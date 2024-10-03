İnci Küpeli Kız’ın gizemi: Kızın yüzü sizi sürekli bir dikkat döngüsü içinde tutuyor

“İnci Küpeli Kız'a incelediğimiz diğer tüm tablolardan daha uzun süre bakmaya devam ediyorsunuz. Resim sadece bakışlarınızı yakalamakla kalmıyor, daha sonra dikkatinizi Sürekli Bir Dikkat Döngüsü içinde tutuyor.

Önce kızın gözlerine, sonra ağzına, sonra da inciye bakarak başlıyorsunuz. Ve sonra tekrar oluyor ve başka tarafa bakamıyorsunuz.”