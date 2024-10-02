https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/cumhurbaskani-erdogan-kuzey-kibris-basbakani-usteli-kabul-etti-1088733210.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Üstel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Üstel'i kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T19:37+0300
2024-10-02T19:37+0300
2024-10-02T19:37+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kıbrıs
kuzey kıbrıs
külliye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
beştepe külliyesi
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Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
kıbrıs
kuzey kıbrıs
cumhurbaşkanlığı külliyesi
beştepe külliyesi
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recep tayyip erdoğan, kıbrıs, kuzey kıbrıs, külliye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, beştepe külliyesi
recep tayyip erdoğan, kıbrıs, kuzey kıbrıs, külliye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, beştepe külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Üstel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.