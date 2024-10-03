https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/garipoglunun-ailesi-adli-tip-kurumunda-dna-ornegi-verdiler-1088779178.html

Garipoğlu'nun ailesi Adli Tıp Kurumu'nda: DNA örneği verdiler

Garipoğlu'nun ailesi Adli Tıp Kurumu'nda: DNA örneği verdiler

Sputnik Türkiye

Mezarı açılan Cem Garipoğlu'nun ailesi DNA örneği vermek için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na geldi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T17:07+0300

2024-10-03T17:07+0300

2024-10-03T17:07+0300

türkiye

cem garipoğlu

münevver karabulut

mezar

dna testi

istanbul adli tıp kurumu

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Münevver Karabulut'u 15 yıl önce öldüren Cem Garipoğlu'nun cesedi bugün açıldı ve alınan örnekler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Garipoğlu'nun ailesi de DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Siyah camlı bir araçla Adli Tıp Kurumu'na gelen aile, DNA örneği verdikten sonra aynı araçla kurumdan ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/karabulut-ailesinin-avukati-epozdemir-mezarda-kefen-ve-bez-yoktu-1088768175.html

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cem garipoğlu, münevver karabulut, mezar, dna testi, istanbul adli tıp kurumu