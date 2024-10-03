https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/inci-kupeli-kizin-gizemi-kizin-yuzu-sizi-surekli-bir-dikkat-dongusu-icinde-tutuyor-1088753822.html
İnci Küpeli Kız’ın gizemi: Kızın yüzü sizi sürekli bir dikkat döngüsü içinde tutuyor
İnci Küpeli Kız’ın gizemi: Kızın yüzü sizi sürekli bir dikkat döngüsü içinde tutuyor
Sputnik Türkiye
Hollanda’da bir müzenin yaptırdığı bilimsel araştırma, gerçek tablolara bakıldığında beyinin, kopyalarından 10 kat daha fazla duygusal tepki ürettiğini... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T11:31+0300
2024-10-03T11:31+0300
2024-10-03T11:31+0300
yaşam
inci küpeli kız
hollanda
lahey
johannes vermeer
mauritshuis müzesi
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Ünlü Hollandalı ressamlar Rembrandt ve Vermeer’in eserlerine ev sahipliği yapan Lahey’deki Mauritshuis Müzesi, İnci Küpeli Kız tablosunun diğerlerine göre her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekmesi sebebiyle bilimsel bir araştırma yaptırdı.‘Kızın yüzü sizi Sürekli Bir Dikkat Döngüsü içinde tutuyor’Müze ziyaretçilerinin İnci Küpeli Kız'a tüm tablolardan daha uzun süre baktığını tespit eden müze yetkilileri, araştırmanın sonunda tablodaki kızın ziyaretçileri göz, ağız ve inci üçgeninden oluşan “Sürekli Bir Dikkat Döngüsü” içinde tuttuğunu keşfetti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:‘Kız, beyninizdeki prekuneusu yüksek oranda uyarıyor’İnci Küpeli Kız'a bakarken diğer resimlere kıyasla daha fazla beyin aktivitesi tespit eden bilim insanları, aktivitenin özellikle beynin prekuneus bölgesinde yoğunlaştığını ortaya çıkardı. Prekuneus esas olarak beynin bilinç, kendini yansıtma ve kişisel yaşam deneyimleri gibi psikolojik işlevlerle ilgili bölümüdür.Bilimsel çalışma sonucunda Vermeer’in ustalığını ortaya koyan çalışmada İnci Küpeli Kız tablosunun gizemi şu şekilde ortaya kondu:Müzeye gitmek beyin sağlığına iyi mi geliyor?Çalışma kapsamında 20 kadar gönüllü deneğe EEG ölçümü yapmak için elektrotlar yerleştirildi. Daha sonra denekler, Mauritshuis'deki orijinal tablolara ve aynı tabloların reprodüksiyonlarına baktı. Denekler, daha sonra Amsterdam Üniversitesi'ndeki bir MRI tarayıcısında aynı resimlerin reprodüksiyonlarına baktı. Ortaya çıkan sonuçlara göre gerçek tablolara bakıldığında beyin, kopyalarından 10 kat daha fazla duygusal tepki ürettiği belirlendi.
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inci küpeli kız, hollanda, lahey, johannes vermeer, mauritshuis müzesi
inci küpeli kız, hollanda, lahey, johannes vermeer, mauritshuis müzesi
İnci Küpeli Kız’ın gizemi: Kızın yüzü sizi sürekli bir dikkat döngüsü içinde tutuyor
Hollanda’da bir müzenin yaptırdığı bilimsel araştırma, gerçek tablolara bakıldığında beyinin, kopyalarından 10 kat daha fazla duygusal tepki ürettiğini belirledi. Araştırmanın merkezinde yer alan Vermeer’in İnci Küpeli Kız tablosu, ziyaretçileri sürekli bir dikkat döngüsü içinde tutarak cezbediyor.
Ünlü Hollandalı ressamlar Rembrandt ve Vermeer’in eserlerine ev sahipliği yapan Lahey’deki Mauritshuis Müzesi, İnci Küpeli Kız tablosunun diğerlerine göre her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekmesi sebebiyle bilimsel bir araştırma yaptırdı.
‘Kızın yüzü sizi Sürekli Bir Dikkat Döngüsü içinde tutuyor’
Müze ziyaretçilerinin İnci Küpeli Kız'a tüm tablolardan daha uzun süre baktığını tespit eden müze yetkilileri, araştırmanın sonunda tablodaki kızın ziyaretçileri göz, ağız ve inci üçgeninden oluşan “Sürekli Bir Dikkat Döngüsü” içinde tuttuğunu keşfetti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“İnci Küpeli Kız'a incelediğimiz diğer tüm tablolardan daha uzun süre bakmaya devam ediyorsunuz. Resim sadece bakışlarınızı yakalamakla kalmıyor, daha sonra dikkatinizi Sürekli Bir Dikkat Döngüsü içinde tutuyor.
Önce kızın gözlerine, sonra ağzına, sonra da inciye bakarak başlıyorsunuz. Ve sonra tekrar oluyor ve başka tarafa bakamıyorsunuz.”
‘Kız, beyninizdeki prekuneusu yüksek oranda uyarıyor’
İnci Küpeli Kız'a bakarken diğer resimlere kıyasla daha fazla beyin aktivitesi tespit eden bilim insanları, aktivitenin özellikle beynin prekuneus bölgesinde yoğunlaştığını ortaya çıkardı. Prekuneus esas olarak beynin bilinç, kendini yansıtma ve kişisel yaşam deneyimleri gibi psikolojik işlevlerle ilgili bölümüdür.
Bilimsel çalışma sonucunda Vermeer’in ustalığını ortaya koyan çalışmada İnci Küpeli Kız tablosunun gizemi şu şekilde ortaya kondu:
“İnci Küpeli Kız'a baktığınızda, önce gözlerine ve ağzına bakarsınız ve hemen ardından incisine bakarsınız.
Gözlerine ve ağzına geri dönersiniz ve hemen ardından inciye tekrar odaklanırsınız.
Ve bunu sadece bir kez değil, iki kez değil, arka arkaya birkaç kez yaparsınız.”
Müzeye gitmek beyin sağlığına iyi mi geliyor?
Çalışma kapsamında 20 kadar gönüllü deneğe EEG ölçümü yapmak için elektrotlar yerleştirildi. Daha sonra denekler, Mauritshuis'deki orijinal tablolara ve aynı tabloların reprodüksiyonlarına baktı. Denekler, daha sonra Amsterdam Üniversitesi'ndeki bir MRI tarayıcısında aynı resimlerin reprodüksiyonlarına baktı. Ortaya çıkan sonuçlara göre gerçek tablolara bakıldığında beyin, kopyalarından 10 kat daha fazla duygusal tepki ürettiği belirlendi.