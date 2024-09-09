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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında yeni eğitim öğretim hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin 20 bin öğretmen atamasına ilişkin... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T20:14+0300
2024-09-09T20:29+0300
türkiye
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yusuf tekin
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Tekin, bir televizyon kanalının canlı yayınında, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin konuştu. Diyarbakır'da kayıp olarak aranan Narin Güran'ın ölüm haberinin üzüntüsü ile okulların başladığını belirten Bakan Tekin "Bugün de Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz bir ekip, genel müdürümüzün başkanlığında Diyarbakır'a gittiler, Narin çocuğumuzun okulu Tavşantepe İlkokulu'nda, eğitim-öğretim yılının açılışını orada yaptılar. Özel olarak travmayla mücadele ve ilk müdahaleler konusunda eğitilmiş, yetkin 4 arkadaşımız, genel müdürlüğümüz ve genel müdürlüğümüzdeki uzman arkadaşlarla beraber eğitim öğretimi orada açtılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yetkilileriyle beraber okuldaki çocuklarımızın yas ve travma konusundaki süreci atlatmalarına ilişkin alınabilecek tedbirleri aldılar. Allah başımıza bir daha böyle bir şey getirmesin. Temennim odur ki inşallah bu vahşeti işleyen kişiler, bir an önce kanunen de hesap verirler" ifadesinde bulundu.Velivizyon Platformu çalışmasıYeni eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan Velivizyon Platformu'nu tanıtan Bakan Tekin 'her insanın bir mesleği olmalı' mottosuyla 4 yeni okul modeli hayata geçirileceğini açıkladı.Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ne zaman uygulanacak?Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne değinen Bakan Tekin Milli Eğitim Akademisi ile öğretmenlerin istihdam süreçlerini ve hizmet eğitim süreçlerini yetkin akademisyenlerle uygulayacaklarını açıkladı.Öğrencilere ek kaynak kitap alınması iddialarına yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları söyledi:Öğretmen ataması ne zaman?20 bin öğretmen ataması hakkında açıklama yapan Bakan Tekin "Mülakatsız atama yapılsın diyenler, dava açtılar. Ama biz zaten yüzde 100'ü yüzde 50'ye düşürdük. Danıştayda açılan dava süreci devam ediyor. Danıştayın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız. Aksi durumda farklı tablolar, farklı durumlar ortaya çıkabilir" diye konuştu.Akran zorbalığına karşı genelge Akran zorbalığı konusu hakkında okullara genelge gönderildiğini belirten Bakan Tekin "Akran zorbalığının önemli sebeplerinden bir tanesi burası. Aynı sınıfta aralarında 1,5 yaş farkı olan iki çocuğumuz bulunuyor. İkisinin de yasal hakkı, bir problemimiz yok. Fakat bizim bu sene şube tercihlerinin merkezi yapılmasındaki çıkış noktalarımızdan bir tanesi tam da burasıydı. Biz şubeleri oluştururken parametrelerimizi de ona göre koyduk. Yani 66 aylık bir çocukla, 84 aylık bir çocuğu aynı sınıfa vermek, aynı şubeye vermek yerine daha birbirine yakın yaş aralıklarındaki çocukları aynı sınıflara vererek tedbirler alıyoruz" ifadelerini kullandı.Öğrenci ve velilere dijital bağımlılık uyarısıDijital bağımlılık konusunda velileri uyaran Bakan Yusuf Tekin "Çocuğumuzla sohbet ederken elimizdeki cep telefonunu, sosyal medyada paylaşım yapmayı ya da oyun oynamayı bir tarafa bırakalım, doğru örnek olalım. Oradaki mücadeleyi ailelerle beraber yürütmek arzusundayız. Dediğim gibi biz okullarda sınıflarda bu mücadeleyi yapabiliriz, onun dışındakileri ailelerle yapabiliriz" dedi.Velivizyon nedir?Millî Eğitim Bakanlığı tarafından "Velivizyon" platformu oluşturuldu. Velivizyon platformunda, 12 ana başlık altında 8-10 dakikalık toplam 27 bölümden oluşan dizi film bulunuyor. Bu diziler ile öğretmenlerin üzerindeki yükün hafifletilmesi amaçlanıyor. Velivizyon hangi kanalda? Saat kaçta?Velivizyon, EBA (Eğitim Bilişim Ağı), HEMBA (Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı), velivizyon.meb.gov.tr, Millî Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesapları ile ulusal TV kanallarında ve dijital platformlarda yayımlanacak.
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öğretmen ataması tarihleri, öğretmen atama puanı, öğretmen atamaları ne zaman, 20 bin öğretmen ataması, milli eğitim bakanlığı, velivizyon platformu nedir
öğretmen ataması tarihleri, öğretmen atama puanı, öğretmen atamaları ne zaman, 20 bin öğretmen ataması, milli eğitim bakanlığı, velivizyon platformu nedir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

20:14 09.09.2024 (güncellendi: 20:29 09.09.2024)
© İHAMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
© İHA
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında yeni eğitim öğretim hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin 20 bin öğretmen atamasına ilişkin değerlendirmesinde Danıştay'ın kararına göre öğretmenlerin mülakat notlarının açıklanacağını ve atama süreçlerini başlatacaklarını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Tekin, bir televizyon kanalının canlı yayınında, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin konuştu. Diyarbakır'da kayıp olarak aranan Narin Güran'ın ölüm haberinin üzüntüsü ile okulların başladığını belirten Bakan Tekin "Bugün de Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz bir ekip, genel müdürümüzün başkanlığında Diyarbakır'a gittiler, Narin çocuğumuzun okulu Tavşantepe İlkokulu'nda, eğitim-öğretim yılının açılışını orada yaptılar. Özel olarak travmayla mücadele ve ilk müdahaleler konusunda eğitilmiş, yetkin 4 arkadaşımız, genel müdürlüğümüz ve genel müdürlüğümüzdeki uzman arkadaşlarla beraber eğitim öğretimi orada açtılar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yetkilileriyle beraber okuldaki çocuklarımızın yas ve travma konusundaki süreci atlatmalarına ilişkin alınabilecek tedbirleri aldılar. Allah başımıza bir daha böyle bir şey getirmesin. Temennim odur ki inşallah bu vahşeti işleyen kişiler, bir an önce kanunen de hesap verirler" ifadesinde bulundu.

Velivizyon Platformu çalışması

Yeni eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan Velivizyon Platformu'nu tanıtan Bakan Tekin 'her insanın bir mesleği olmalı' mottosuyla 4 yeni okul modeli hayata geçirileceğini açıkladı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ne zaman uygulanacak?

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne değinen Bakan Tekin Milli Eğitim Akademisi ile öğretmenlerin istihdam süreçlerini ve hizmet eğitim süreçlerini yetkin akademisyenlerle uygulayacaklarını açıkladı.
Öğrencilere ek kaynak kitap alınması iddialarına yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları söyledi:

Bu konuya şöyle de bakıyorum; kamu politikaları üzerine vesayet uygulamaya çalışan bir mekanizma var demektir bu. Çünkü sadece bu yıl 250 milyona yakın ders kitabını ücretsiz dağıttık. İlave bu kadar materyal varken dışardan ilave bir materyali velilere yük olacak şekilde satın aldırmak asla tasvip ettiğimiz bir şey değil. (Velilerimizi) Bir kez daha uyarmış olayım, kitaplarımız ve materyalimiz yeterlidir. Lütfen idarecilerimize ve öğretmenlerimize hiçbir denetimden geçmemiş olan piyasada satılan test, ders benzeri kitapları çocuklarınıza aldırmayın, öğretmenlerimizi bu konuda baskı altına almayın. Biz bunu asla ve kesinlikle istemiyoruz. Bir materyale ihtiyaç varsa bunu zaten EBA'da sunuyoruz. İlave basılı materyal de gönderiyoruz zaten.

Öğretmen ataması ne zaman?

20 bin öğretmen ataması hakkında açıklama yapan Bakan Tekin "Mülakatsız atama yapılsın diyenler, dava açtılar. Ama biz zaten yüzde 100'ü yüzde 50'ye düşürdük. Danıştayda açılan dava süreci devam ediyor. Danıştayın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız. Aksi durumda farklı tablolar, farklı durumlar ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Akran zorbalığına karşı genelge

Akran zorbalığı konusu hakkında okullara genelge gönderildiğini belirten Bakan Tekin "Akran zorbalığının önemli sebeplerinden bir tanesi burası. Aynı sınıfta aralarında 1,5 yaş farkı olan iki çocuğumuz bulunuyor. İkisinin de yasal hakkı, bir problemimiz yok. Fakat bizim bu sene şube tercihlerinin merkezi yapılmasındaki çıkış noktalarımızdan bir tanesi tam da burasıydı. Biz şubeleri oluştururken parametrelerimizi de ona göre koyduk. Yani 66 aylık bir çocukla, 84 aylık bir çocuğu aynı sınıfa vermek, aynı şubeye vermek yerine daha birbirine yakın yaş aralıklarındaki çocukları aynı sınıflara vererek tedbirler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve velilere dijital bağımlılık uyarısı

Dijital bağımlılık konusunda velileri uyaran Bakan Yusuf Tekin "Çocuğumuzla sohbet ederken elimizdeki cep telefonunu, sosyal medyada paylaşım yapmayı ya da oyun oynamayı bir tarafa bırakalım, doğru örnek olalım. Oradaki mücadeleyi ailelerle beraber yürütmek arzusundayız. Dediğim gibi biz okullarda sınıflarda bu mücadeleyi yapabiliriz, onun dışındakileri ailelerle yapabiliriz" dedi.

Velivizyon nedir?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından "Velivizyon" platformu oluşturuldu. Velivizyon platformunda, 12 ana başlık altında 8-10 dakikalık toplam 27 bölümden oluşan dizi film bulunuyor. Bu diziler ile öğretmenlerin üzerindeki yükün hafifletilmesi amaçlanıyor.

Velivizyon hangi kanalda? Saat kaçta?

Velivizyon, EBA (Eğitim Bilişim Ağı), HEMBA (Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı), velivizyon.meb.gov.tr, Millî Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesapları ile ulusal TV kanallarında ve dijital platformlarda yayımlanacak.
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