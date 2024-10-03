https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/bilim-insanlari-dinozorlari-olduren-tek-bir-gok-tasi-olmadigini-dogruladi-1088780656.html
Bilim insanları dinozorları öldüren tek bir gök taşı olmadığını doğruladı
Bilim insanları dinozorları öldüren tek bir gök taşı olmadığını doğruladı
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, dinozorları yok eden gök taşının yalnız olmadığını, ikinci bir asteroidin de aynı zamanda Dünya'ya çarptığını doğruladı. Bu asteroidin 2022'de... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T17:20+0300
2024-10-03T17:20+0300
2024-10-03T17:20+0300
yaşam
gezegen
dünya
araştırma
gök taşı
asteroid
nasa
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Araştırmacılar, dinozorları öldüren gök taşının yalnız olmadığını ortaya koydu. 66 milyon yıl önce Dünya'ya çarpıp dinozorları yok eden devasa asteroidin yalnız olmadığı, aynı dönemde ikinci bir göktaşının Batı Afrika kıyılarındaki denize çarpıp Nadir isimli krateri oluşturduğu sonucuna varıldı.İkinci göktaşının en az 800 metre yüksekliğinde tsunamiye neden olduğu tahmin ediliyor. Geriye 9 kilometrelik Nadir kraterini bırakan asteroidin tam olarak hangi tarihte gerçekleştiği belirlenemiyor ve Meksika'ya düşen 180 km genişliğinde krater oluşturan asteroidin dinozorları yok etmesinden önce mi yoksa sonra mı dünyaya düştüğünden emin olunamıyor.Asteroid Güneş'in 24 katı büyüklüğündeydiHeriot-Watt Üniversitesi'nden Dr. Uisdean Nicholson bu asteroidin dünyaya çarpmadan önce 'gökyüzündeki ateş topunun Güneş'in yaklaşık 24 katı büyüklüğünde göründüğünü' söylüyor.Bu kadar büyük asteroidlerin kısa sürede güneş sisteminden geçip Dünya'ya doğru yola çıkmasının alışılmadık bir durum olduğunu söyleyen araştırmacılar, iki asteroidin neden birbirine yakın bir şekilde Dünya'ya çarptığı hakkında bir fikirlerinin olmadığını açıkladı.Nadir Krateri'ni oluşturan gök taşının yaklaşık 450-500 metre genişliğinde olduğu ve Dünya'ya saatte 72 bin kilometre hızla çarptığı düşünülüyor. İnsanların bu ölçekte bir olaya en çok yaklaştığı anın, 1908'de Sibirya'ya 50 metrelik bir asteroidin düştüğü zaman olduğu söyleniyor.Asteroidin, şu anda Dünya'nın yakın yörüngesinde 'en tehlikeli nesne' olan Bennu büyüklüğünde olduğu açıklandıNASA, Bennu gök taşının Dünya'ya çarpma olasılığının en yüksek olduğu tarihin 24 Eylül 2182 olduğunu söylüyor. Ayrıca bu çarpma olasılığının iki bin 700'de 1 ihtimal olduğu göz önünde bulundurulmalı.İnsanlık tarihinde bu büyüklükte bir asteroid çapmasının hiç yaşanmadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bilim-insanlari-duyurdu-cuce-gezegen-cereste-yasanabilir-1088484415.html
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gezegen, dünya, araştırma, gök taşı, asteroid, nasa
gezegen, dünya, araştırma, gök taşı, asteroid, nasa
Bilim insanları dinozorları öldüren tek bir gök taşı olmadığını doğruladı
Bilim insanları, dinozorları yok eden gök taşının yalnız olmadığını, ikinci bir asteroidin de aynı zamanda Dünya'ya çarptığını doğruladı. Bu asteroidin 2022'de okyanusun derinliklerinde keşfedilen Nadir isimli kratere neden olduğu ortaya çıktı.
Araştırmacılar, dinozorları öldüren gök taşının yalnız olmadığını ortaya koydu.
66 milyon yıl önce Dünya'ya çarpıp dinozorları yok eden devasa asteroidin yalnız olmadığı, aynı dönemde ikinci bir göktaşının Batı Afrika kıyılarındaki denize çarpıp Nadir isimli krateri oluşturduğu sonucuna varıldı.
İkinci göktaşının en az 800 metre yüksekliğinde tsunamiye neden olduğu tahmin ediliyor. Geriye 9 kilometrelik Nadir kraterini bırakan asteroidin tam olarak hangi tarihte gerçekleştiği belirlenemiyor ve Meksika'ya düşen 180 km genişliğinde krater oluşturan asteroidin dinozorları yok etmesinden önce mi yoksa sonra mı dünyaya düştüğünden emin olunamıyor.
Asteroid Güneş'in 24 katı büyüklüğündeydi
Heriot-Watt Üniversitesi'nden Dr. Uisdean Nicholson bu asteroidin dünyaya çarpmadan önce 'gökyüzündeki ateş topunun Güneş'in yaklaşık 24 katı büyüklüğünde göründüğünü' söylüyor.
Bu kadar büyük asteroidlerin kısa sürede güneş sisteminden geçip Dünya'ya doğru yola çıkmasının alışılmadık bir durum olduğunu söyleyen araştırmacılar, iki asteroidin neden birbirine yakın bir şekilde Dünya'ya çarptığı hakkında bir fikirlerinin olmadığını açıkladı.
Nadir Krateri'ni oluşturan gök taşının yaklaşık 450-500 metre genişliğinde olduğu ve Dünya'ya saatte 72 bin kilometre hızla çarptığı düşünülüyor.
İnsanların bu ölçekte bir olaya en çok yaklaştığı anın, 1908'de Sibirya'ya 50 metrelik bir asteroidin düştüğü zaman olduğu söyleniyor.
Asteroidin, şu anda Dünya'nın yakın yörüngesinde 'en tehlikeli nesne' olan Bennu büyüklüğünde olduğu açıklandı
NASA, Bennu gök taşının Dünya'ya çarpma olasılığının en yüksek olduğu tarihin 24 Eylül 2182 olduğunu söylüyor. Ayrıca bu çarpma olasılığının iki bin 700'de 1 ihtimal olduğu göz önünde bulundurulmalı.
İnsanlık tarihinde bu büyüklükte bir asteroid çapmasının hiç yaşanmadığı belirtildi.