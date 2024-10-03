https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/fenerbahce-tffye-sikayet-etmisti-hakem-cihan-aydinin-fifa-kokarti-elinden-mi-alindi-1088755696.html

Fenerbahçe TFF'ye şikayet etmişti: Hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden mi alındı

Fenerbahçe TFF'ye şikayet etmişti: Hakem Cihan Aydın'ın FIFA kokartı elinden mi alındı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği Cihan Aydın'ın FIFA kokartının alındığı iddia edildi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T11:57+0300

2024-10-03T11:57+0300

2024-10-03T11:57+0300

spor

cihan aydın

acun ılıcalı

fenerbahçe

türkiye futbol federasyonu (tff)

fifa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088759585_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9cf7eecb528cfcfdab1750e0ace70e06.jpg

Trendyol Süper lig'in 7. haftasındaki Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yöneten ve verdiği kararlarla tartışmalara neden olan hakem Cihan Aydın için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir karar geldi.FIFA kokartı elinden alındıFenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği Cihan Aydın'ın FIFA kokartının alındığı ortaya çıktı.Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; TFF, Cihan Aydın'ı FIFA listesinden çıkardı.Bu hafta maç verilmediTürkiye Futbol Federasyonu ve MHK'nın ortak aldığı bu karar, kısa sürede Türk futbolunun gündemine oturdu. Öte yandan Merkez hakem Kurulu, hakem Cihan Aydın'a Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında maç vermedi.Acun Ilıcalı tepki göstermiştiFenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, düzenlendiği basın toplantısında Cihan Aydın'ın performansını eleştirerek "Bizim maçta VAR kalktı! 18.6 saniyede maç başladı! Türkiye'de bu kadar kısa sürede VAR incelemesi var mı? Tabletten pozisyona bakarken maç başladı" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/acun-ilicali-galatasaraya-bu-sezon-gosterilmeyen-sari-kart-sayisi-14-1088657184.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cihan aydın, acun ılıcalı, fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), fifa