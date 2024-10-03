https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/bank-of-americada-kriz-musterilerin-hesap-bakiyeleri-sifirlandi-1088743643.html

ABD merkezli bankada kriz: Müşterilerin hesap bakiyeleri sıfırlandı

ABD merkezli bankada kriz: Müşterilerin hesap bakiyeleri sıfırlandı

Sputnik Türkiye

Bank of America'nın bazı müşterileri, bankacılık hizmetlerine erişimde sorunlar yaşarken, özellikle sosyal medya üzerinden şikayette bulunan kullanıcılar hesap... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T03:27+0300

2024-10-03T03:27+0300

2024-10-03T03:28+0300

dünya

abd

bank of america

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ABD merkezli bir banka olan Bank of America'nın bazı müşterileri hesaplarına erişimde sorun yaşadıklarını bildirdi. Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, Bank of America'nın çevrimiçi ve mobil bankacılık hizmetleri ile ATM'lerde sorun yaşadıklarını yerel saatle 12.30 (TSİ 19.30) itibarıyla bildirmeye başladılar. Sosyal medya üzerinden şikayetlerini ileten bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını, bazıları ise hesap bakiyelerinin sıfır olduğunu belirtti.

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abd, bank of america