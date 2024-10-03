https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/bakan-simsek-enflasyon-baz-etkisinin-otesinde-dusecek-1088751594.html
Bakan Şimşek: Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecek
Bakan Şimşek: Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecek
Sputnik Türkiye
Ekonomi programıyla ilgili konuşan Bakan Şimşek, enflasyonun baz etkisinin ötesinde düşeceğini belirtirken, istihdam artışının bir yılda çok güçlü seyrettiğini... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T11:02+0300
2024-10-03T11:02+0300
2024-10-03T11:04+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
enflasyon
işsizlik
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, T24'ün 15. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu. Ekonomi programının sonuç verdiğinin altını çizen Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin başladığını ve eylül enflasyon rakamlarıyla sürecin devam ettiğinin görüleceğine dikkat çekti.'Cari açık yakında 15 milyar dolara düşmüş olacak'İstihdam artışının bir yılda çok güçlü seyrettiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Cari açık yakında 15 milyar dolara düşmüş olacak. Reel ekonomide bir yavaşlama var, bazı alanlarda daralma var ama hala ılımlı büyüme söz konusu" ifadelerini kullandı.'Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecek'İmalat sanayinin daralmaya işaret ettiğini ancak bunun geçici bir süreç olduğunun altını çizen Bakan Şimşek, "Dezenflasyon aynı hızda olmasa da sürecek, hizmet enflasyonundaki katılık zamanla aşılacak. İşsizlik oranı iyi seyrediyor, istihdam piyasasında bozulma yok. Rezervlerde ciddi bir iyileşme söz konusu" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/tuikin-eylul-ayi-enflasyon-rakamlari-belli-oldu-1088749356.html
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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, enflasyon, işsizlik
hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, enflasyon, işsizlik
Bakan Şimşek: Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecek
11:02 03.10.2024 (güncellendi: 11:04 03.10.2024)
Ekonomi programıyla ilgili konuşan Bakan Şimşek, enflasyonun baz etkisinin ötesinde düşeceğini belirtirken, istihdam artışının bir yılda çok güçlü seyrettiğini dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, T24'ün 15. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu. Ekonomi programının sonuç verdiğinin altını çizen Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin başladığını ve eylül enflasyon rakamlarıyla sürecin devam ettiğinin görüleceğine dikkat çekti.
'Cari açık yakında 15 milyar dolara düşmüş olacak'
İstihdam artışının bir yılda çok güçlü seyrettiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Cari açık yakında 15 milyar dolara düşmüş olacak. Reel ekonomide bir yavaşlama var, bazı alanlarda daralma var ama hala ılımlı büyüme söz konusu" ifadelerini kullandı.
'Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecek'
Bakan Şimşek, "Dezenflasyon süreci başladı, bugün eylül rakamlarıyla sürecin devam ettiği görülecek. Önümüzdeki aylarda da aynı hızda olmasa da süreç devam edecek. Enflasyon baz etkisi ötesinde düşecek mi? Bize göre düşecek" diye konuştu.
İmalat sanayinin daralmaya işaret ettiğini ancak bunun geçici bir süreç olduğunun altını çizen Bakan Şimşek, "Dezenflasyon aynı hızda olmasa da sürecek, hizmet enflasyonundaki katılık zamanla aşılacak. İşsizlik oranı iyi seyrediyor, istihdam piyasasında bozulma yok. Rezervlerde ciddi bir iyileşme söz konusu" dedi.