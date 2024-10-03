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İPA'nın 'özel lise oranları devlet okullarını aştı' iddiasına MEB'den yanıt: Özel okul sayısı açıklandı
İPA'nın 'özel lise oranları devlet okullarını aştı' iddiasına MEB'den yanıt: Özel okul sayısı açıklandı
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Planlama Ajansınca (İPA) kentteki özel ve resmi lise oranlarıyla ilgili yayımlanan rapor ve buna dayandırılarak... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T10:16+0300
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türkiye
meb
özel okul
özel okullar
okul
devlet
istanbul planlama ajansı (ipa)
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Müdürlükten yapılan açıklamada, İPA tarafından yayımlanan ve son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden rapordaki, "İstanbul'da bulunan özel lise oranlarının devlet okullarını aştığı ve dolayısıyla fırsat eşitliğinin azaldığı"na dair haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulduğu kaydedildi.'Haber gerçek dışı'Açıklamada, "Bahse konu haberlerde 'İstanbul'daki özel liselerin, okul sayısı toplamının yüzde 68,10'unu oluşturduğu ve buna rağmen bu özel okulların eğitime katkısının başarıyı artırmadığı' yönünde yanlış ve yanıltıcı içeriklere yer verilmiştir. Söz konusu rapor ve buna dayandırılarak yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.İstanbul'daki özel okul sayısı ne?İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini ön planda tutarak, çocukların bütüncül gelişimlerini çok yönlü şekilde desteklemeye büyük bir titizlikle devam ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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özel okullarda eğitim nasıl?, kaç tane özel okul var?, resmi özel okul ne demek?, istanbulda kaç tane özel okul var, özel okul sayısı, istanbul özel okul sayısı
özel okullarda eğitim nasıl?, kaç tane özel okul var?, resmi özel okul ne demek?, istanbulda kaç tane özel okul var, özel okul sayısı, istanbul özel okul sayısı

İPA'nın 'özel lise oranları devlet okullarını aştı' iddiasına MEB'den yanıt: Özel okul sayısı açıklandı

10:16 03.10.2024
© AAÖzel okul
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© AA
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Planlama Ajansınca (İPA) kentteki özel ve resmi lise oranlarıyla ilgili yayımlanan rapor ve buna dayandırılarak yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada "Lise düzeyindeki toplam 1682 kurumun 665'i özel okul, 1017'si ise resmi okullardan oluşmaktadır." denildi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, İPA tarafından yayımlanan ve son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden rapordaki, "İstanbul'da bulunan özel lise oranlarının devlet okullarını aştığı ve dolayısıyla fırsat eşitliğinin azaldığı"na dair haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulduğu kaydedildi.

'Haber gerçek dışı'

Açıklamada, "Bahse konu haberlerde 'İstanbul'daki özel liselerin, okul sayısı toplamının yüzde 68,10'unu oluşturduğu ve buna rağmen bu özel okulların eğitime katkısının başarıyı artırmadığı' yönünde yanlış ve yanıltıcı içeriklere yer verilmiştir. Söz konusu rapor ve buna dayandırılarak yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
İstanbul'daki özel okul sayısı ne?
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini ön planda tutarak, çocukların bütüncül gelişimlerini çok yönlü şekilde desteklemeye büyük bir titizlikle devam ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla İstanbul'da ilkokul düzeyinde 1609 kurum bulunmakta olup bu kurumların 1067'si resmi, 542'si ise özel okul olup, özel ilkokulların toplam ilkokullar içindeki oranı yüzde 32,86'dır. Özel okullarda eğitim gören öğrencilerin toplam oranı ise yüzde 9,55'tir. Lise düzeyindeki toplam 1682 kurumun 665'i özel okul, 1017'si ise resmi okullardan oluşmaktadır. İstanbul genelindeki özel lise oranı toplam lise içinde yüzde 39,5 olup eğitim öğretim gören öğrenci oranı ise yüzde 15,49'dur."
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu bilgiler ışığında, varlık amaçları velilerimize daha fazla seçenek sunmak olan özel okulların İstanbul'daki genel eğitim politikalarının odağını etkilemediğini ve eğitime erişimde fırsat ve imkan eşitliğinin il müdürlüğümüzce daima gözetildiğini belirtmek isteriz. Sonuç olarak resmi kaynaklarca teyit edilmemiş bilgi ve asılsız haberlere itibar edilmemesi gerekliliğinin bir kez daha altını çiziyor ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak evlatlarımızın geleceğini en iyi şekilde inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."
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