Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan uyarı: 'AB ölebilir'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yanlış bir ekonomik kalkınma stratejisi izleyen ve giderek Çin ve ABD'nin gerisinde kalan AB'nin 'ölebileceği' uyarısında bulundu.



Bloomberg'e demeç veren Macron, "AB ölebilir, çok önemli bir anın eşiğindeyiz" dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı, izlenen 'aşırı bürokrasi ve yetersiz yatırım' politikası nedeniyle AB'nin ekonomik kalkınma modelinin doğru olmadığını belirterek "Eğer AB önümüzdeki 2-3 içinde ekonomide 'klasik gündemi' takip ederse, Birlik sonunda ABD ve Çin karşısında rekabeti kaybedecek" dedi.



Macron, Washington ve Pekin'in hem üretim hem de yatırım açısından AB'den üstün olduğuna ve Avrupa'nın acilen harekete geçmediği sürece diğer ülkelerle rekabet edemeyeceğine vurgu yaptı.



Daha önce eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, 'AB'nin Rekabet Gücü: Geleceğe Bakış' başlıklı raporunda, Avrupa'nın artık çok daha pahalı hale gelen enerji ve teknoloji ürünleri ithalatına giderek daha bağımlı hale geldiğini belirtmiş ve bunun bölgenin sanayisini yok ettiğinin altını çizmişti.