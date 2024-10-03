https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/galatasaray-letonyanin-rfs-takimi-ile-2-2-berabere-kaldi-1088788872.html
Galatasaray, Letonya'nın RFS takımı ile 2-2 berabere kaldı
Galatasaray, Letonya'nın RFS takımı ile 2-2 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T21:46+0300
2024-10-03T21:46+0300
2024-10-03T21:50+0300
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Galatasaray, Letonya'nın RFS takımı ile 2-2 berabere kaldı
21:46 03.10.2024 (güncellendi: 21:50 03.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı.