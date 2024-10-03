https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/gazeteci-guneri-civaoglu-son-yolculuguna-ugurlaniyor-1088763363.html
Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da vefat eden gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T13:07+0300
2024-10-03T13:07+0300
2024-10-03T13:07+0300
yaşam
güneri civaoğlu
ilber ortaylı
milliyet
gazeteci
sunucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088765571_0:50:3400:1963_1920x0_80_0_0_59783da66a417ff8b144483c1c3535fc.jpg
Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yuman Cıvaoğlu için Bağcılar'daki Milliyet gazetesi binası önüne tören düzenlendi.Törene, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski CHP genel başkanı Altan Öymen ile Demirören Medya çalışanları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.Törende konuşan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Cıvaoluğu'nun medya camiasındaki son şövalye olduğunu belirterek, şunları söyledi:Şendir, Güneri Cıvaoğlu'nun son güne kadar yazmak istediğini, hasta haliyle bile bunun sevincini yaşayan biri olduğunu dile getirdi.Törenin ardından Cıvaoğlu'nun cenazesi, cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/guneri-civaoglu-son-hali-guneri-civaoglu-oldumu-guneri-civaoglu-saglik-durumu-guneri-civaoglu-kim-1088636148.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088765571_783:0:3400:1963_1920x0_80_0_0_35f06fbb82f70d4becbce65912051e80.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güneri civaoğlu, cüneri cıvaoğlu, güneri cıvaoğlu cenaze
güneri civaoğlu, cüneri cıvaoğlu, güneri cıvaoğlu cenaze
Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
İstanbul'da vefat eden gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor.
Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayata gözlerini yuman Cıvaoğlu için Bağcılar'daki Milliyet gazetesi binası önüne tören düzenlendi.
Törene, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski CHP genel başkanı Altan Öymen ile Demirören Medya çalışanları ve çok sayıda meslektaşı katıldı.
Törende konuşan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Cıvaoluğu'nun medya camiasındaki son şövalye olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Kimseye pusu kurmadı. Hep adil olmak için uğraştı. En yakın mesai arkadaşları burada. Güner ağabey sadece Türkiye'deki gazeteleri okumazdı. Dünyadaki gazetelerde neler varsa öğleye kadar okumuş bitirmiş olur. Ya gözümüzden kaçtıysa diye bizim ikaz edenimiz olurdu. Dediğim gibi hocaların en büyüklerinden bir tanesiydi bizim için. İnsanların en önemlilerinden bir tanesiydi."
Şendir, Güneri Cıvaoğlu'nun son güne kadar yazmak istediğini, hasta haliyle bile bunun sevincini yaşayan biri olduğunu dile getirdi.
Törenin ardından Cıvaoğlu'nun cenazesi, cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne götürüldü.