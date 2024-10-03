https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/bakan-simsek-enflasyon-baz-etkisinin-otesinde-dusecek-1088751594.html

Bakan Şimşek: Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecek

Bakan Şimşek: Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecek

Sputnik Türkiye

Ekonomi programıyla ilgili konuşan Bakan Şimşek, enflasyonun baz etkisinin ötesinde düşeceğini belirtirken, istihdam artışının bir yılda çok güçlü seyrettiğini... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T11:02+0300

2024-10-03T11:02+0300

2024-10-03T11:04+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

enflasyon

işsizlik

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, T24'ün 15. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu. Ekonomi programının sonuç verdiğinin altını çizen Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin başladığını ve eylül enflasyon rakamlarıyla sürecin devam ettiğinin görüleceğine dikkat çekti.'Cari açık yakında 15 milyar dolara düşmüş olacak'İstihdam artışının bir yılda çok güçlü seyrettiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Cari açık yakında 15 milyar dolara düşmüş olacak. Reel ekonomide bir yavaşlama var, bazı alanlarda daralma var ama hala ılımlı büyüme söz konusu" ifadelerini kullandı.'Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecek'İmalat sanayinin daralmaya işaret ettiğini ancak bunun geçici bir süreç olduğunun altını çizen Bakan Şimşek, "Dezenflasyon aynı hızda olmasa da sürecek, hizmet enflasyonundaki katılık zamanla aşılacak. İşsizlik oranı iyi seyrediyor, istihdam piyasasında bozulma yok. Rezervlerde ciddi bir iyileşme söz konusu" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/tuikin-eylul-ayi-enflasyon-rakamlari-belli-oldu-1088749356.html

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hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek, enflasyon, işsizlik