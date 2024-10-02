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Uzmanlar aileleri uyardı: Çocuklarda 2-3 haftadır Kovid vakaları arttı
Uzmanlar aileleri uyardı: Çocuklarda 2-3 haftadır Kovid vakaları arttı
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Hava sıcaklıklarının düşmesi ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları arttı. Uzmanlar ise özellikle son dönemde kovid-19... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
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Kış mevsiminin yaklaşması ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda, kovid ve diğer solunum yolu enfeksiyonundaki artışa dikkat çeken İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Aygün, aileleri uyardı.'Acil servis başvurularında artış var'Doç. Dr. Deniz Aygün, “Sonbahar, kış mevsimine girmemiz, okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda özellikle solunum yolu virüslerinde beklediğimiz ölçüde acil servis başvurularında bir artış var. Belirtiler ateş, öksürük, halsizlik, kırgınlık bazen gözlerde akıntı, burun akıntısı şeklinde ama virüsler solunum yolu virüsü olsa da sistemik tutulumla ishal şeklinde bulgularla da gelebiliyorlar." dedi. Dr. Aygün sözlerini şöyle sürdürdü; Kovid yoğunluğu artıyorKalabalık ortamlarda bir arada olmanın vakalar üzerinde etkili olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Abdullah Sert, “Okulların başlamasıyla beraber çocuklar artık kalabalık ortamlarda beraber bulundukları için her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonların sıklığında bir artış görüyoruz. Kovid’in yakın zamanda bir pandemiye sebebiyet vermesi nedeniyle daha fazla korkulan bir virüs haline geldi. Ancak o da pandeminin etkisini yitirmesiyle beraber diğer virüsler gibi gribal enfeksiyon yapan bir hale dönüşmüş durumda. Her şeyin başlangıcı bir ateş yüksekliği esasında, ateş yüksekliği genelde bizde bir enfeksiyonun başlangıcını gösterir. Bu bir viral enfeksiyon ya da bakterilere bağlı bir enfeksiyon olabilir. Ailelere ısrarlı, düşmeyen, çocuğun genel durumunu bozan bir ateş yüksekliğinde mutlaka bir çocuk hekimine başvurmalarını öneririz. Bulaşıcılık açısından, kabalık ortamlarda ve okullarda sürekli bir arada olunduğu için çocuklarda bulaşıcılığın arttığını söyleyebiliriz. Bu tür durumlarda bir çocuğun ateşi varsa ateşi geçene kadar ya da bir hekim muayenesi olana kadar okula gönderilmemesi, bulaşıcılığın azaltılması yönünde son derece önem arz etmekte. Son 2-3 haftadır çocuklarda kovid yoğunluğunun, pozitiflik oranının arttığını zaten görüyoruz” diye konuştu. Hekim kontrolü olmadan ilaç ya da gıda takviyesi al"Sık bir enfeksiyon göreceğimizi düşünüyoruz” diyen Uzm. Dr. Sert, okullarda evlerde bilinçli davranılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
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çocuk, grip, solunum yolu rahatsızlıkları, kovid-19, kovid-19 tarama testi, acil servis, hastalık
çocuk, grip, solunum yolu rahatsızlıkları, kovid-19, kovid-19 tarama testi, acil servis, hastalık

Uzmanlar aileleri uyardı: Çocuklarda 2-3 haftadır Kovid vakaları arttı

11:07 02.10.2024 (güncellendi: 11:09 02.10.2024)
© AA / Ömer ÜrerÇocuklarda kovid-19 artışı
Çocuklarda kovid-19 artışı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© AA / Ömer Ürer
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Hava sıcaklıklarının düşmesi ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları arttı. Uzmanlar ise özellikle son dönemde kovid-19 vakalarındaki artış yaşandığını belirterek aileleri uyardı.
Kış mevsiminin yaklaşması ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda, kovid ve diğer solunum yolu enfeksiyonundaki artışa dikkat çeken İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Aygün, aileleri uyardı.

'Acil servis başvurularında artış var'

Doç. Dr. Deniz Aygün, “Sonbahar, kış mevsimine girmemiz, okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda özellikle solunum yolu virüslerinde beklediğimiz ölçüde acil servis başvurularında bir artış var. Belirtiler ateş, öksürük, halsizlik, kırgınlık bazen gözlerde akıntı, burun akıntısı şeklinde ama virüsler solunum yolu virüsü olsa da sistemik tutulumla ishal şeklinde bulgularla da gelebiliyorlar." dedi. Dr. Aygün sözlerini şöyle sürdürdü;

Kovid olgularını görmekteyiz ama sadece covid değil, bu mevsimde beklediğimiz bazı solunum yolu virüslerimiz var; rinovirüs, influenza yani grip. Pandemi kadar çok yoğun bir Kovid-19 vakamız yok ama son zamanlarda saydığım mevcut şikayetlerle gelen hastalarda covid pozitifliğinde artış gözlemlemekteyiz. Kovid-19 dışında influenza yani grip virüsünde de bir artış, sezonun gelmesiyle beklemekteyiz.

İnfluenza aşımız var, bunun olunması genel solunum yolu tedbirlerinin alınmasıyla vakaların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle önerdiğimiz bir gıda takviyesi yok, çocuğun dengeli, sağlıklı beslenmesi, normal beslenme piramidinde olması gereken gıdaları alması, mevsiminde uygun beslenmesi uygun olacaktır. Ailelere öncelikle bir çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve çocuk hekim olarak önerim; ulusal aşı takvimimize uymaları. Hasta çocuklar okula gönderilmemeli veya hasta kişilerden, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı."

Kovid yoğunluğu artıyor

Kalabalık ortamlarda bir arada olmanın vakalar üzerinde etkili olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Abdullah Sert, “Okulların başlamasıyla beraber çocuklar artık kalabalık ortamlarda beraber bulundukları için her türlü viral ve bakteriyel enfeksiyonların sıklığında bir artış görüyoruz. Kovid’in yakın zamanda bir pandemiye sebebiyet vermesi nedeniyle daha fazla korkulan bir virüs haline geldi. Ancak o da pandeminin etkisini yitirmesiyle beraber diğer virüsler gibi gribal enfeksiyon yapan bir hale dönüşmüş durumda. Her şeyin başlangıcı bir ateş yüksekliği esasında, ateş yüksekliği genelde bizde bir enfeksiyonun başlangıcını gösterir. Bu bir viral enfeksiyon ya da bakterilere bağlı bir enfeksiyon olabilir. Ailelere ısrarlı, düşmeyen, çocuğun genel durumunu bozan bir ateş yüksekliğinde mutlaka bir çocuk hekimine başvurmalarını öneririz. Bulaşıcılık açısından, kabalık ortamlarda ve okullarda sürekli bir arada olunduğu için çocuklarda bulaşıcılığın arttığını söyleyebiliriz. Bu tür durumlarda bir çocuğun ateşi varsa ateşi geçene kadar ya da bir hekim muayenesi olana kadar okula gönderilmemesi, bulaşıcılığın azaltılması yönünde son derece önem arz etmekte. Son 2-3 haftadır çocuklarda kovid yoğunluğunun, pozitiflik oranının arttığını zaten görüyoruz” diye konuştu.

Hekim kontrolü olmadan ilaç ya da gıda takviyesi al

"Sık bir enfeksiyon göreceğimizi düşünüyoruz” diyen Uzm. Dr. Sert, okullarda evlerde bilinçli davranılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
“Mutlaka izole etmek, diğer aile bireylerinin etkilenmemesi adına evde maske takmak gerekir. En az 3-4 gün ateş yüksekliği, semptomlar düzelene kadar okula çocuğun gitmemesini öneriyoruz. Ağır enfeksiyonlarda daha önce de gördüğümüz hayatı tehdit eden, akciğer hasarı oluşturabilen tablolar görüyoruz ancak sıklıkla gribal enfeksiyonlar, ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı gibi semptomlarla karşılaşıyoruz. Kronik hastalığı olan, bağışıklık sistemi yetersiz, yeterli ve dengeli beslenmeyen çocuklarda enfeksiyonların daha ağır seyirli olduğunu söyleyebiliriz. Hastalanmalarını engellemek doğru bir temizlikten ve iyi bir izolasyondan geçer. Hekim kontrolü ve önerisi olmadan herhangi bir şekilde gıda takviyesi ya da ilaç kullanmayı asla önermiyoruz. Antibiyotik ya da başka bir tedavi de başlanacaksa mutlaka hekim gözüyle kontrolden sonra karar vermek gerekir. Yeterli ve dengeli beslenme, bağışıklık sisteminin iyi olması, çocuklarımızı hastalıklara karşı korur, bu anlamda bilinçli olmamız gerekir."
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