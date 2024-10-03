https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/garipoglunun-ailesi-adli-tip-kurumunda-dna-ornegi-verdiler-1088779178.html
Garipoğlu'nun ailesi Adli Tıp Kurumu'nda: DNA örneği verdiler
Garipoğlu'nun ailesi Adli Tıp Kurumu'nda: DNA örneği verdiler
Sputnik Türkiye
Mezarı açılan Cem Garipoğlu'nun ailesi DNA örneği vermek için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na geldi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T17:07+0300
2024-10-03T17:07+0300
2024-10-03T17:07+0300
türkiye
cem garipoğlu
münevver karabulut
mezar
dna testi
istanbul adli tıp kurumu
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Münevver Karabulut'u 15 yıl önce öldüren Cem Garipoğlu'nun cesedi bugün açıldı ve alınan örnekler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Garipoğlu'nun ailesi de DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Siyah camlı bir araçla Adli Tıp Kurumu'na gelen aile, DNA örneği verdikten sonra aynı araçla kurumdan ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/karabulut-ailesinin-avukati-epozdemir-mezarda-kefen-ve-bez-yoktu-1088768175.html
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cem garipoğlu, münevver karabulut, mezar, dna testi, istanbul adli tıp kurumu
cem garipoğlu, münevver karabulut, mezar, dna testi, istanbul adli tıp kurumu
Garipoğlu'nun ailesi Adli Tıp Kurumu'nda: DNA örneği verdiler
Mezarı açılan Cem Garipoğlu'nun ailesi DNA örneği vermek için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Münevver Karabulut'u 15 yıl önce öldüren Cem Garipoğlu'nun cesedi bugün açıldı ve alınan örnekler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Garipoğlu'nun ailesi de DNA örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Siyah camlı bir araçla Adli Tıp Kurumu'na gelen aile, DNA örneği verdikten sonra aynı araçla kurumdan ayrıldı.