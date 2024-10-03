https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/fenerbahce-tffye-sikayet-etmisti-hakem-cihan-aydinin-fifa-kokarti-elinden-mi-alindi-1088755696.html
Fenerbahçe TFF'ye şikayet etmişti: Hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden mi alındı
Fenerbahçe TFF'ye şikayet etmişti: Hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden mi alındı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği Cihan Aydın'ın FIFA kokartının alındığı iddia edildi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T11:57+0300
2024-10-03T11:57+0300
2024-10-03T11:57+0300
spor
cihan aydın
acun ılıcalı
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
fifa
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Trendyol Süper lig'in 7. haftasındaki Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yöneten ve verdiği kararlarla tartışmalara neden olan hakem Cihan Aydın için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir karar geldi.FIFA kokartı elinden alındıFenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği Cihan Aydın'ın FIFA kokartının alındığı ortaya çıktı.Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; TFF, Cihan Aydın'ı FIFA listesinden çıkardı.Bu hafta maç verilmediTürkiye Futbol Federasyonu ve MHK'nın ortak aldığı bu karar, kısa sürede Türk futbolunun gündemine oturdu. Öte yandan Merkez hakem Kurulu, hakem Cihan Aydın'a Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında maç vermedi.Acun Ilıcalı tepki göstermiştiFenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, düzenlendiği basın toplantısında Cihan Aydın'ın performansını eleştirerek "Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/acun-ilicali-galatasaraya-bu-sezon-gosterilmeyen-sari-kart-sayisi-14-1088657184.html
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cihan aydın, acun ılıcalı, fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), fifa
cihan aydın, acun ılıcalı, fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), fifa
Fenerbahçe TFF'ye şikayet etmişti: Hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden mi alındı
Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği Cihan Aydın'ın FIFA kokartının alındığı iddia edildi.
Trendyol Süper lig'in 7. haftasındaki Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yöneten ve verdiği kararlarla tartışmalara neden olan hakem Cihan Aydın için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir karar geldi.
FIFA kokartı elinden alındı
Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği Cihan Aydın'ın FIFA kokartının alındığı ortaya çıktı.
Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; TFF, Cihan Aydın'ı FIFA listesinden çıkardı.
Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'nın ortak aldığı bu karar, kısa sürede Türk futbolunun gündemine oturdu. Öte yandan Merkez hakem Kurulu, hakem Cihan Aydın'a Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında maç vermedi.
Acun Ilıcalı tepki göstermişti
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, düzenlendiği basın toplantısında Cihan Aydın'ın performansını eleştirerek "Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı" ifadelerini kullanmıştı.