https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/bank-of-americada-kriz-musterilerin-hesap-bakiyeleri-sifirlandi-1088743643.html
ABD merkezli bankada kriz: Müşterilerin hesap bakiyeleri sıfırlandı
ABD merkezli bankada kriz: Müşterilerin hesap bakiyeleri sıfırlandı
Sputnik Türkiye
Bank of America'nın bazı müşterileri, bankacılık hizmetlerine erişimde sorunlar yaşarken, özellikle sosyal medya üzerinden şikayette bulunan kullanıcılar hesap... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T03:27+0300
2024-10-03T03:27+0300
2024-10-03T03:28+0300
dünya
abd
bank of america
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ABD merkezli bir banka olan Bank of America'nın bazı müşterileri hesaplarına erişimde sorun yaşadıklarını bildirdi. Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, Bank of America'nın çevrimiçi ve mobil bankacılık hizmetleri ile ATM'lerde sorun yaşadıklarını yerel saatle 12.30 (TSİ 19.30) itibarıyla bildirmeye başladılar. Sosyal medya üzerinden şikayetlerini ileten bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını, bazıları ise hesap bakiyelerinin sıfır olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/israilin-sama-duzenledigi-hava-saldirisinda-nasrallahin-damadi-oldu-1088743293.html
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abd, bank of america
ABD merkezli bankada kriz: Müşterilerin hesap bakiyeleri sıfırlandı
03:27 03.10.2024 (güncellendi: 03:28 03.10.2024)
Bank of America'nın bazı müşterileri, bankacılık hizmetlerine erişimde sorunlar yaşarken, özellikle sosyal medya üzerinden şikayette bulunan kullanıcılar hesap bakiyelerinin sıfır olarak göründüğünü vurguladı.
ABD merkezli bir banka olan Bank of America'nın bazı müşterileri hesaplarına erişimde sorun yaşadıklarını bildirdi.
Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, Bank of America'nın çevrimiçi ve mobil bankacılık hizmetleri ile ATM'lerde sorun yaşadıklarını yerel saatle 12.30 (TSİ 19.30) itibarıyla bildirmeye başladılar.
Sosyal medya üzerinden şikayetlerini ileten bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını, bazıları ise hesap bakiyelerinin sıfır olduğunu belirtti.