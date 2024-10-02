https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/cumhurbaskani-erdogan-kuzey-kibris-basbakani-usteli-kabul-etti-1088733210.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Üstel'i kabul etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T19:37+0300

2024-10-02T19:37+0300

2024-10-02T19:37+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kıbrıs

kuzey kıbrıs

külliye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

beştepe külliyesi

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Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

kıbrıs

kuzey kıbrıs

cumhurbaşkanlığı külliyesi

beştepe külliyesi

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, kıbrıs, kuzey kıbrıs, külliye, cumhurbaşkanlığı külliyesi, beştepe külliyesi