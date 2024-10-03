https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ekran-bagimliligi-salgin-gibi-buyuyor-cocuklarin-gozlerini-kurutuyor-1088754167.html
Ekran bağımlılığı salgın gibi büyüyor, çocukların 'gözlerini kurutuyor'
Ekran bağımlılığı salgın gibi büyüyor, çocukların 'gözlerini kurutuyor'
Sputnik Türkiye
Küçük yaşlardan itibaren ekran bağımlılığının oluşması çocukların gözlerini tehdit ediyor. Uzmanlar son zamanlarda 'göz kuruluğu' görülme sıklığının arttığını... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T11:23+0300
2024-10-03T11:23+0300
2024-10-03T11:23+0300
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sağlık
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Gözlerde kuruluk; yanma, batma hissi, kaşıntı, kızarıklık gibi yaşam kalitesini düşüren problemlere neden olan göz kuruluğu çocuklarda salgına dönüştü. Geçmişe nazaran çok fazla insanın kuru göz şikayetiyle geldiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Taşkıran Çömez, “Göz kuruluğu dediğimiz hastalık oldukça yoğun. Eskiden sadece belli bir yaştan sonra kişilerde görülebilirken artık çocuklarda bile salgınlar gibi görülen bir göz kuruluğu görmekteyiz. Burada en önemli şey; süre, süreyi azaltmak, ara vermek ya da suni gözyaşı kullandıktan sonra ekrana bakmak, ekranın ışığını kesen gözlük camları da var. O tip yardımcı araçlarla bu sorunları azaltabiliriz. Şu an hastaların neredeyse yüzde 60-70’inde göz kuruluğu bulgularını görüyoruz. Tabi iklimle de ilgisi var, daha çok ekran, telefon gibi şeylerle ilgili olduğunu düşünmekteyim. " dedi. Hepimiz kuru göz hastası adayıyızGöz kuruluğunda çevresel etmenlere de dikkat çeken Prof. Dr. Çömez, şu bilgileri paylaştı: Kişinin yaşam kalitesini etkiliyorCerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Arıcı da göz kuruluğunun bir çok insanı etkileyen bir durum olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Ceyhun Arıcı, “Göz kuruluğu aslında uzun zamandır olan ama teknoloji çağında yaşadığımız için artık çocuklarımızın ne yazık ki tabletler, telefonlar, bilgisayarlara maruziyetiyle beraber temelde 2 tipe ayırabiliriz. Bir üretim azlığı, gözyaşının yeterli üretilememesi, iki üretilenin yeterli korunamaması." dedi. Gözyaşının içinde 150'nin üzerinde protein olduğunu ve insan bedenindeki en önemli sıvılar arasında yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Arıcı, göz kuruluğuna karşı neler yapılabileceğini şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/uzmanlar-aileleri-uyardi-cocuklarda-2-3-haftadir-kovid-vakalari-artti-1088696335.html
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göz hastalıkları, çocuk, sağlık, istanbul üniversitesi-cerrahpaşa
göz hastalıkları, çocuk, sağlık, istanbul üniversitesi-cerrahpaşa
Ekran bağımlılığı salgın gibi büyüyor, çocukların 'gözlerini kurutuyor'
Küçük yaşlardan itibaren ekran bağımlılığının oluşması çocukların gözlerini tehdit ediyor. Uzmanlar son zamanlarda 'göz kuruluğu' görülme sıklığının arttığını belirtirken bunun bir salgına dönüştüğünü vurguladılar.
Gözlerde kuruluk; yanma, batma hissi, kaşıntı, kızarıklık gibi yaşam kalitesini düşüren problemlere neden olan göz kuruluğu çocuklarda salgına dönüştü.
Geçmişe nazaran çok fazla insanın kuru göz şikayetiyle geldiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Taşkıran Çömez, “Göz kuruluğu dediğimiz hastalık oldukça yoğun. Eskiden sadece belli bir yaştan sonra kişilerde görülebilirken artık çocuklarda bile salgınlar gibi görülen bir göz kuruluğu görmekteyiz. Burada en önemli şey; süre, süreyi azaltmak, ara vermek ya da suni gözyaşı kullandıktan sonra ekrana bakmak, ekranın ışığını kesen gözlük camları da var. O tip yardımcı araçlarla bu sorunları azaltabiliriz. Şu an hastaların neredeyse yüzde 60-70’inde göz kuruluğu bulgularını görüyoruz. Tabi iklimle de ilgisi var, daha çok ekran, telefon gibi şeylerle ilgili olduğunu düşünmekteyim. " dedi.
Hepimiz kuru göz hastası adayıyız
Göz kuruluğunda çevresel etmenlere de dikkat çeken Prof. Dr. Çömez, şu bilgileri paylaştı:
Yaş en önemli etkenlerden, kadın olmak, menopoz sonrası kadınlarda daha sık görülebilir. Bir takım sistemik hastalıkların da ilk bulgularından bir tanesi olabilir. Örneğin; romatolojik hastalıklar, kolajen doku hastalıkları dediğimiz hastalıkların bir bulgusu olarak da ortaya çıkabilir ama yaşlanmayla zaten hepimizi bir kuru göz hastası adayıyız. Bunun yanı sıra çeşitli meslekler, ısıya maruz kalınan ortamlar, klimalı ortamlarda çalışmak etki edebiliyor. Hiçbir şikayet olmasa bile kişilerin senede bir kez göz muayenesinden geçmesi gerekir, bu çocuklarda biraz daha sık olabilir. Ekran maruziyeti sonrasında yani yakına bakmayla hepimizde özellikle çocuklarda miyopinin çok fazla arttığını gözlemliyoruz. Dünyada 2050 yılında dünya nüfusunun neredeyse yarısının miyop olacağıyla ilgili oran da veriliyor. Çocuklarda yakın çalışmanın süresinin azaltmak lazım. Örneğin; maksimum 20 dakikadan sonra yakın çalışmayı bırakıp uzağa bakarak gözlerini dinlendirmesi gerekli. ”
Kişinin yaşam kalitesini etkiliyor
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Arıcı da göz kuruluğunun bir çok insanı etkileyen bir durum olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Ceyhun Arıcı, “Göz kuruluğu aslında uzun zamandır olan ama teknoloji çağında yaşadığımız için artık çocuklarımızın ne yazık ki tabletler, telefonlar, bilgisayarlara maruziyetiyle beraber temelde 2 tipe ayırabiliriz. Bir üretim azlığı, gözyaşının yeterli üretilememesi, iki üretilenin yeterli korunamaması." dedi.
Gözyaşının içinde 150'nin üzerinde protein olduğunu ve insan bedenindeki en önemli sıvılar arasında yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Arıcı, göz kuruluğuna karşı neler yapılabileceğini şöyle anlattı:
"Batmalar, yanmalar, bütün uyku konforu da etkilenir, kişiyi gece uykusundan uyandırır, bütün yaşam kalitesini ne yazık ki etkileyebilir. Konsantre işlerle uğraştığımız zaman göz kırpma reflekslerimiz azalır, göz ne kadar açık kalırsa o kadar var olan buharlaşmayla kaybolabilir. 20 dakika boyunca konsantre bakıyorsak 20 saniye boyunca kafamızı kaldırıp uzağa doğru ya da gözleri kapatma yapmalı. Bulunduğumuz ortam ideali oda ısısı, nem yüzde 40’ın üzerinde olmalı. Kuru havada alışveriş merkezleri gibi merkezi sistemlerde özellikle orta ağır kuru gözü olanlar bunu direkt hisseder. Ağır, orta ağır dediğimiz tablolar daha özellikli durumlar. En sık gördüğümüz bulgusal kuru gözler orada da şu; gözün özellikle saydam dokusu korneada yaralar gelişebilir, bu açık yaralar enfeksiyon için zemin oluşturur. Erken dönemde gerekli tedaviyi ve önerilerimizi yapmamız lazım. Önce yaşam şekli olarak kişiye yapması gerekenlerin önerisinde bulunuyoruz. Sonrasında tıbbi tablolaya bağlı damlasal tedaviler, ağır durumlarda bazen sistemik, ağızdan tedavilerle gözyaşını üretmeye çalışmak."