artırmadığı' yönünde yanlış ve yanıltıcı içeriklere yer verilmiştir. Söz konusu rapor ve buna dayandırılarak yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.İstanbul'daki özel okul sayısı ne?İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini ön planda tutarak, çocukların bütüncül gelişimlerini çok yönlü şekilde desteklemeye büyük bir titizlikle devam ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/milli-egitim-bakani-yusuf-tekin-duyurdu-20-bin-ogretmen-atamasi-ne-zaman-1087834963.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özel okullarda eğitim nasıl?, kaç tane özel okul var?, resmi özel okul ne demek?, istanbulda kaç tane özel okul var, özel okul sayısı, istanbul özel okul sayısı