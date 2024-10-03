https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/filistin-devlet-baskani-abbas-haniyenin-ogullariyla-bir-araya-geldi-1088741665.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Haniye'nin oğullarıyla bir araya geldi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Haniye'nin oğullarıyla bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Abbas, uğradığı suikastta hayatını kaybeden Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları ile Katar'ın başkenti Doha'da... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T00:24+0300
2024-10-03T00:24+0300
2024-10-03T00:24+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 31 Temmuz'da Tahran'da uğradığı suikastta hayatını kaybeden Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları ile bir araya geldi.Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Mahmut Abbas, Haniye'nin oğulları Abdusselam ve Hemmam ile Doha'da görüştü.Haniye'nin Filistin direniş serüveninde önemli bir lider olduğunu ifade eden Abbas, İsrail'in ihlal ve suçlarına rağmen Filistin halkının özgürlük yolunda tüm meşru haklarını geri kazanacağını vurguladı.Abbas, babalarının ölümünden dolayı Haniye'nin oğullarına başsağlığı diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/israil-lubnani-vurdu-beyrutta-3-buyuk-patlama-1088739590.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mahmut abbas, ismail heniyye, katar, doha
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, mahmut abbas, ismail heniyye, katar, doha
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Haniye'nin oğullarıyla bir araya geldi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, uğradığı suikastta hayatını kaybeden Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 31 Temmuz'da Tahran'da uğradığı suikastta hayatını kaybeden Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları ile bir araya geldi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Mahmut Abbas, Haniye'nin oğulları Abdusselam ve Hemmam ile Doha'da görüştü.
Haniye'nin Filistin direniş serüveninde önemli bir lider olduğunu ifade eden Abbas, İsrail'in ihlal ve suçlarına rağmen Filistin halkının özgürlük yolunda tüm meşru haklarını geri kazanacağını vurguladı.
Abbas, babalarının ölümünden dolayı Haniye'nin oğullarına başsağlığı diledi.