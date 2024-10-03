https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/dso-uyardi-yeni-olumcul-virusun-tum-dunyaya-yayilma-riski-var-1088747794.html

DSÖ uyardı: Yeni ölümcül virüsün tüm dünyaya yayılma riski var

DSÖ uyardı: Yeni ölümcül virüsün tüm dünyaya yayılma riski var

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ruanda’da 6 kişinin ölümüne sebep olan Marburg virüsünün tüm dünyaya yayılma riskinin olduğu uyarısında bulundu. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T09:15+0300

2024-10-03T09:15+0300

2024-10-03T09:16+0300

yaşam

dünya sağlık örgütü (dsö)

marburg virüsü

marburg humması

salgın

salgın hastalık

yayılma

uyarı

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ölüm

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DSÖ’nün yaptığı açıklamada, Ruanda’da 8’i ölüme yol açan 26 Marburg virüsü vakasının kayıtlara geçtiği bilgisine yer verilirken vakalarım ülkenin 30 bölgesinden yedisinde tespit edildiği belirtildi.Hastalananların büyük kısmının, Ruanda'nın başkenti Kigali'deki iki sağlık kuruluşunun personeli olduğu bildirildi. Virüsün ülke içinde ve bölgede yayılma riskinin çok yüksek olduğunu kaydeden DSÖ, hastalığın küresel salgın halini alarak tüm dünyaya yayılma ihtimali düşük olsa böyle bir riskin olduğu uyarısında bulundu.Ebola virüsü ile aynı aileden gelen Marburg, hemorajik ateşe yol açan oldukça ölümcül bir hastalık.Nerden çıktı, nasıl yayılıyor?İnsanlara meyve yarasalarından bulaşan virüs, hastaların vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla ve ayrıca çeşitli yüzeyler ve malzemeler aracılığıyla yayılıyor.Ebola virüsüne benzer olan ve son derece ölümcül seyredebilen Marburg’un belirtiler arasında şiddetli baş ağrısı, karın ağrısı, burun ve ağız kanamaları yer alıyor.Marburg’un bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor. Halihazırda bu virüse karşı aşının bulunmadığına dikkat çeken DSÖ, tedavinin semptomatik olduğu ve bağışıklığı destekleme ilaçlarının kullanıldığını bildiriyor.Almanya’da Marburg paniği: tren istasyonu karantinaya alındıAlmanya’nın Hamburg kentinde, Ruanda’dan gelen bir öğrencinin, Marburg virüsü ile temaslı olduğunun ortaya çıkması sonrasında tren istasyonu kısa süreli kapatıldı.Afrikalı öğrenci ve kız arkadaşı koruyucu ekipmanlar giyen sağlık görevlileri tarafından karantinaya alındı. Ayrıca tren istasyonunda bulunan bazı kişilerden örnekler alındı.Ekipler işlemler sonrasında tren istasyonunu yeniden açtı.

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