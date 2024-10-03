https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ek-kontenjanla-yerlesen-ogrencilerin-yurt-basvurulari-basladi-1088753081.html

Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuruları başladı

Ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yurt başvuruları başladı

Sputnik Türkiye

Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları başladı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T11:16+0300

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türkiye

yurt

gençlik ve spor bakanlığı

e-devlet

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencileri GSB yurt başvurusunda bulunabilecek.7 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak.Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin, e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olanların ise üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.

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