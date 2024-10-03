https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/adanada-maymun-cocuga-saldirdi-sahibi-41-bin-817-lira-ceza-aldi-1088783675.html

Adana'da maymun çocuğa saldırdı: Sahibi 41 bin 817 lira ceza aldı

Adana'da maymun çocuğa saldırdı: Sahibi 41 bin 817 lira ceza aldı

Sputnik Türkiye

Adana Seyhan'da Avrupa'dan tatile gelen bir kişi yanında maymun getirdi. Maymuna tasma takarak mahallede gezintiye çıkaran şahıs, hayvanı çocukların yanına... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T18:11+0300

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türkiye

adana

maymun

saldırı

saldırı girişimi

şebek

seyhan

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Adana Seyhan'da maymun, kendisini sevmek isteyen maymun tişörtlü çocuğa saldırdı. Maymunun sahibine ceza kesildi.Adana’da 'Hint Şebeği' cinsi maymunu Avrupa'dan getiren bir şahıs hayvana tasma takarak gezintiye çıktı. Yolda maymun kendisini sevmek isteyen çocuğa sinirlenerek bir anda ısırdı. Olay sonrası Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından maymun sahibinin evine yapılan baskında hayvan ele geçirildi. Türkiye'de bakılması yasak olan cins olduğu için maymun sahibine 41 bin 817 lira cezai işlem uygulandı. Polis maymuna da el koyarak doğa koruma müdürlüğüne teslim etti.Hint Şebeği nedir?Hint şebeği (Macaca mulatta), maymunlar ailesine ait bir türdür ve genellikle 'Hint şebeği' ya da 'Rhesus maymunu' olarak bilinir. Bu tür, Asya'nın geniş bir kısmında, özellikle Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Nepal, Çin ve Afganistan gibi ülkelerde yaygın olarak bulunur.

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adana maymun saldırısı, adana seyhan maymun