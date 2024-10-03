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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/filistin-devlet-baskani-abbas-haniyenin-ogullariyla-bir-araya-geldi-1088741665.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Haniye'nin oğullarıyla bir araya geldi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Haniye'nin oğullarıyla bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Abbas, uğradığı suikastta hayatını kaybeden Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları ile Katar'ın başkenti Doha'da... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T00:24+0300
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israil- filistin çatışması
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 31 Temmuz'da Tahran'da uğradığı suikastta hayatını kaybeden Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları ile bir araya geldi.Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Mahmut Abbas, Haniye'nin oğulları Abdusselam ve Hemmam ile Doha'da görüştü.Haniye'nin Filistin direniş serüveninde önemli bir lider olduğunu ifade eden Abbas, İsrail'in ihlal ve suçlarına rağmen Filistin halkının özgürlük yolunda tüm meşru haklarını geri kazanacağını vurguladı.Abbas, babalarının ölümünden dolayı Haniye'nin oğullarına başsağlığı diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israil-lubnani-vurdu-beyrutta-3-buyuk-patlama-1088739590.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mahmut abbas, ismail heniyye, katar, doha
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mahmut abbas, ismail heniyye, katar, doha

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Haniye'nin oğullarıyla bir araya geldi

00:24 03.10.2024
© AA / Issam RimawiFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© AA / Issam Rimawi
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, uğradığı suikastta hayatını kaybeden Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 31 Temmuz'da Tahran'da uğradığı suikastta hayatını kaybeden Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları ile bir araya geldi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Mahmut Abbas, Haniye'nin oğulları Abdusselam ve Hemmam ile Doha'da görüştü.
Haniye'nin Filistin direniş serüveninde önemli bir lider olduğunu ifade eden Abbas, İsrail'in ihlal ve suçlarına rağmen Filistin halkının özgürlük yolunda tüm meşru haklarını geri kazanacağını vurguladı.
Abbas, babalarının ölümünden dolayı Haniye'nin oğullarına başsağlığı diledi.
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