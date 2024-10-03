https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/besiktas-deplasman-yasagi-kararina-itiraz-etti-1088784111.html
Beşiktaş, deplasman yasağı kararına itiraz etti
Beşiktaş, deplasman yasağı kararına itiraz etti
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Fransa ekibi Olimpik Lyon ile oynanacak maç için siyah-beyazlı taraftarlara getirilen deplasman yasağı kararına itirazda bulundu. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T18:13+0300
2024-10-03T18:13+0300
2024-10-03T18:13+0300
spor
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
beşiktaş
uefa avrupa ligi
lyon
lyon
olympique lyon
deplasman yasağı
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Beşiktaş, 24 Ekim'de OL Stadı'nda oynanacak maç için Lyon Valisi tarafından konulan 'deplasman' yasağıyla ilgili olarak itiraz etti. Kulüpten yapılan açıklamada şunlar belirtildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/tribun-karisti-olaylar-durdurulamadi-fenerbahce-opet-besiktas-maci-yarida-yarida-kesildi-1088747989.html
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beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş, uefa avrupa ligi, lyon, lyon, olympique lyon, deplasman yasağı
beşiktaş jimnastik kulübü derneği, beşiktaş, uefa avrupa ligi, lyon, lyon, olympique lyon, deplasman yasağı
Beşiktaş, deplasman yasağı kararına itiraz etti
Beşiktaş, Fransa ekibi Olimpik Lyon ile oynanacak maç için siyah-beyazlı taraftarlara getirilen deplasman yasağı kararına itirazda bulundu.
Beşiktaş, 24 Ekim'de OL Stadı'nda oynanacak maç için Lyon Valisi tarafından konulan 'deplasman' yasağıyla ilgili olarak itiraz etti.
Kulüpten yapılan açıklamada şunlar belirtildi:
"Futbol A takımımız ile Olimpik Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stada ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Taraftarlarımızın statta yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız."