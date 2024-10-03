https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/fenerbahce-uefa-avrupa-ligi-ikinci-hafta-macinda-twente-ile-1-1-berabere-kaldi-1088790963.html
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Twente ile 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Twente ile 1-1 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Twente ile 1-1 berabere kaldı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T23:56+0300
2024-10-03T23:56+0300
2024-10-04T00:20+0300
spor
fenerbahçe
twente
uefa avrupa ligi
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UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Twente Stadı'nda Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşan Fenerbahçe 1 puanla yetindi. Maçın 71. dakikasında Dusan Tadic ile rakibi yakalayan sarı-lacivertliler, kalan bölümde 2. golü bulamayınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Bu sonuçla sarı-lacivertliler 2 maç sonunda organizasyonda puanını 4'e yükseltti.Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı.Ligde şu ana dek 7, Avrupa'da ise 6 olmak üzere 13 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler tüm maçlarda gol attı.Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı maçların tamamında kalesinde gol gördü.Lige oynadığı 7 maçın 5'inde gol yemeyen sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında ise bunun tam tersi bir görüntü sergiledi.Fenerbahçe, Twente maçıyla bu sezon 6. Avrupa maçına çıkarken, söz konusu mücadelelerin tamamında gol yedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/galatasaray-letonyanin-rfs-takimi-ile-2-2-berabere-kaldi-1088788872.html
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fenerbahçe, twente, uefa avrupa ligi
fenerbahçe, twente, uefa avrupa ligi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Twente ile 1-1 berabere kaldı
23:56 03.10.2024 (güncellendi: 00:20 04.10.2024)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Twente ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Twente Stadı'nda Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşan Fenerbahçe 1 puanla yetindi.
Maçın 71. dakikasında Dusan Tadic ile rakibi yakalayan sarı-lacivertliler, kalan bölümde 2. golü bulamayınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler 2 maç sonunda organizasyonda puanını 4'e yükseltti.
Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı.
Ligde şu ana dek 7, Avrupa'da ise 6 olmak üzere 13 resmi müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler tüm maçlarda gol attı.
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı maçların tamamında kalesinde gol gördü.
Lige oynadığı 7 maçın 5'inde gol yemeyen sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında ise bunun tam tersi bir görüntü sergiledi.
Fenerbahçe, Twente maçıyla bu sezon 6. Avrupa maçına çıkarken, söz konusu mücadelelerin tamamında gol yedi.