https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/friends-yildizi-matthew-perrynin-olumunde-sir-perdesi-aralaniyor-3-kisi-daha-gozaltina-alindi-1086911536.html
Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde sır perdesi aralanıyor: 3 kişi daha gözaltına alındı
Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde sır perdesi aralanıyor: 3 kişi daha gözaltına alındı
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"Friends" dizisindeki "Chandler Bing" karakteriyle tanınan Matthew Perry'nin 2023 yılında ketaminin etkileri sonucu gerçekleşen ölümüne ilişkin yürütülen... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
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2024-08-16T10:07+0300
2024-08-16T10:08+0300
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şüpheli ölüm
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otopsi
tutuklama
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54 yaşındaki ünlü oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te hayatını kaybetmişti. Perry'nin otopsi raporu, ölüm sebebinin ketamin kullanımı sonrası boğulma olduğunu ortaya koymuştu. Ancak soruşturma kapsamında yeni verilere ulaşıldı. 3 kişi gözaltına alındıLos Angeles Savcılığı, ünlü oyuncunun bağımlılığından faydalandıkları gerekçesiyle aralarında iki doktor ve kişisel asistanının da bulunduğu kişilere dava açıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında, bir doktor ve bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.Savcı Martin Estrada, hazırladığı iddianamede Perry'ye yüksek dozlarda ketamin sağlayan doktorların, oyuncuyla yaptıkları mesajlaşmalarda ketaminin temini için ne kadar ödeme yapılacağını tartıştıklarını belirtti. Ayrıca, suçlanan kişilerin Perry'ye ketamin temin edilmesini örtbas etmeye çalıştıkları ifade edildi. İki sanık, aralarında Perry'nin kişisel asistanının da bulunduğu suçlamaları kabul etti.Matthew Perry nasıl öldü?Perry, 28 Ekim 2023'te hayatını kaybetmişti. Perry'nin otopsi raporu, ölüm sebebinin ketamin kullanımı sonrası boğulma olduğunu ortaya koydu. Raporda, koroner atardamar hastalığı ve opioid bağımlılığı tedavisinde kullanılan Buprenorfin'in de ölümde etkili olduğu belirtildi.Perry'nin yakınları, oyuncunun depresyon ve kaygı bozukluğu için 'ketamin infüzyon terapisi' adı verilen bir tedavi gördüğünü, ancak otopsi doktoru, Perry'nin vücudunda bulunan ketaminin ameliyat sırasında kullanılan genel anestezi seviyesinde olduğunu bildirmişti. Mayıs 2023'te polis, Perry'nin ölümüne neden olan ketaminin kaynağını araştırmak üzere soruşturma başlatmıştı.
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Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde sır perdesi aralanıyor: 3 kişi daha gözaltına alındı
10:07 16.08.2024 (güncellendi: 10:08 16.08.2024)
"Friends" dizisindeki "Chandler Bing" karakteriyle tanınan Matthew Perry'nin 2023 yılında ketaminin etkileri sonucu gerçekleşen ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada ölümün şüpheli olduğu belirlendi. Bir tutuklamanın geldiği olayda aralarında iki doktor ve kişisel asistanının da bulunduğu beş kişi suçlanıyor.
54 yaşındaki ünlü oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te hayatını kaybetmişti. Perry'nin otopsi raporu, ölüm sebebinin ketamin kullanımı sonrası boğulma olduğunu ortaya koymuştu. Ancak soruşturma kapsamında yeni verilere ulaşıldı.
Los Angeles Savcılığı, ünlü oyuncunun bağımlılığından faydalandıkları gerekçesiyle aralarında iki doktor ve kişisel asistanının da bulunduğu kişilere dava açıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında, bir doktor ve bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Savcı Martin Estrada, hazırladığı iddianamede Perry'ye yüksek dozlarda ketamin sağlayan doktorların, oyuncuyla yaptıkları mesajlaşmalarda ketaminin temini için ne kadar ödeme yapılacağını tartıştıklarını belirtti. Ayrıca, suçlanan kişilerin Perry'ye ketamin temin edilmesini örtbas etmeye çalıştıkları ifade edildi. İki sanık, aralarında Perry'nin kişisel asistanının da bulunduğu suçlamaları kabul etti.
Matthew Perry nasıl öldü?
Perry, 28 Ekim 2023'te hayatını kaybetmişti. Perry'nin otopsi raporu, ölüm sebebinin ketamin kullanımı sonrası boğulma olduğunu ortaya koydu. Raporda, koroner atardamar hastalığı ve opioid bağımlılığı tedavisinde kullanılan Buprenorfin'in de ölümde etkili olduğu belirtildi.
Perry'nin yakınları, oyuncunun depresyon ve kaygı bozukluğu için 'ketamin infüzyon terapisi' adı verilen bir tedavi gördüğünü, ancak otopsi doktoru, Perry'nin vücudunda bulunan ketaminin ameliyat sırasında kullanılan genel anestezi seviyesinde olduğunu bildirmişti. Mayıs 2023'te polis, Perry'nin ölümüne neden olan ketaminin kaynağını araştırmak üzere soruşturma başlatmıştı.