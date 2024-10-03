https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ekran-bagimliligi-salgin-gibi-buyuyor-cocuklarin-gozlerini-kurutuyor-1088754167.html

Ekran bağımlılığı salgın gibi büyüyor, çocukların 'gözlerini kurutuyor'

Ekran bağımlılığı salgın gibi büyüyor, çocukların 'gözlerini kurutuyor'

Sputnik Türkiye

Küçük yaşlardan itibaren ekran bağımlılığının oluşması çocukların gözlerini tehdit ediyor. Uzmanlar son zamanlarda 'göz kuruluğu' görülme sıklığının arttığını... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T11:23+0300

2024-10-03T11:23+0300

2024-10-03T11:23+0300

yaşam

göz hastalıkları

çocuk

sağlık

istanbul üniversitesi-cerrahpaşa

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Gözlerde kuruluk; yanma, batma hissi, kaşıntı, kızarıklık gibi yaşam kalitesini düşüren problemlere neden olan göz kuruluğu çocuklarda salgına dönüştü. Geçmişe nazaran çok fazla insanın kuru göz şikayetiyle geldiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Taşkıran Çömez, “Göz kuruluğu dediğimiz hastalık oldukça yoğun. Eskiden sadece belli bir yaştan sonra kişilerde görülebilirken artık çocuklarda bile salgınlar gibi görülen bir göz kuruluğu görmekteyiz. Burada en önemli şey; süre, süreyi azaltmak, ara vermek ya da suni gözyaşı kullandıktan sonra ekrana bakmak, ekranın ışığını kesen gözlük camları da var. O tip yardımcı araçlarla bu sorunları azaltabiliriz. Şu an hastaların neredeyse yüzde 60-70’inde göz kuruluğu bulgularını görüyoruz. Tabi iklimle de ilgisi var, daha çok ekran, telefon gibi şeylerle ilgili olduğunu düşünmekteyim. " dedi. Hepimiz kuru göz hastası adayıyızGöz kuruluğunda çevresel etmenlere de dikkat çeken Prof. Dr. Çömez, şu bilgileri paylaştı: Kişinin yaşam kalitesini etkiliyorCerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Arıcı da göz kuruluğunun bir çok insanı etkileyen bir durum olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Ceyhun Arıcı, “Göz kuruluğu aslında uzun zamandır olan ama teknoloji çağında yaşadığımız için artık çocuklarımızın ne yazık ki tabletler, telefonlar, bilgisayarlara maruziyetiyle beraber temelde 2 tipe ayırabiliriz. Bir üretim azlığı, gözyaşının yeterli üretilememesi, iki üretilenin yeterli korunamaması." dedi. Gözyaşının içinde 150'nin üzerinde protein olduğunu ve insan bedenindeki en önemli sıvılar arasında yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Arıcı, göz kuruluğuna karşı neler yapılabileceğini şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/uzmanlar-aileleri-uyardi-cocuklarda-2-3-haftadir-kovid-vakalari-artti-1088696335.html

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göz hastalıkları, çocuk, sağlık, istanbul üniversitesi-cerrahpaşa