https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/dso-uyardi-yeni-olumcul-virusun-tum-dunyaya-yayilma-riski-var-1088747794.html
DSÖ uyardı: Yeni ölümcül virüsün tüm dünyaya yayılma riski var
DSÖ uyardı: Yeni ölümcül virüsün tüm dünyaya yayılma riski var
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ruanda’da 6 kişinin ölümüne sebep olan Marburg virüsünün tüm dünyaya yayılma riskinin olduğu uyarısında bulundu. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T09:15+0300
2024-10-03T09:15+0300
2024-10-03T09:16+0300
yaşam
dünya sağlık örgütü (dsö)
marburg virüsü
marburg humması
salgın
salgın hastalık
yayılma
uyarı
ruanda
ölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103716/12/1037161281_0:0:3570:2009_1920x0_80_0_0_72fb187030a3c1bf2bfc377a2ef23618.jpg
DSÖ’nün yaptığı açıklamada, Ruanda’da 8’i ölüme yol açan 26 Marburg virüsü vakasının kayıtlara geçtiği bilgisine yer verilirken vakalarım ülkenin 30 bölgesinden yedisinde tespit edildiği belirtildi.Hastalananların büyük kısmının, Ruanda'nın başkenti Kigali'deki iki sağlık kuruluşunun personeli olduğu bildirildi. Virüsün ülke içinde ve bölgede yayılma riskinin çok yüksek olduğunu kaydeden DSÖ, hastalığın küresel salgın halini alarak tüm dünyaya yayılma ihtimali düşük olsa böyle bir riskin olduğu uyarısında bulundu.Ebola virüsü ile aynı aileden gelen Marburg, hemorajik ateşe yol açan oldukça ölümcül bir hastalık.Nerden çıktı, nasıl yayılıyor?İnsanlara meyve yarasalarından bulaşan virüs, hastaların vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla ve ayrıca çeşitli yüzeyler ve malzemeler aracılığıyla yayılıyor.Ebola virüsüne benzer olan ve son derece ölümcül seyredebilen Marburg’un belirtiler arasında şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, burun ve ağız kanamaları yer alıyor.Marburg’un bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor. Halihazırda bu virüse karşı aşının bulunmadığına dikkat çeken DSÖ, tedavinin semptomatik olduğu ve bağışıklığı destekleme ilaçlarının kullanıldığını bildiriyor.Almanya’da Marburg paniği: tren istasyonu karantinaya alındıAlmanya’nın Hamburg kentinde, Ruanda’dan gelen bir öğrencinin, Marburg virüsü ile temaslı olduğunun ortaya çıkması sonrasında tren istasyonu kısa süreli kapatıldı.Afrikalı öğrenci ve kız arkadaşı koruyucu ekipmanlar giyen sağlık görevlileri tarafından karantinaya alındı. Ayrıca tren istasyonunda bulunan bazı kişilerden örnekler alındı.Ekipler işlemler sonrasında tren istasyonunu yeniden açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sebep-kus-gribi-47-kaplan-3-aslan-ve-1-panter-oldu-1088737479.html
ruanda
almanya
hamburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103716/12/1037161281_506:0:3570:2298_1920x0_80_0_0_86c7ae23a123dd73e8e7fef65230238b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya sağlık örgütü (dsö), marburg virüsü, marburg humması, salgın, salgın hastalık, yayılma, uyarı, ruanda, ölüm, vaka, vaka sayısı, ölüm oranı, almanya, hamburg, karantina
dünya sağlık örgütü (dsö), marburg virüsü, marburg humması, salgın, salgın hastalık, yayılma, uyarı, ruanda, ölüm, vaka, vaka sayısı, ölüm oranı, almanya, hamburg, karantina
DSÖ uyardı: Yeni ölümcül virüsün tüm dünyaya yayılma riski var
09:15 03.10.2024 (güncellendi: 09:16 03.10.2024)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ruanda’da 6 kişinin ölümüne sebep olan Marburg virüsünün tüm dünyaya yayılma riskinin olduğu uyarısında bulundu.
DSÖ’nün yaptığı açıklamada,
Ruanda’da 8’i ölüme yol açan 26 Marburg virüsü vakasının
kayıtlara geçtiği bilgisine yer verilirken vakalarım ülkenin 30 bölgesinden yedisinde tespit edildiği belirtildi.
Hastalananların büyük kısmının, Ruanda'nın başkenti Kigali'deki iki sağlık kuruluşunun personeli olduğu bildirildi. Virüsün ülke içinde ve bölgede yayılma riskinin çok yüksek olduğunu kaydeden DSÖ, hastalığın küresel salgın halini alarak tüm dünyaya yayılma ihtimali düşük olsa böyle bir riskin olduğu uyarısında bulundu.
Ebola virüsü ile aynı aileden gelen Marburg, hemorajik ateşe yol açan oldukça ölümcül bir hastalık.
Nerden çıktı, nasıl yayılıyor?
İnsanlara meyve yarasalarından bulaşan virüs, hastaların vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla ve ayrıca çeşitli yüzeyler ve malzemeler aracılığıyla yayılıyor.
Ebola virüsüne benzer olan ve son derece ölümcül seyredebilen Marburg’un belirtiler arasında şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, burun ve ağız kanamaları yer alıyor.
Marburg’un bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor. Halihazırda bu virüse karşı aşının bulunmadığına dikkat çeken DSÖ, tedavinin semptomatik olduğu ve bağışıklığı destekleme ilaçlarının kullanıldığını bildiriyor.
Almanya’da Marburg paniği: tren istasyonu karantinaya alındı
Almanya’nın Hamburg kentinde, Ruanda’dan gelen bir öğrencinin, Marburg virüsü ile temaslı olduğunun ortaya çıkması sonrasında tren istasyonu kısa süreli kapatıldı.
Afrikalı öğrenci ve kız arkadaşı koruyucu ekipmanlar giyen sağlık görevlileri tarafından karantinaya alındı. Ayrıca tren istasyonunda bulunan bazı kişilerden örnekler alındı.
Ekipler işlemler sonrasında tren istasyonunu yeniden açtı.