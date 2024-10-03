DSÖ uyardı: Yeni ölümcül virüsün tüm dünyaya yayılma riski var

Türkiye
SON DAKİKA | ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Seçimlerin hileli olduğunun konuşulması sisteme zarar verir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Devlet kaç kişiye maaş ödüyor?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
E-ticaretin kötüye kullanımı
12:05
86 dk
HABER MASASI
Günümüzün en büyük tehlikesi olan kumar bağımlılığının altında yatan nedenler nelerdir ?
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kodsuz yazılım alanında son gelişmeler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kılıçdaroğlu ,Erdoğan’ı nasıl karşılamıştı?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
19:19
3 dk
ÖDÜLDEN ÖDÜLE BİR HAYAT
Siyahi gırtlaklı bir İngiliz New York’ta
19:27
14 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
19:45
3 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
20:20
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
20:32
3 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
20:50
4 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
22:25
2 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
06:34
5 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
06:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/dso-uyardi-yeni-olumcul-virusun-tum-dunyaya-yayilma-riski-var-1088747794.html
DSÖ uyardı: Yeni ölümcül virüsün tüm dünyaya yayılma riski var
DSÖ uyardı: Yeni ölümcül virüsün tüm dünyaya yayılma riski var
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ruanda’da 6 kişinin ölümüne sebep olan Marburg virüsünün tüm dünyaya yayılma riskinin olduğu uyarısında bulundu. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T09:15+0300
2024-10-03T09:16+0300
yaşam
dünya sağlık örgütü (dsö)
marburg virüsü
marburg humması
salgın
salgın hastalık
yayılma
uyarı
ruanda
ölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103716/12/1037161281_0:0:3570:2009_1920x0_80_0_0_72fb187030a3c1bf2bfc377a2ef23618.jpg
DSÖ’nün yaptığı açıklamada, Ruanda’da 8’i ölüme yol açan 26 Marburg virüsü vakasının kayıtlara geçtiği bilgisine yer verilirken vakalarım ülkenin 30 bölgesinden yedisinde tespit edildiği belirtildi.Hastalananların büyük kısmının, Ruanda'nın başkenti Kigali'deki iki sağlık kuruluşunun personeli olduğu bildirildi. Virüsün ülke içinde ve bölgede yayılma riskinin çok yüksek olduğunu kaydeden DSÖ, hastalığın küresel salgın halini alarak tüm dünyaya yayılma ihtimali düşük olsa böyle bir riskin olduğu uyarısında bulundu.Ebola virüsü ile aynı aileden gelen Marburg, hemorajik ateşe yol açan oldukça ölümcül bir hastalık.Nerden çıktı, nasıl yayılıyor?İnsanlara meyve yarasalarından bulaşan virüs, hastaların vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla ve ayrıca çeşitli yüzeyler ve malzemeler aracılığıyla yayılıyor.Ebola virüsüne benzer olan ve son derece ölümcül seyredebilen Marburg’un belirtiler arasında şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, burun ve ağız kanamaları yer alıyor.Marburg’un bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor. Halihazırda bu virüse karşı aşının bulunmadığına dikkat çeken DSÖ, tedavinin semptomatik olduğu ve bağışıklığı destekleme ilaçlarının kullanıldığını bildiriyor.Almanya’da Marburg paniği: tren istasyonu karantinaya alındıAlmanya’nın Hamburg kentinde, Ruanda’dan gelen bir öğrencinin, Marburg virüsü ile temaslı olduğunun ortaya çıkması sonrasında tren istasyonu kısa süreli kapatıldı.Afrikalı öğrenci ve kız arkadaşı koruyucu ekipmanlar giyen sağlık görevlileri tarafından karantinaya alındı. Ayrıca tren istasyonunda bulunan bazı kişilerden örnekler alındı.Ekipler işlemler sonrasında tren istasyonunu yeniden açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sebep-kus-gribi-47-kaplan-3-aslan-ve-1-panter-oldu-1088737479.html
ruanda
almanya
hamburg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103716/12/1037161281_506:0:3570:2298_1920x0_80_0_0_86c7ae23a123dd73e8e7fef65230238b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dünya sağlık örgütü (dsö), marburg virüsü, marburg humması, salgın, salgın hastalık, yayılma, uyarı, ruanda, ölüm, vaka, vaka sayısı, ölüm oranı, almanya, hamburg, karantina
dünya sağlık örgütü (dsö), marburg virüsü, marburg humması, salgın, salgın hastalık, yayılma, uyarı, ruanda, ölüm, vaka, vaka sayısı, ölüm oranı, almanya, hamburg, karantina

DSÖ uyardı: Yeni ölümcül virüsün tüm dünyaya yayılma riski var

09:15 03.10.2024 (güncellendi: 09:16 03.10.2024)
© REUTERS / Denis BalibouseDünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© REUTERS / Denis Balibouse
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ruanda’da 6 kişinin ölümüne sebep olan Marburg virüsünün tüm dünyaya yayılma riskinin olduğu uyarısında bulundu.
DSÖ’nün yaptığı açıklamada, Ruanda’da 8’i ölüme yol açan 26 Marburg virüsü vakasının kayıtlara geçtiği bilgisine yer verilirken vakalarım ülkenin 30 bölgesinden yedisinde tespit edildiği belirtildi.
Hastalananların büyük kısmının, Ruanda'nın başkenti Kigali'deki iki sağlık kuruluşunun personeli olduğu bildirildi. Virüsün ülke içinde ve bölgede yayılma riskinin çok yüksek olduğunu kaydeden DSÖ, hastalığın küresel salgın halini alarak tüm dünyaya yayılma ihtimali düşük olsa böyle bir riskin olduğu uyarısında bulundu.
Ebola virüsü ile aynı aileden gelen Marburg, hemorajik ateşe yol açan oldukça ölümcül bir hastalık.

Nerden çıktı, nasıl yayılıyor?

İnsanlara meyve yarasalarından bulaşan virüs, hastaların vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla ve ayrıca çeşitli yüzeyler ve malzemeler aracılığıyla yayılıyor.
Ebola virüsüne benzer olan ve son derece ölümcül seyredebilen Marburg’un belirtiler arasında şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, burun ve ağız kanamaları yer alıyor.
Marburg’un bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor. Halihazırda bu virüse karşı aşının bulunmadığına dikkat çeken DSÖ, tedavinin semptomatik olduğu ve bağışıklığı destekleme ilaçlarının kullanıldığını bildiriyor.

Almanya’da Marburg paniği: tren istasyonu karantinaya alındı

Almanya’nın Hamburg kentinde, Ruanda’dan gelen bir öğrencinin, Marburg virüsü ile temaslı olduğunun ortaya çıkması sonrasında tren istasyonu kısa süreli kapatıldı.
Afrikalı öğrenci ve kız arkadaşı koruyucu ekipmanlar giyen sağlık görevlileri tarafından karantinaya alındı. Ayrıca tren istasyonunda bulunan bazı kişilerden örnekler alındı.
Ekipler işlemler sonrasında tren istasyonunu yeniden açtı.
Uluslararası Kaplan Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
YAŞAM
Sebep kuş gribi: 47 kaplan, 3 aslan ve 1 panter öldü
Dün, 22:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала