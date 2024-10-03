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Adana'da maymun çocuğa saldırdı: Sahibi 41 bin 817 lira ceza aldı
Adana'da maymun çocuğa saldırdı: Sahibi 41 bin 817 lira ceza aldı
Sputnik Türkiye
Adana Seyhan'da Avrupa'dan tatile gelen bir kişi yanında maymun getirdi. Maymuna tasma takarak mahallede gezintiye çıkaran şahıs, hayvanı çocukların yanına... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T18:11+0300
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türkiye
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saldırı
saldırı girişimi
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Adana Seyhan'da maymun, kendisini sevmek isteyen maymun tişörtlü çocuğa saldırdı. Maymunun sahibine ceza kesildi.Adana’da 'Hint Şebeği' cinsi maymunu Avrupa'dan getiren bir şahıs hayvana tasma takarak gezintiye çıktı. Yolda maymun kendisini sevmek isteyen çocuğa sinirlenerek bir anda ısırdı. Olay sonrası Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından maymun sahibinin evine yapılan baskında hayvan ele geçirildi. Türkiye'de bakılması yasak olan cins olduğu için maymun sahibine 41 bin 817 lira cezai işlem uygulandı. Polis maymuna da el koyarak doğa koruma müdürlüğüne teslim etti.Hint Şebeği nedir?Hint şebeği (Macaca mulatta), maymunlar ailesine ait bir türdür ve genellikle 'Hint şebeği' ya da 'Rhesus maymunu' olarak bilinir. Bu tür, Asya'nın geniş bir kısmında, özellikle Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Nepal, Çin ve Afganistan gibi ülkelerde yaygın olarak bulunur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/istanbulda-m-cicegi-panigi-yasandi-istanbul-il-saglik-mudurlugu-aciklama-yapti-1087900778.html
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adana maymun saldırısı, adana seyhan maymun
adana maymun saldırısı, adana seyhan maymun

Adana'da maymun çocuğa saldırdı: Sahibi 41 bin 817 lira ceza aldı

18:11 03.10.2024 (güncellendi: 18:21 03.10.2024)
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW300081maymun
maymun - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ-AW300081
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Adana Seyhan'da Avrupa'dan tatile gelen bir kişi yanında maymun getirdi. Maymuna tasma takarak mahallede gezintiye çıkaran şahıs, hayvanı çocukların yanına götürdü. Sinirlenen maymun bir anda üzerinde maymun resmi olan çocuğa saldırdı. Çocuğu ısıran maymunun sahibine 41 bin 817 lira para cezası uygulanırken, maymuna el konuldu.
Adana Seyhan'da maymun, kendisini sevmek isteyen maymun tişörtlü çocuğa saldırdı. Maymunun sahibine ceza kesildi.
Adana’da 'Hint Şebeği' cinsi maymunu Avrupa'dan getiren bir şahıs hayvana tasma takarak gezintiye çıktı. Yolda maymun kendisini sevmek isteyen çocuğa sinirlenerek bir anda ısırdı. Olay sonrası Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından maymun sahibinin evine yapılan baskında hayvan ele geçirildi. Türkiye'de bakılması yasak olan cins olduğu için maymun sahibine 41 bin 817 lira cezai işlem uygulandı. Polis maymuna da el koyarak doğa koruma müdürlüğüne teslim etti.

Hint Şebeği nedir?

Hint şebeği (Macaca mulatta), maymunlar ailesine ait bir türdür ve genellikle 'Hint şebeği' ya da 'Rhesus maymunu' olarak bilinir. Bu tür, Asya'nın geniş bir kısmında, özellikle Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Nepal, Çin ve Afganistan gibi ülkelerde yaygın olarak bulunur.
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