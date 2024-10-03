https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/fenerbahce-uefa-avrupa-ligi-ikinci-hafta-macinda-twente-ile-1-1-berabere-kaldi-1088790963.html

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Twente ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Twente ile 1-1 berabere kaldı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Twente ile 1-1 berabere kaldı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T23:56+0300

2024-10-03T23:56+0300

2024-10-04T00:20+0300

spor

fenerbahçe

twente

uefa avrupa ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088791217_0:8:3071:1735_1920x0_80_0_0_bececb1401df0c1ed03f5ac119870c6e.jpg

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Twente Stadı'nda Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşan Fenerbahçe 1 puanla yetindi. Maçın 71. dakikasında Dusan Tadic ile rakibi yakalayan sarı-lacivertliler, kalan bölümde 2. golü bulamayınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Bu sonuçla sarı-lacivertliler 2 maç sonunda organizasyonda puanını 4'e yükseltti.Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı.Ligde şu ana dek 7, Avrupa'da ise 6 olmak üzere 13 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler tüm maçlarda gol attı.Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı maçların tamamında kalesinde gol gördü.Lige oynadığı 7 maçın 5'inde gol yemeyen sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında ise bunun tam tersi bir görüntü sergiledi.Fenerbahçe, Twente maçıyla bu sezon 6. Avrupa maçına çıkarken, söz konusu mücadelelerin tamamında gol yedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/galatasaray-letonyanin-rfs-takimi-ile-2-2-berabere-kaldi-1088788872.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, twente, uefa avrupa ligi